المليون شجرة... مبادرة لاستعادة الغطاء النباتي في الجزائر

- شهدت الجزائر أكبر حملة تشجير في تاريخها بالتعاون مع جمعية "الجزائر الخضراء"، حيث تم زرع مليون شجرة في يوم واحد لتعزيز الغطاء النباتي المتضرر من الحرائق، بمشاركة واسعة من المواطنين والجهات الحكومية. - تم اختيار أنواع محددة من الأشجار لضمان ديمومتها، وشارك عدد من الوزراء والمسؤولين في الحملة، مما يعكس الدعم الحكومي الكبير. تهدف الجزائر إلى زيادة الغطاء الغابي إلى 4.7 ملايين هكتار بحلول عام 2035. - أكد النشطاء على أهمية المتابعة وسقي الأشجار لضمان نجاح المبادرة، مشيرين إلى تجارب سابقة فشلت بسبب الإهمال، مع التشديد على الرعاية المستمرة لتحقيق الأهداف البيئية.

نفذت في الجزائر، اليوم السبت، أكبر حملة تشجير بالتعاون مع جمعية "الجزائر الخضراء" الأهلية، وسط اسناد حكومي وشعبي لافت، بهدف زرع مليون شجرة في يوم واحد، في خطوة غير مسبوقة في البلاد، لاسترجاع جزء من الغطاء النباتي الذي خسرته البلاد بسبب الحرائق في السنوات الأخيرة من جهة، وتثبيت الثقافة البيئية في المجتمع الجزائري.

وشارك الآلاف من الجزائريين اليوم في الحملة، حيث تنقل المشاركون في كل المدن والبلدات إلى المناطق التي خصصت لتنفيذ حملة التشجير، كما وجهت بعض الفعاليات الشعبية حملة تشجير نحو الأرصفة والمساحات الخضراء داخل الأحياء السكنية وقرب المرافق العمومية، وشاركت بكثافة فرق من الجيش والشرطة والدفاع المدني في الحملة التي تستهدف تعزيز الكثافة الغابية وبناء بيئة سليمة ونقية ومواجهة التغيرات المناخية إضافة الى استعادة الغطاء النباتي بمختلف الاشجار في المساحات التي تضررت من جراء حرائق الغابات.

وخصصت شركة النقل العام في العاصمة الجزائرية رحلات نقل مجاني للمشاركين في المبادرة، من نقاط انطلاق متعددة في العاصمة إلى الغابات والمساحات في الضواحي التي تقرر غرس الأشجار فيها، وشاركت أفواج الكشافة على وجه خاص في كل البلديات في تأطير هذه الحملة، خاصة أنها تسهم في غرس الثقافة البيئية لدى الفتية والشباب وأجيال المستقبل.



وقال رئيس مبادرة "الجزائر الخضراء" فؤاد معلى بهذه المناسبة في تصريح لـ"العربي الجديد": "لقد تم اختيار أنواع المحددة من الأشجار الموجهة للغرس حسب كل منطقة لضمان ديمومة الأشجار ومقاومتها العوامل الطبيعية، وكذا تأهيل المشرفين على عمليات الغرس وتوصيتهم بتوفير القياس المطلوب للحفر التي تُغرس فيها الأشجار، واحترام المسافة بين كل شجرة وأخرى، والتأكيد على السقي"، مشيراً إلى أن المشاركة القياسية لجموع الجزائريين ستشجع على مزيد من المبادرات في المستقبل لحماية البيئة وتعزيز النسيج الأخضر للبلاد.

وكان لافتاً خروج عدد من الوزراء في الحكومة والمسؤولين اليوم من مكاتبهم، وقد تخلوا عن المظاهر البروتوكولية الرسمية، وشاركوا مع المواطنين في الحملة، وقال وزير الزراعة ياسين وليد خلال مشاركته في الحملة في تصريح للصحافيين: "نحن سعداء بهذه الحملة، كان هدفنا أن نغرس مليون شجرة، لكن مع هذ الهبة الشعبية الكبيرة، أعتقد أننا قد نتجاوز هذا الرقم بكثير، لقد خصصنا مليون شتلة بينها 130 ألف شجرة من الأشجار المثمرة لغرسها، وقررنا أن نبدأ الحملة من ولايات، مثل البويرة وتيزي وزو قرب العاصمة الجزائرية، والتي تضررت بشكل بالغ بالحرائق في السنوات الأخيرة"، في إشارة منه الى حرائق مهولة مست هذه الولايات عامي 2021 و2023.



ومن شأن هذه المبادرة البيئية الواعدة تعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البلاد بسبب الحرائق منذ صيف عام 2021، حيث تجاوزت الخسائر أكثر من 400 ألف هكتار من الغابات والغطاء النباتي، خاصة في شرق البلاد، وتطمح الجزائر إلى زيادة الغطاء الغابي إلى 4.7 ملايين هكتار بحلول عام 2035. إذ عمدت منذ إبريل/نيسان 2024 إلى وضع خطة لإعادة بناء وترميم السد الأخضر، وهو جدار بيئي من الأشجار والمحيطات البيئية الموجهة لمنع زحف رمال الصحراء نحو الشمال وتثبيتها وزيادة استصلاح الأراضي وتكثيف الغطاء النباتي في المناطق الصحراوية والسهوب الفاصلة بين الصحراء، جنوبي البلاد، والشمال، كانت أطلقته الجزائر في السبعينيات، ويشمل مساحة 4.7 ملايين هكتار، تمتد على مستوى 13 ولاية سهبية، يبلغ عدد سكانها الإجمالي سبعة ملايين نسمة، وتشمل خطة المشروع التشجير وتعبئة مصادر المياه وفتح مسارات وطرق جديدة بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي يشارك فيها السكان.



من جهة أخرى، لفت بعض النشطاء والخبراء البيئيون إلى ضرورة أن يعتمد نجاح المبادرة بالأساس على مسألة المتابعة وسقي الأشجار في المراحل الأولى للشجرة لضمان ديمومتها، خاصة أن تجارب غرس سابقة في بعض المناطق لم تكن ناجحة بسبب الإهمال وعدم استكمال رعاية الأشجار، وقال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة في لقاء طلابي اليوم السبت: "المبادرة إيجابية وعامرة بمعاني الأمل وحماية البيئة، لكن يجب أن ننبه إلى أن هناك فرقاً بين غرس مليون شجرة وبين دفن مليون شجرة وتركها تموت، يتعين أن نلفت النظر إلى ضرورة أن تكون هناك متابعة للمبادرة حتى تصير الجزائر خضراء، لأن هناك تجارب سابقة كان بعضها وخيماً بسبب قلة الرعاية، واليوم لم يعد مسموح لنا أن نكرر الفشل".