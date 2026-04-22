الملوخية حيلة الغزيين للتدخين في مواجهة شحّ التبغ

- في ظل الحرب وشح التبغ في غزة، تحولت الملوخية إلى بديل غير مألوف للسجائر، حيث يجفف المدخنون أوراقها ويخلطونها بسائل النيكوتين، مما أدى إلى انتشارها كخيار اضطراري بسبب ارتفاع أسعار السجائر التقليدية. - يثير تدخين سجائر الملوخية مخاوف صحية بسبب غياب معلومات واضحة عن مكوناتها، حيث تُصنع من أعشاب مثل الملوخية وأوراق الخروع، مع إضافة سوائل مجهولة قد تحتوي على نيكوتين أو مواد سامة. - رغم المخاطر، يجد الكثيرون أنفسهم مضطرين لتدخينها، حيث تعبر عن حالة اليأس والاضطرار في ظل الظروف الصعبة، مع غياب البدائل المتاحة.

لم تعد الملوخية مجرد طبق تقليدي على موائد السكان في قطاع غزة، بل تحوّلت تحت وطأة الحرب وشحّ التبغ، إلى بديل غير مألوف للسجائر، بعدما بات مدخنون يجففون أوراقها ويخلطونها بسائل النيكوتين قبل لفّها وتدخينها. ازداد انتشار هذا البديل بين المدخنين بعدما قفز سعر السيجارة الواحدة من نحو شيكل (0.33 دولار) إلى ما يعادل أربعين ضعفاً، بعد أكثر من عامين من الحرب الإسرائيلية في القطاع الذي يعاني نقصاً حاداً في المواد الأساسية.

في أحد شوارع مدينة غزة، يخلط البائع المتجوّل أبو يحيى حلس أوراق الملوخية المجففة والمفتتة مع سائل النيكوتين داخل كيس صغير، قبل أن يرجّه للحصول على مادة خضراء تُلفّ كسجائر وتُباع للزبائن.

أوراق الملوخية المجففة

يقول لوكالة فرانس برس: "لا تُعدّ هذه بديلاً عن السجائر، إذ تتكون من أوراق الملوخية المُطعّمة بالنيكوتين، خلافاً للسجائر المصنوعة من التبغ"، مضيفاً أنّ الناس يلجأون إليها كخيار اضطراري في ظل غياب السجائر المستوردة وارتفاع أسعارها، رغم اعتقاده بأنها لا تُحدث التأثير ذاته. وتشهد شوارع المدينة ازدحاماً بالمارة والزبائن، فيما تنتشر بسطات لبيع هذه السجائر بين خيام النازحين وأكوام الركام التي خلّفتها الحرب. ويقول بائع آخر، يدعى محمد حلس، إنّ "تدخين الناس سجائر الملوخية ليس خياراً بل ضرورة بالنسبة لهم، لو توفرت السجائر لن نرى سجائر الملوخية".

غير أنّ هذا البديل نفسه لا يتوفر دائماً، سواء المنتج محلياً أو المستورد، في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول البضائع إلى القطاع. ولا تصلح للزراعة سوى نحو أربعة في المائة من الأراضي، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

مواد سامة؟

يثير تدخين هذه السجائر مخاوف متزايدة بشأن مخاطرها الصحية، في ظل غياب معلومات واضحة عن مكوّناتها. ويقول ليد النعيزي "تُصنع هذه السجائر من أعشاب مثل الملوخية وأوراق الخروع وأصناف أخرى، ولا نعلم ما إذا كانت سامة أم لا"، مضيفاً أنّ مواد سائلة مجهولة تُضاف إليها "ولا نعرف إن كانت نيكوتين أو سموماً أو حتى مبيدات حشرية".

ورغم هذه المخاوف، يؤكد أنّ كثيرين يجدون أنفسهم مضطرين لتدخينها. أما أبو محمد صقر (47 عاماً)، فيقول "أدخن منذ كنت في الثالثة عشرة. الآن أدخن سجائر الملوخية. لو وضعوا سماً سندخنه، لا حياة ولا مستقبل لنخشى على صحتنا". ويضيف أنه لا يستمتع بها "لكنني أمسك سيجارة وأنفث دخاناً... ليس الوقت مناسباً للإقلاع عن التدخين في ظل ما نعيشه".

من جهتها، تقول نيفين سمير (53 عاماً) إنها غيّرت عاداتها، موضحة "كنت أدخن علبة يومياً منذ عشرين عاماً، أما الآن فأدخن بضع سجائر من الملوخية". وتضيف النازحة في خيمة في خانيونس "طعمها ورائحتها سيئان، وأدخنها ربما للتنفيس عن الغضب أو لمجرد الإحساس المصاحب لفنجان قهوة سيئ المذاق أيضاً".

(فرانس برس)