المنح الدراسية التركية... برامج تعزز علاقة أنقرة بالعالم

- تقدم المنح الدراسية التركية فرصاً تعليمية متميزة للطلاب المتفوقين عالمياً، بهدف تعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين تركيا وبلدانهم الأصلية، وتشمل تغطية كاملة للرسوم الدراسية ورواتب شهرية وتذاكر الطيران والتأمين الصحي ودورات اللغة التركية. - انطلقت عملية التقديم للمنح الدراسية في 10 يناير وتستمر حتى 20 فبراير، وتشمل التقديم الإلكتروني ومقابلات، مع تقييم يعتمد على التحصيل الأكاديمي وخطاب النوايا والأنشطة الاجتماعية، وتقدم في 134 جامعة تركية ببرامج متنوعة. - تقدم تركيا دعماً شاملاً للطلاب السوريين من خلال منح وبرامج تعليمية بالتعاون مع منظمات دولية، مما يسهل اندماجهم في الحياة الأكاديمية، مع توسيع نطاق المنح لتشمل جميع أنحاء سوريا.

يتقدم سنوياً عدد كبير من طلبة العالم إلى المنح الدراسية التركية بإشراف رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى (YTB)، وهي مؤسسة رسمية تتبع لرئاسة الجمهورية التركية. تهدف المؤسسة إلى تقديم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين من كل أنحاء العالم، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي بين تركيا وبلدانهم الأصلية، والمساهمة في التنمية الإقليمية والعالمية في مجالات متنوعة كالأوساط الأكاديمية والتكنولوجيا والفنون والاقتصاد، وإنشاء شبكة عالمية للخرّيجين تعزز الروابط بين تركيا وبلدانهم، بحسب مسؤولي المؤسسة.

وانطلقت عملية التقديم للمنح هذا العام في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، وتستمر حتى 20 فبراير/شباط الجاري، وتشمل التقديم إلكترونياً، على أن تستمر وتتواصل لاحقاً في عملية التصفية لاختيار المقبولين، ومنها مقابلات مع المتقدمين. وتُراعي عملية التقييم التحصيل الأكاديمي وشرط السن. ومن المعايير الأساسية للحصول على المنحة: الخلفية الأكاديمية، وخطاب النوايا المقدّم من قبل الطالب، والأنشطة الاجتماعية التي يهتم بها، ومدى توافق البرامج الدراسية المختارة مع الخلفية الأكاديمية للمتقدمين. وبعد إجراء التقييمات وتحديد المقبولين، يخضع الطلاب لامتحان أكاديمي إذا نجحوا فيه، وفي المقابلة لاحقاً، يكسبون المنحة الدراسية، والتي تشمل الالتحاق بالجامعات والأقسام، ورواتب نقدية شهرية، وتغطية رسوم الدراسة الجامعية، وإجراءات الإقامة، وتوفير تذاكر الطيران ذهاباً وإياباً، إضافة إلى توفير التأمين الصحي العام، وخضوع الطلاب لدورات اللغة التركية مجاناً، فضلاً عن دعم من برنامج شامل مُعدّ مسبقاً يشمل جوانب مختلفة.

يقول رئيس المؤسسة عبد الهادي طوروس لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدافع الأساسي من برامج المنح الدراسية التركية هو أن يستفيد الطلاب استفادة قصوى من البيئة التعليمية في البلاد، فضلاً عن جوانبها الثقافية والفنية والاجتماعية، وأن يعودوا إلى بلدانهم بذكريات قيّمة ومعارف مفيدة عن تركيا. وبهذه الطريقة نؤسس علاقة متعددة الأوجه مع الخرّيجين، ما يجعل علاقتنا معهم أكثر استدامة وديمومة".

يحظى البرنامج باهتمام كبير، وتشير أرقام العام الماضي إلى أن المؤسسة استقبلت 125 ألفاً و668 طلباً من 171 دولة، للحصول على المنحة الدراسية التي منحت إلى نحو خمسة آلاف طالب، فيما يواصل الدراسة حالياً في تركيا نحو 15 ألف طالب بالمنح الدراسية.

