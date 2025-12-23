المملكة المتحدة في طريقها لتسجيل أكثر الأعوام حراً على الإطلاق

- يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة أن يكون عام 2025 من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، مع تسجيل متوسط درجة حرارة سنوية يبلغ 10.05 درجات مئوية، متجاوزًا الرقم القياسي السابق لعام 2022. - أشار مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إلى أن أربعة من الأعوام الخمسة الأخيرة ستُدرج ضمن قائمة الأعوام الأكثر حرارة منذ بدء الرصد في عام 1884، مما يعكس التغير السريع في المناخ. - شهدت المملكة المتحدة ربيعًا قياسي الحرارة في عام 2025، مع متوسط درجة حرارة بلغ 9.5 درجات مئوية، وهو الأعلى منذ بدء التسجيل في عام 1884.

أفاد خبراء الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة بأنّ البلاد قد تكون في طريقها لتسجيل أكثر الأعوام حراً على الإطلاق، منذ بدء عمليات رصد درجات الحرارة، وذلك مع اقتراب عام 2025 من نهايته.

يأتي ذلك بينما بيّن تقرير صادر عن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني في يوليو/ تموز الماضي، أنّ درجات الحرارة القصوى ومستويات المتساقطات القياسية في الأعوام الأخيرة في المملكة المتحدة تحوّلت إلى "قاعدة"، مشيراً إلى أنّ المناخ صار "مختلفاً بصورة كبيرة" في البلاد عمّا كان عليه قبل عقود.

وأكّد مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، اليوم الثلاثاء، أنّ عام 2025 قد يصير "أحد أكثر الأعوام حراً في المملكة المتحدة" وقد "يتجاوز ربّما عام 2022 ليحتلّ بالتالي المركز الأول"، وفقاً لما نقلته وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، مستندةً إلى تقرير أخير في هذا الشأن.

وحتى الآن، يسجّل متوسط درجة الحرارة السنوية 10.05 درجات مئوية في عام 2025 الجاري، متقدّماً بالتالي على الرقم القياسي السابق البالغ 10.03 درجات مئوية الذي كان قد سُجّل في عام 2022.

لكنّ مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أشار إلى أنّ موجة البرد المتوقّعة ابتداءً من تاريخ عيد الميلاد على أن تمتدّ حتى عام 2026 تجعل من الصعب الجزم بالنتيجة النهائية. وفي حال تأكيد ذلك، فسوف يكون عام 2025 هو الثاني في سجلات الرصد الذي يتجاوز فيه متوسط درجة الحرارة السنوية في المملكة المتحدة 10 درجات مئوية بعد عام 2022.

في السياق نفسه، بيّن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أنّ أربعة أعوام من بين الخمسة الأخيرة سوف تُدرَج في "قائمة الأعوام الخمسة الأكثر حراً" منذ بدء عمليات الرصد في عام 1884، وهذا أمر يُعَدّ "مؤشّراً إلى السرعة التي يتغيّر بها مناخنا". وذكر المكتب أنّ الأعوام العشرة الأكثر حراً في المملكة المتحدة رُصدت كلّها خلال العقدَين الأخيرَين.

تجدر الإشارة إلى أنّ أرقاماً قياسية لمتوسط درجة الحرارة السنوية في المملكة المتحدة كانت قد سُجّلت خمس مرّات خلال القرن الحادي والعشرين، تحديداً في أعوام 2002 و2003 و2006 و2014 و2022. ومن المتوقَّع أن يُضاف إليها عام 2025، في حال تأكيد الفرضيّة.

وكان مكتب الأرصاد الجوية البريطاني قد كشف، في يونيو/ حزيران الماضي، أنّ المملكة المتحدة شهدت فصل الربيع الأكثر حراً على الإطلاق، إلى جانب الجفاف. وبلغ معدّل الحرارة في الفترة الممتدّة من الأوّل من مارس/ آذار 2025 إلى 31 مايو/ أيار منه 9.5 درجات مئوية، وهو مستوى قياسي منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في عام 1884، علماً أنّ معدّل الحرارة القياسي السابق كا قد بلغ 9.37 درجات مئوية، وسُجّل في ربيع عام 2024.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)