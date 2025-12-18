- يساهم المهاجرون الفنزويليون بشكل كبير في اقتصادات البلدان المضيفة، حيث أنفقوا 10.6 مليارات دولار على الغذاء والسكن والخدمات، مما يعزز التجارة والقطاع الخاص. - رغم مساهماتهم الاقتصادية، يواجه الفنزويليون تحديات في الاندماج بسبب العمل غير الرسمي، مما يضطرهم لدفع ضرائب أعلى ويعيق اندماجهم في المجتمع. - الأزمة في فنزويلا تحت حكم نيكولاس مادورو دفعت أكثر من سبعة ملايين فنزويلي للهجرة، مع تركيز كبير في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

يقدّم المهاجرون الفنزويليون مساهمات رئيسية للبلدان التي يعيشون فيها. هذا ما أكدته دراسة نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، أمس الأربعاء، وأوردت أن "أكثر من سبعة ملايين منهم يوجدون خارج بلدهم، ويستقر معظمهم في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث يشكلون واحدة من أكبر الجاليات". ويعود العدد الكبير للمغتربين إلى الأزمة التي تعصف بفنزويلا الغنية بالنفط في عهد الرئيس نيكولاس مادورو الذي لم يعترف جزء كبير من المجتمع الدولي بإعادة انتخابه العام الماضي.

وأوردت الدراسة التي حلّلت اتجاهات الفنزويليين في دول منطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية، من بينها أروبا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وبنما والبيرو، بين عامي 2021 و2025، أن "المهاجرين الفنزويليين برزوا كمحرك اقتصادي رئيسي في بلدان مضيفة، ما عزز التجارة والقطاع الخاص من خلال أنماط إنفاقهم". ووجدت أن الفنزويليين أنفقوا 10.6 مليارات دولار خلال هذه الفترة بشكل أساسي على الغذاء والسكن والخدمات، إضافة إلى ملياري دولار جرى تحصيلها من رسوم وضرائب. أيضاً، وجدت الدراسة أن المهاجرين يؤدّون نحو 80 من أعمالهم عبر طرق غير رسمية، ما يعوق اندماجهم في المجتمع ويضطرهم إلى دفع ضرائب أعلى. وخلصت الدراسة إلى أن المهاجرين الفنزويليين يمثلون "إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي للدول المضيفة، ومن الضروري مساعدتهم على الاندماج في سوق العمل الرسمي".

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، غادر عدد من المهاجرين الفنزويليين غير النظاميين الحدود بين تشيلي والبيرو أخيراً، وذلك بعدما رفضت سلطات الأخيرة السماح لهم بالعبور، علماً أنّهم أتوا بمحاولات عدّة خلال الأيام الماضية للخروج من الأراضي التشيلية. وقد ترقّب هؤلاء المهاجرون طويلاً، تحت شمس صحراوية حارقة، عند حدود البيرو المغلقة في وجههم، في سعيهم إلى الفرار من خطر الترحيل من تشيلي، حيث كانوا يقيمون ويعملون بطريقة غير نظامية.

(فرانس برس)