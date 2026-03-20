- تفشي المرض واستجابة السلطات: شهدت المملكة المتحدة تفشي التهاب السحايا "ب" مع 29 إصابة في كينت ووفاة طالبين، مما دفع السلطات لإطلاق حملة تحصين عاجلة وتوفير جرعات من المضادات الحيوية الوقائية. - إجراءات السيطرة: وفرت السلطات الصحية البريطانية 5,000 جرعة لقاح و8,500 جرعة مضادات حيوية، مع تحديد "كلوب كيميستري" في كانتربري كمصدر محتمل للعدوى. - مخاطر وأعراض المرض: التهاب السحايا مرض فتاك يسبب الوفاة أو مضاعفات خطيرة، وتشمل أعراضه الطفح الجلدي، الحمى، والصداع الحاد، وتؤكد منظمة الصحة العالمية على العلاج الفوري بالمضادات الحيوية.

تُسجَّل في المملكة المتحدة حالة من الهلع أخيراً، بعد وفاتَين وعدد من الإصابات المؤكدة بمرض التهاب السحايا من النوع "ب"، علماً أنّه رُصد بدايةً في مقاطعة كينت جنوب شرقي إنكلترا، في 13 مارس/ آذار الجاري. وتعمد السلطات الصحية منذ تسجيل الحالات إلى خطة استجابة طارئة، ولا سيّما أنّ انتشار التهاب السحايا هذا، بكتيري المنشأ، يأتي "سريعاً جداً"، وقد وصفت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة "طبيعته المتفجّرة" بأنّها "غير مسبوقة".

وتفيد البيانات الرسمية بأنّ الإصابات بلغت 29 إصابة مؤكدة في مقاطعة كينت، وفقاً لآخر حصيلة صادرة اليوم الجمعة، في حين يجرى التحقّق من عدد آخر من الحالات المشتبه فيها. إلى ذلك، سُجّلت إصابة واحدة مؤكدة في العاصمة البريطانية لندن. أمّا الوفاتان، فهما تعودان لطالب يبلغ من العمر 21 عاماً في جامعة كينت بمدينة كانتربري، ولتلميذ يبلغ من العمر 18 عاماً في مدرسة بمدينة فافرشام المجاورة.

وتتعامل السلطات الصحية البريطانية مع هذا الانتشار بوصفه "حادثاً وطنياً"، ومن هنا أُطلقت حملة تحصين ضدّ التهاب السحايا بخمسة آلاف جرعة لقاح، إلى جانب توفير 8.500 جرعة من المضادات الحيوية الوقائية التي قد تساعد في تطويق هذا المرض بنوعه البكتيري.

لكنّ المسؤولة الطبية لدى وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة فانيسا صليبا أشارت إلى أنّ اللقاح المتوفّر الذي يُزوَّد به المراهقون في البلاد لا يوفّر حماية حقيقية في وجه التهاب السحايا من النوع "ب" المنتشر في كينت أخيراً، لذا هم يعمدون إلى تحصين عدد من الفئات المؤهّلة فقط.

وفي تصريح أدلى به وزير الصحة في المملكة المتحدة ويس ستريتنغ لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أخيراً، أكد أنّ السلطات الصحية تعمل على خطة استباقية للإحاطة بانتشار العدوى، مبيّناً أنّ "مستوى الخطر العام منخفض، وإن كان المرض بحدّ ذاته خطراً جداً". أضاف أنّ "ما يقلقنا هو سرعة الانتشار ونطاقه".

وتفيد تقديرات وكالة الأمن الصحي بأنّ انتشار التهاب السحايا من النوع "ب" قد يكون انطلق من الملهى الليلي "كلوب كيميستري" في مدينة كانتربري بمقاطعة كينت، مع عدوى التُقطت ما بين الخامس والسابع من مارس الجاري. يُذكر أنّ اثنَين من العاملين في الملهى الليلي هما من بين المصابين بهذا المرض، مع العلم أنّ "كلوب كيميستري" أغلق أبوابه منذ رصد المرض.

يأتي ذلك في حين يمضي مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة في تحقيقاتهم، من أجل إيضاح كيفية حصول هذا الانتشار في جنوب غرب إنكلترا، مع العلم أنّ حالة معزولة رُصدت في لندن.

In Canterbury I’ve announced an expansion of antibiotics and vaccinations to help contain the outbreak of Meningitis B.



Anyone who attended Club Chemistry from 5th March is eligible and those who’ve previously had the antibiotics can get the vaccine.



pic.twitter.com/7zl4rriohz — Wes Streeting (@wesstreeting) March 19, 2026

ووفقاً للبيانات الرسمية المتوفّرة، فإنّ انتشار التهاب السحايا من النوع "ب" يُسجَّل خصوصاً في جامعتَين بالمنطقة، وكذلك في خمس مدارس. وقد راحت تُتَّخَذ إجراءات وقائية في المنشآت التربوية، من بينها الالتزام بالكمامات والمضادات الحيوية الوقائية، إذ إنّ هذا المرض بكتيري وليس فيروسياً.

وتحذّر مجموعة "مايو كلينك" الطبية البحثية من أنّ التأخّر في تلقّي علاج لالتهاب السحايا البكتيري بالمضادات الحيوية اللازمة قد يؤدّي إلى تلف في الدماغ على المدى الطويل، كذلك قد يسبّب الوفاة في غضون أيام.

ما هو التهاب السحايا؟

تعرّف منظمة الصحة العالمية التهاب السحايا بأنّه مرض فتّاك، إذ يمكنه أن يودي بحياة المصابين به، في حين يخلّف مشكلات خطرة على المدى الطويل. وتؤكد الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنّ هذا المرض ما زال يمثّل تحدياً كبيراً أمام الصحة العامة على مستوى العالم ككلّ. ولعلّ انتشار التهاب السحايا "ب" في المملكة المتحدة أخيراً دليل واضح على ذلك.

أمّا مسبّبات التهاب السحايا فعديدة، وهي كائنات حيّة تختلف طبيعتها ما بين بكتيريا وفيروسات وفطريات وطفيليات، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية التي تبيّن أنّ التهاب السحايا البكتيري، أي مثل ذلك المنتشر في المملكة المتحدة، يمثّل قلقاً خاصاً، إذ يتسبّب في وفاة واحدة تقريباً من بين كلّ ستّة مصابين به، في حين يعاني مصاب واحد به من بين كلّ خمسة من مضاعفات وخيمة.

وتشرح منظمة الصحة العامة في صحائف وقائعها أنّ هذا المرض هو التهاب يصيب الأنسجة المحيطة بالدماغ والحبل النخاعي التي تُعرَف باسم السحايا، مشيرةً إلى أنّ هذا الالتهاب قد يكون معدياً أو غير معدٍ، لكنّه في كلّ الأحوال يتطلّب رعاية طبية عاجلة.

ما هي أعراض التهاب السحايا؟

ويتسبّب التهاب السحايا بأعراض عديدة، بحسب ما توضح منظمة الصحة العالمية كما مجموعة "مايو كلينك" الطبية البحثية، لعلّ أبرزها: