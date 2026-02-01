المنظمة الدولية للهجرة: 6085 نازحاً من جنوب كردفان في 4 أيام

- نزح 6,085 شخصاً من جنوب كردفان إلى شمال كردفان بسبب انعدام الأمن، في ظل اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكتوبر 2025، مما أدى إلى أزمة إنسانية كبيرة. - أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن القتال المتصاعد يعرض المدنيين للخطر ويزيد النزوح، داعياً لحماية المدنيين وتأمين المساعدات الإنسانية. - ارتفع عدد النازحين في كردفان إلى 88,316 شخصاً بسبب العمليات العسكرية، ودعت المنظمة الدولية للهجرة لدعم السودان، مشيرة إلى تهجير ثلث السكان.

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأحد، أنّ 6 آلاف و85 شخصاً نزحوا من منطقتَين في ولاية جنوب كردفان الواقعة وسط السودان، هما القوز وهبيلا، إلى ولاية شمال كردفان، وذلك من جرّاء انعدام الأمن في الأيام الأربعة الأخيرة. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في سياق القتال المتواصل منذ منتصف إبريل/ نيسان 2023، الذي تسبّب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم والذي أدّى إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص ونزوح نحو 13 مليوناً داخلياً وإلى خارج البلاد.

من جهته، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) بأنّ القتال المتصاعد في ولاية جنوب كردفان يعرّض المدنيين للخطر. وأكد أنّ النزوح يتزايد، مع مواصلة الناس فرارهم بحثاً عن الأمان. ودعا المكتب الأممي، في تدوينة نشرها اليوم على موقع إكس، إلى حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتوفير تمويل عاجل لإنقاذ الأرواح.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان اليوم، أنّ فرقاً ميدانية قدّرت نزوح 1,770 شخصاً من قرى متفرّقة في القوز وحبيلة في جنوب كردفان بين 29 و31 يناير/ كانون الثاني المنصرم. وأضافت أنّ النزوح جرى تحديداً من قرى ديبكر والبشمة وشوشاي في منطقة القوز، ومن قرية التيتل في منطقة هبيلا، وتابعت أنّ هؤلاء النازحين توجّهوا إلى مدينة الرهد في ولاية شمال كردفان. ولفتت المنظمة إلى أنّ "الوضع ما زال متوتراً ومتقلباً جداً"، في حين أنّها "تواصل مراقبة المستجّدات عن قرب".

وأوّل من أمس الجمعة، كانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد بيّنت أنّ 4 آلاف و315 شخصاً نزحوا من ولاية جنوب كردفان كذلك في يوم واحد، 28 يناير المنصرم، وذلك على خلفية السبب نفسه؛ انعدام الأمن في قرى بمنطقتَي القوز وهبيلا.

في سياق متصل، كانت المنظمة الدولية للهجرة قد أفادت، يوم الثلاثاء الماضي، بأنّ عدد النازحين في ولايات إقليم كردفان الثلاث ارتفع إلى 88 ألفاً و316 شخصاً خلال أكثر من شهرَين، على خلفية العمليات العسكرية المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. أتى ذلك بعدما كان الجيش قد تمكّن، يوم الاثنين الماضي، من دخول مدينة الدلنج، ثاني مدن ولاية جنوب كردفان.

وكانت الدلنج تعاني من حصار فرضته عليها قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية - شمال منذ الأشهر الأولى من الحرب التي اندلعت في السودان في إبريل 2023، شأنها في ذلك شأن مدينة كادوغلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، التي أُعلنت فيها المجاعة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بالإضافة إلى تعرّض المدينتَين لهجمات متكرّرة بالمدفعية والطائرات المسيّرة.

تجدر الإشارة إلى أنّ المنظمة الدولية للهجرة كانت قد طالبت، في 21 يناير المنصرم، بتقديم دعم للسودان وأهله، مطلقةً نداء "يجب ألا ننسى السودان"، وذلك بعد ألف يوم من الحرب على أراضيه. وأوضحت أنّ "ألف يوم من الصراع هجّرت نحو ثلث السكان، واقتلعت أكثر من 15 مليون روح من جذورها، وشتّتت الأسر، وهشّمت المجتمعات"، مشيرةً إلى أنّ العائلات تكافح للبقاء على قيد الحياة بكرامة.

(الأناضول، العربي الجديد)