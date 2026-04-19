النمسا: سم فئران في منتجات غذائية للأطفال يفتح تحقيقاً دولياً

- اكتشفت الشرطة النمساوية سم فئران في عبوة أغذية أطفال من إنتاج شركة هيب، مما أدى إلى سحب المنتج من أكثر من 1500 متجر في سلسلة سبار بالنمسا، وسط مخاوف تتعلق بالسلامة. - تواصل الشرطة في النمسا والتشيك وسلوفاكيا البحث عن المشتبه به في دس السم، بينما أكدت شركة هيب أن العبوات قد تعرضت لتلاعب إجرامي خارجي. - نصحت السلطات بعدم استهلاك العبوات المتضررة وطلب المساعدة الطبية العاجلة في حال تناولها، مع ضمان استرداد العملاء لقيمة المنتجات المعادة.

أعلنت الشرطة النمساوية، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، العثور على سم فئران في عبوة من أغذية الأطفال تصنعها شركة (هيب)، وذلك بعد سحب المنتج مما يزيد على 1500 متجر من سلسلة سوبر ماركت سبار بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. وذكرت شرطة ولاية بورغنلاند في بيان أن الفحوص أثبتت وجود سم فئران في عينة من إحدى عبوات طعام الأطفال (جزر وبطاطس) زنة 190 جراماً أبلغ عنها أحد المستهلكين.

وواصلت الشرطة في كل من النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، اليوم الأحد، عمليات البحث عن شخص يعتقد أنه دس سم الفئران في أغذية أطفال تصنعها شركة هيب. وقالت الشركة، أمس السبت، إنه لا يمكن استبعاد احتمال إضافة مادة خطرة للمنتج وإن عبوات (هيب خضراوات جزر وبطاطس) ربما جرى التلاعب بها، مشيرة إلى أن تناول محتوى العبوات قد يشكل خطراً على الحياة. وأوضحت أن الأمر "بحسب معلوماتنا الحالية له صلة بتدخل إجرامي خارجي يؤثر على سلسلة متاجر سبار في النمسا". وأضافت الشركة في بيان لـ"رويترز" اليوم الأحد إن العبوات تحتوي بالفعل على سم فئران، مضيفة أنه في إجراء احترازي سارع شركاء البيع بالتجزئة في التشيك وسلوفاكيا إلى سحب جميع عبوات أغذية الأطفال التابعة للشركة من الأسواق. وذكرت "المنتجات ومنافذ التوزيع في ألمانيا أو غيرها من الدول الأوروبية غير المشمولة بالتحقيقات لن تتأثر".

وجاء في بيان الشرطة أن العبوات المقصودة تحمل ملصقاً يتضمن دائرة حمراء في أسفل العبوة وأن أغطيتها مفتوحة أو تعرضت للتلف أو ليست محكمة الغلق بأختام تضمن السلامة، أو تنبعث منها رائحة غريبة. وأضاف أن فحوصاً معملية أولية على عبوات مماثلة تحفظت عليها الشرطة في التشيك وسلوفاكيا أظهرت أيضاً وجود مادة سامة. ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

وأصدرت وكالة صحة وسلامة الغذاء في النمسا بياناً، اليوم الأحد، أكدت فيه ضرورة طلب المساعدة الطبية العاجلة في حال تناول الأطفال الرضع هذه المنتجات. وقال متحدث باسم سلسلة متاجر سبار لـ"رويترز"، أمس السبت إن سحب المنتج إجراء احترازي شمل 1500 متجر في النمسا، دون أي تأثير على متاجر في أماكن أخرى. ونصحت سبار وهيب العملاء بعدم استهلاك محتويات العبوات التي تم شراؤها من سلسلة سبار في النمسا. وأكدتا أن العملاء سيستردون قيمة المنتجات التي أعادوها بالكامل. كما نصحت الشرطة بغسل الأيدي جيداً في حال ملامسة العبوة.

(رويترز، أسوشييتد برس)