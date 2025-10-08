النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بسبب عوامل وراثية

- كشفت دراسة أسترالية أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وراثياً مقارنة بالرجال، حيث تم تحليل الحمض النووي لنحو 200 ألف شخص لتحديد العلامات الوراثية المرتبطة بالاكتئاب، ووجد أن النساء لديهن ضعف عدد العلامات الوراثية مقارنة بالرجال. - حدد الباحثون حوالي 13 ألف علامة وراثية مرتبطة بالاكتئاب لدى النساء مقارنة بسبعة آلاف لدى الرجال، مما يفسر الأعراض الأيضية مثل تقلبات الوزن وتغيرات مستويات الطاقة. - أشار البروفسور فيليب ميتشل إلى أن الاكتئاب أكثر شيوعاً بين النساء عالمياً، حيث تلعب العوامل الوراثية دوراً مهماً في هذه الفروق.

كشف باحثون أستراليون، في دراسة نشرت نتائجها مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، أنّ النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالاكتئاب وراثياً، الأمر الذي قد يدفع إلى تعديل طرق علاجه. وفي هذه الدراسة، التي خضعت لمراجعة الأقران والتي تُعَدّ من أكبر الدراسات التي أُجريت على الإطلاق في هذا المجال، حلّل العلماء الحمض النووي الخاص بنحو 200 ألف شخص يعانون من الاكتئاب لتحديد "العلامات الوراثية" الشائعة لهذا المرض.

وبحسب المشروع الذي يقوده معهد "كوينزلاند للأبحاث الطبية بيرغهوفر" في أستراليا، سُجّل لدى النساء ما يقرب من ضعف عدد العلامات الوراثية المرتبطة بالاكتئاب مقارنة بالرجال. وأوضحت الباحثة جودي توماس، في بيان، أنّ "تحديد العوامل الوراثية الشائعة والمحدّدة لدى الرجال والنساء يتيح لنا فهم أسباب الاكتئاب بشكل أفضل، ويمهّد الطريق لعلاجات أكثر تخصّصاً".

وحدّد الباحثون ما يقرب من 13 ألف علامة وراثية مرتبطة بالاكتئاب لدى النساء، مقارنة بسبعة آلاف علامة لدى الرجال. وقد يؤثّر عدد من هذه الاختلافات الوراثية كذلك على عملية الأيض أو إنتاج الهرمونات. وقالت توماس: "اكتشفنا عدداً من الاختلافات الوراثية التي قد تساعدنا في تفسير سبب معاناة النساء المصابات بالاكتئاب من أعراض أيضية أكثر، مثل تقلبات الوزن أو تغيّرات في مستويات الطاقة".

ويُعَدّ الاكتئاب أحد أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً، إذ إنّه يصيب أكثر من 300 مليون شخص حول العالم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

من جهتها، لفتت الباحثة بريتاني ميتشل إلى أنّ "حتى الآن، لم تُجرَ دراسات موثوقة كثيرة لتفسير اختلاف تأثير الاكتئاب على النساء والرجال، بما في ذلك الدور المحتمل للعوامل الوراثية". أضافت أنّ "عدداً متزايداً من المقالات (العلمية) يشير إلى أنّ أدوية كثيرة، من تلك التي تُطوَّر في الوقت الراهن والأبحاث التي أُجريت حتى الآن، تركّز بصورة أساسية على الرجال".

في سياق متصل، نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن البروفسور فيليب ميتشل، من كلية الطب التابعة لجامعة "نيو ساوث ويلز" الأسترالية، أنّ "لطالما دار جدال حول أسباب شيوع الاكتئاب بين الإناث أكثر من الذكور"، لافتاً إلى أنّ "هذه نتيجة متّسقة عالمياً"، مع العلم أنّ "الدراسات في هذا الشأن بمعظمها أفادت بأنّ النساء معرّضات للإصابة بالاكتئاب ما بين مرّتَين وثلاث مرّات أكثر من الرجال".

أضاف ميتشل، الذي لم يشارك في الدراسة المذكورة آنفاً، أنّ "أكثر النظريات السائدة رُبطت بعوامل اجتماعية ونفسية، على سبيل المثال تأثير دور المرأة في رعاية العائلة مقارنةً بدور الرجل في كسب الدخل". وتابع، بحسب ما جاء في تقرير "ذا غارديان" الصادر أمس الثلاثاء، أنّ "هذه الدراسة الوراثية الجديدة والمثيرة للاهتمام، من ضمن دراسة عالمية واسعة النطاق، توفّر دليلاً دامغاً على أنّ هذه الاختلافات المسجّلة في معدّلات الاكتئاب قد تكون في الواقع ناجمة عن عوامل وراثية"، وذلك "مع توفّر نتائج ذات دلالة إحصائية تشير إلى مناطق أكثر عرضة لخطر الاكتئاب في الجينوم لدى الإناث مقارنةً بالذكور، بالإضافة إلى تداخل ضئيل في هذه المناطق ما بين الذكور والإناث".

(فرانس برس، العربي الجديد)