المملكة المتحدة: حرارة قياسية لشهر مايو مع 34,8 درجة مئوية

25 مايو 2026   |  آخر تحديث: 21:09 (توقيت القدس)
أحد شواطئ إنكلترا وسط درجات حرارة قياسية - المملكة المتحدة - 25 مايو 2026 (فلينبار وبستر/ Getty)
- في 25 مايو 2026، سجلت المملكة المتحدة أعلى درجة حرارة لشهر مايو، حيث بلغت 34.8 درجة مئوية في حدائق كيو، متجاوزة الرقم القياسي السابق بدرجتين.
- درجات الحرارة في مطار هيثرو بلندن وصلت إلى 33.5 درجة مئوية، مما يجعل الأرقام الحالية غير مسبوقة مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 32.8 درجة مئوية في عامي 1922 و1944.
- حذر العلماء من عدم استعداد المملكة المتحدة لمواجهة موجات الحر المتزايدة، داعين الحكومة لتكييف البنية التحتية مع التغيرات المناخية المتسارعة.

سجّلت المملكة المتحدة أعلى درجات حرارة لشهر مايو/ أيار منذ بدء رصدها، اليوم الاثنين في 25 مايو 2026، وفقاً لما أفاد به مكتب خدمة الأرصاد الجوية في البلاد، وقد بلغت 34,8 درجة مئوية غربي لندن، وسط موجة حرّ شديدة تشهدها البلاد. يُذكر أنّ المكتب كان قد أعلن ربيع عام 2025 الأكثر حرّاً في البلاد على الإطلاق، إلى جانب الجفاف، بعد تسجيل مستوى قياسي من المعدّلات منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في عام 1884.

وأوضح مكتب خدمة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة أنّ اليوم سجّل أعلى درجة حرارة في شهر مايو على الإطلاق، إذ بلغت الحرارة في حدائق كيو النباتية 34,8 درجة مئوية، متجاوزةً بذلك أعلى درجة حرارة سابقة في مايو بالبلاد بدرجتَين مئويّتَين كاملتَين. وعلّق المكتب، في منشور على صفحته الرسمية في موقع إكس، بأنّ "هذا الحرّ يُعَدّ استثنائياً حتى في منتصف فصل الصيف في المملكة المتحدة، فما بالك في مايو".

وكان مكتب الأرصاد الجوية قد أفاد، قبل ثلاث ساعات من إعلانه الأخير بشأن الرصد المسجّل في حدائق كيو النباتية، بأنّ الحرارة في مطار هيثرو بالعاصمة لندن وصلت أخيراً إلى 33,5 درجة مئوية، متجاوزةً بذلك الرقم القياسي المسجّل في شهر مايو منذ بدء عملية الرصد.

تجدر الإشارة إلى أنّ أعلى مستويات حرارة مسجّلة سابقاً في خلال شهر مايو كانت قد بلغت 32,8 درجة مئوية، مع العلم أنّها سُجّلت للمرّة الأولى في عام 1922 ثمّ في عام 1944. ويُعَدّ المسجّل أخيراً رقماً جديداً غير مسبوق لدرجات الحرارة في المملكة المتحدة التي كانت قد شهدت أعلى معدّلات حرارة في عام 2025.

وكان علماء قد حذّروا من أنّ المملكة المتحدة غير مهيّأة لمواجهة موجات الحرّ المتزايدة التي يسبّبها تغيّر المناخ بفعل البشر، مع العلم أنّ مكتب خدمة الأرصاد الجوية توقّع في وقت سابق أن تصل مستويات الحرارة إلى 35 درجة مئوية، بعدما امتدّت موجة الحرّ إلى أجزاء من جنوب شرقي إنكلترا، بما في ذلك العاصمة لندن.

يُذكر أنّ مكتب خدمة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة كان قد لفت، في وقت سابق، إلى أنّ "المستويات القياسية تُحطَّم في العادة بفوارق لا تتجاوز أجزاء من عشرة من الدرجة"، غير أنّ ما سُجّل أخيراً "يجعل هذه الموجة الحارّة غير مسبوقة في هذا الوقت من العام".

حر شديد في لندن في المملكة المتحدة - 13 يوليو 2025 (الأناضول)
مستويات الحرارة القياسية باتت "القاعدة" في المملكة المتحدة

في سياق متصل، كان الخبير في مكتب خدمة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة توم مورغان قد صرّح لوكالة برس أسوسييشن للأنباء بأنّ "قلّما نشهد مستويات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية حتى في أشهر الصيف، لذا فإنّ مشاهدتها وهي تقترب من 35 درجة في شهر مايو (...) أمر غير مسبوق".

ويفيد علماء بأنّ تغيّر المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من حدّة الظواهر الجوية المتطرّفة أو القاسية، من قبيل موجات الحرّ والجفاف والفيضانات، الأمر الذي يجعل تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة أكثر تكراراً.

وكان خبراء مناخ قد حذّروا الحكومة البريطانية، في الأسبوع الماضي، من أنّ البلاد "بُنيت لمناخ لم يعد موجوداً"، ودعوها إلى تكييف بنيتها التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، مع واقع كوكب يزداد احتراراً.

(فرانس برس، العربي الجديد)

