الناشطة السورية بانا العبد تفوز بجائزة السلام الدولية للأطفال

فازت الفتاة السورية بانا العبد، البالغة 16 عاماً، والتي أصبحت ظاهرة عالمية على الإنترنت بفضل تغريداتها التي وصفت جحيم حصار حلب عام 2016، بجائزة منظمة "كيدز رايتس"، اليوم الأربعاء، تقديراً لعملها في مساعدة الأطفال المتضررين من الحرب.

وحصلت العبد، التي أُجلِيَت مع عائلتها إلى تركيا عام 2016، على جائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2025 "لعملها على لم شمل عائلات، وإعادة فتح مدارس، وتقديم أمل ملموس للأطفال في مناطق النزاع مثل غزة والسودان وأوكرانيا وسورية"، بحسب مؤسسة "كيدز رايتس" الهولندية.

ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، وملالا يوسف زاي الحائزة جائزة نوبل للسلام.

وقالت بانا العبد في خطاب قبولها الجائزة في قاعة بلدية مدينة استوكهولم: "بصوت لا يعرف الخوف، أسأل بشار الأسد، وبنيامين نتنياهو، وفلاديمير بوتين، وأمراء الحرب السودانيين، وجميع أمراء الحرب الآخرين في أنحاء العالم: كم من الأطفال سُلبت حياتهم وأحلامهم بسبب الحروب، ونظام يقتل مواطنيه باسم الصمود، ومجرم يجعل من الحرب برنامجا سياسيا، وإمبراطورية تبرر العدوان باسم الأمن، وأولئك الذين جعلوا من العنف سياسة متعمدة؟".

وأضافت: "اعلموا أننا لن نصمت في وجه من جعلوا من الدم وسيلة للحكم أو ممارسة السلطة".

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس قبل الحفل، قالت العبد إن ضمان قدرة الأطفال على الذهاب إلى المدرسة حتى في أوقات الحرب هو أولويتها القصوى. وأضافت: "هناك الكثير مما يجب القيام به لمساعدة الأطفال، لكن الشيء الأكثر أهمية هو التعليم".

ومنذ فرارها من البلاد، لم تعد بانا إلى سورية، لكنها ترغب في المساهمة في إعادة بناء وطنها. وأوضحت أن "سورية تحتاج إلى مساعدة العديد من الأشخاص لإعادة بناء نفسها"، مشيرة إلى أن حالة الفصول الدراسية، على سبيل المثال، تحتاج إلى تحسين كبير.

وقالت: "لا يوجد شيء هنا. يجلس الأطفال على الأرض. الجو بارد. لا سبورة بيضاء، ولا كتب، ولا مكاتب، ولا مواد تعليمية". كما تأمل بانا العبد مواصلة عملها الهادف إلى جمع شمل نحو 5000 طفل سوري انفصلوا قسراً عن عائلاتهم خلال الحرب ولا يزال مصيرهم مجهولاً.

وشاركت الفتاة في مؤتمرات حول العالم، وزارت الأطفال في مخيمات اللاجئين في تركيا والأردن، وألفت كتابين. وأشاد مؤسس منظمة "كيدز رايتس"، مارك دولارت، بـ"شجاعة العبد وصمودها والتزامها الثابت بالعدل"، مؤكداً أنها، رغم "الصعوبات التي لا يمكن تصورها"، حوّلت قصتها إلى "أداة قوية للتعبئة".

(فرانس برس)