المنظمة الدولية للهجرة: 18 قتيلاً في غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا

- انقلاب مركب خشبي قبالة سواحل ليبيا أدى إلى وفاة 18 مهاجراً وإنقاذ 64 آخرين، معظمهم من السودان وبنغلاديش وباكستان والصومال، مما يبرز المخاطر الجسيمة للهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط. - المنظمة الدولية للهجرة تؤكد أن المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط هي من أخطر طرق الهجرة، حيث سجلت 1046 حالة وفاة وفقدان منذ بداية العام، وتدعو لتعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع مسارات الهجرة الآمنة. - الهلال الأحمر الليبي انتشل جثث 18 مهاجراً وقدم الإسعافات الأولية لأكثر من 90 ناجياً، مشدداً على أهمية عمليات البحث والإنقاذ السريعة والمنسقة.

قضى 18 شخصا في انقلاب مركب خشبي كان يحمل عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا الثلاثاء، فيما أنقذ 64 شخصا، وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة. وأوضحت المنظمة في بيان أن "الناجين هم 29 رجلا، وامرأة، وطفل من السودانيين و18 بنغلادشياً و12 باكستانياً وثلاثة صوماليين"، مشيرة إلى أنه لا تتوافر إلى الآن معلومات عن جنسيات ضحايا الغرق.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحادثة هي "تذكير صارخ بالأخطار الجسيمة التي يواجهها الأشخاص الذين يقومون برحلات بحرية خطرة بحثا عن الأمان والفرص". وأضافت أن المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط، التي تربط شمال أفريقيا بأوروبا، تبقى "من أخطر طرق الهجرة في العالم".

وقالت المنظمة إن مشروعها الخاص بالمهاجرين المفقودين سجل 1046 حالة وفاة وفقدان في تلك المنطقة منذ مطلع العام، من بينها 527 حالة قبالة الساحل الليبي. وتأتي حادثة الغرق الثلاثاء بعد مقتل 40 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل تونس الأسبوع الماضي في غرق مركبهم.

ولفتت المنظمة الدولية للهجرة إلى أنها تعمل مع شركاء محليين لضمان حصول الناجين من حادثة الثلاثاء على المساعدة الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والوصول إلى الخدمات الأساسية. ودعت مجددا إلى "تعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع مسارات الهجرة الآمنة والمنتظمة وضمان عمليات بحث وإنقاذ سريعة ومنسقة تنقذ الأرواح".

من جهته، قال فرع للهلال الأحمر الليبي، اليوم الثلاثاء، إنه تم انتشال جثث 18 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم عند انقلاب قاربهم غربي العاصمة طرابلس، فيما تم إنقاذ أكثر من 90 ناجيا. وقال الهلال الأحمر في صبراتة، وهي بلدة ساحلية تبعد عن طرابلس حوالي 76 كيلومترا إلى الغرب، إنه تلقى بلاغا بانقلاب القارب في وقت متأخر أمس الاثنين ونفذ عملية إنقاذ حتى وقت مبكر من صباح اليوم. وأضاف أنه جرى انتشال الجثث من الشاطئ القريب من ميناء صرمان.

وأظهرت الصور التي نشرها الفرع متطوعي الهلال الأحمر وهم يحملون الجثث ويضعونها في أكياس بلاستيكية بيضاء قبل تحميلها في الجزء الخلفي من سيارة إسعاف، في حين كان عمال إنقاذ آخرون يقدمون الإسعافات الأولية للناجين.

بعد بلاغ عن انقلاب قارب يحمل مهاجرين غير نظاميين بالقرب من مرسى #صرمان،

توجه فريق الإسعاف والطوارئ وفريق الانتشال بـ #الهلال_الأحمر_الليبي – فرع #صبراتة إلى الموقع.



⚫ تم انتشال 18 جثة

🟢 وإنقاذ أكثر من 90 شخصًا، وتقديم الإسعافات الأولية والدعم الإنساني لهم في عين المكان pic.twitter.com/63ASJJtbzQ — جمعية الهلال الأحمر الليبي (@LibyaRC) October 28, 2025

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال مركز طبي تديره وزارة الصحة إن المسعفين انتشلوا جثث 61 مهاجرا على الأقل على مدى أسبوعين في المنطقة الساحلية الواقعة بين مدينتي زوارة ورأس اجدير الليبيتين قرب الحدود مع تونس.

ومنذ سقوط معمر القذافي في 2011، أصبحت ليبيا طريق عبور للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

(فرانس برس، رويترز)