وعن المرحلة الحالية في تقديم الطلبات والفرص المتاحة أمام الطلاب، يوضح طوروس أن "الطلاب المستوفين للشروط يستطيعون اختيار ما يلائمهم بين عدد من البرامج، إذ تُقدَّم المنح في 134 جامعة في تركيا، مع خيارات واسعة تشمل 35 برنامجاً لمرحلة الدبلوم، و357 برنامجاً لمرحلة البكالوريوس، و456 برنامجاً لمرحلة الماجستير، و287 برنامجاً لمرحلة الدكتوراه، كلها متاحة باللغتين التركية والإنكليزية".

توفر المنح الدراسية التركية برامج متنوعة (YTB)

وفيما يخص تعليم السوريين والامتيازات التي يحصلون عليها من برنامج المنح والتعليم في تركيا، خصوصاً بعد سقوط نظام الأسد عام 2024، يقول طوروس: "كانت تركيا من بين الدول الرائدة في تقديم الدعم الشامل للسوريين منذ بداية الأزمة في سورية، حيث تم تطبيق سياسات متنوعة لضمان حصول الخاضعين للحماية المؤقتة على فرص التعليم العالي. ووفقاً لإحصاءات مجلس التعليم العالي (YÖK)، بلغ عدد الطلاب السوريين الذين يواصلون دراستهم في الجامعات التركية 54 ألفاً و794 في العام الدراسي الماضي".

ويضيف: "خلال هذه الفترة قدّمت المؤسسة العديد من المنح والفرص التعليمية للطلاب السوريين في مرحلتَي البكالوريوس والدراسات العليا، بما في ذلك دورات اللغة التركية، وذلك من خلال آليات المنح والدعم، وبالتعاون مع منظمات دولية، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقد سعينا من خلال هذه البرامج إلى تيسير اندماج الطلاب السوريين في الحياة الأكاديمية، وضمان إكمال تعليمهم بشكل مستدام".

ويؤكد طوروس أن "برنامج دعم التعليم العالي للطلاب السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، المنفّذ بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوفر منحاً نقدية فصلية لدعم النفقات الدراسية للطلاب الذين يواصلون دراساتهم الجامعية، ويستفيد حالياً أكثر من ألف طالب سوري من هذا الدعم، بالإضافة إلى برامج تكميلية مثل البرنامج الاستشاري، وبرنامج التدريب على حل النزاعات والاندماج الاجتماعي، ومنصة التعلم عبر الإنترنت وغيرها".

وحول آليات قبول السوريين حديثاً، يقول طوروس: "أعاقت السياسات التي انتهجها النظام السوري السابق لسنوات، حصول الطلاب المقيمين في البلاد على المنح الدراسية التركية، وشكّلت العقبات الهيكلية مثل إجراءات معادلة الشهادات، والحصول على التأشيرات، والسفر، والمواصلات، عائقاً أساسياً أمام التنفيذ الفعّال لآليات المنح الدراسية للطلاب المقيمين في سورية. ومع سقوط النظام أُزيلت هذه العقبات، ووُضع إطار عمل جديد يسمح بإجراء عمليات التقديم والتقييم والتنقل للطلاب السوريين بطريقة أكثر كفاءة، ونعتبر هذه التطورات نقطة تحول مهمّة في مسيرة السوريين نحو فرص التعليم الدولي".

ويختم طوروس بالقول: "من أبرز تطورات العام الماضي إجراء مقابلات شخصية لمرشّحي المنح الدراسية المقيمين في سورية، وتقييم طلباتهم مباشرة، وذلك في العاصمة دمشق ومدينتَي حلب واللاذقية. ومثلت هذه الفرصة بعد سنوات عديدة، خطوة حاسمة نحو توسيع نطاق المنح الدراسية التركية لتشمل كل أنحاء سورية، وزيادة عدد الطلاب. كما يُرسي هذا التطور أساساً متيناً للجهود المستقبلية الرامية إلى رفع نسبة التحاق الطلاب السوريين ببرامج المنح الدراسية".

