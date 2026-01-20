المنظمة الدولية للهجرة: 430 نازحاً من جنوب كردفان في يومَين

- نزح 430 شخصاً من مدينتي كادوغلي والدلنج في جنوب كردفان بسبب انعدام الأمن والمعارك المستمرة، حيث تفرض قوات الدعم السريع حصاراً على المدينتين منذ بداية الحرب في السودان. - أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 255 شخصاً من الدلنج و175 من كادوغلي، متجهين إلى ولاية النيل الأبيض، مع استمرار الوضع المتوتر والمتقلب في المنطقة. - الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 في إقليم كردفان تسببت في أزمة إنسانية كبيرة، مع نزوح عشرات الآلاف ومجاعة في بعض المناطق.

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، بأنّ 430 شخصاً نزحوا من مدينتَي كادوغلي والدلنج في ولاية جنوب كردفان الواقعة جنوبي السودان، بسبب انعدام الأمن وتواصل المعارك في خلال اليومَين الماضيَين. يأتي ذلك في حين تواصل قوات الدعم السريع حصارها المدينتَين المذكورتَين واستهدافهما، منذ بداية الحرب في السودان قبل أكثر من عامَين وتسعة أشهر.

أوضحت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أنّ تقديرات فرق مرصد النزوح الميدانية أشارت إلى خروج 255 شخصاً قسراً من مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان نتيجة تفاقم حالة انعدام الأمن، في يومَي 18 و19 يناير/ كانون الثاني الجاري. أضافت أنّ 175 شخصاً نزحوا من مدينة كادوغلي مركز الولاية بسبب انعدام الأمن.

وإذ أشارت المنظمة إلى أنّ النازحين من كادوغلي والدلنج توجّهوا إلى ولاية النيل الأبيض الواقعة كذلك جنوبي السودان، لفتت إلى أنّ الوضع "ما زال متوتّراً ومتقلّباً" وإلى أنّها "تراقب الوضع عن قرب".

وتعاني كادوغلي، التي تُعَدّ عاصمة ولاية جنوب كردفان والتي أُعلنت فيها المجاعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إلى جانب مدينة الدلنج، ثاني مدن الولاية، من حصار تفرضه عليهما قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية - شمال، منذ الأشهر الأولى من الحرب التي اندلعت في السودان في منتصف إبريل/نيسان 2023، بالإضافة إلى تعرّضهما لهجمات متكرّرة بالمدفعية والطائرات المسيّرة.

وأوّل من أمس الأحد، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 575 شخصاً من مدينتَي كادوغلي والدلنج في ولاية جنوب كردفان السودانية، في الفترة الممتدّة ما بين 15 يناير الجاري والـ17 منه، من جرّاء انعدام الأمن واستمرار العمليات العسكرية في الولاية.

وكانت هذه الوكالة الأممية قد أفادت، في الخامس من يناير الجاري، بارتفاع عدد النازحين في ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) إلى 64 ألفاً و890 شخصاً، في الفترة الممتدّة بين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025 و30 ديسمبر/كانون الأول منه.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث منذ أسابيع اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف. ويأتي ذلك في سياق الحرب المتواصلة منذ إبريل 2023، التي تسبّب في أزمة إنسانية "غير مسبوقة" و"بلا حدود" وفقاً لتوصيف الأمم المتحدة، شملت مجاعة بالإضافة إلى مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص داخلياً وإلى دول الجوار على حدّ سواء.

(الأناضول، العربي الجديد)