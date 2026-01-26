المكسيك | 11 قتيلاً و12 مصاباً بإطلاق نار في ملعب كرة قدم

قضايا وناس
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
26 يناير 2026
الشرطة المكسيكية في موقع الحادثة في محيط الملعب المكسيكي (Getty)
الشرطة المكسيكية في موقع الحادثة بمحيط الملعب المكسيكي (Getty)
+ الخط -

شهد ملعب لكرة القدم في ولاية غواناخواتو (وسط المكسيك)، حادثة إطلاق نار دامية استهدفت مجموعة من المشجعين في المدرجات، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، في فصل جديد من العنف الذي يضرب الرياضة والحياة العامة في البلاد.

ووقع الهجوم حوالي الخامسة والنصف من مساء أمس الأحد (بالتوقيت المحلي)، في منطقة "لوما دي فلوريس" التابعة لبلدية سالامانكا. وأعلن عمدة البلدية، سيزار برييتو، في بيان رسمي، مقتل 11 شخصاً (عشرة منهم فارقوا الحياة بموقع الحادث، وآخر توفي في المستشفى)، في وقت أُصيب فيه نحو 12 شخصاً، بينهم امرأة وقاصر.

وأوضح برييتو أن إطلاق النار وقع عقب نهاية المباراة، قائلاً: "كان الناس يتسامرون عندما وصلت مجموعة مسلحة وهاجمتهم. هذا الحادث يُضاف، للأسف، إلى موجة العنف التي نشهدها في الولاية، وخاصة في سالامانكا". وطلب العمدة الدعم العاجل من الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، وحاكمة غواناخواتو ليبيا غارسيا، "لإعادة السلام والهدوء والأمن".

تصعيد أمني في المكسيك

وفي سياق متصل، أشار برييتو إلى مقتل خمسة أشخاص، أول أمس السبت، في منطقة "كواترو دي ألتاميرا"، وآخر في "سان فيسنتي دي فلوريس". كما رُصدت عبوة ناسفة خارج منشآت شركة النفط الحكومية (بيمكس) في سالامانكا، وجرى تفكيكها بتدخل من الحكومة الفيدرالية.

من جانبها، أعلنت النيابة العامة في غواناخواتو عن بدء التحقيقات، مشيرة إلى أن ستة من المصابين الـ12 ما زالوا يتلقون العلاج. في المقابل، ذكرت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن أفراد من أسر الضحايا، أن عدد القتلى يتجاوز 17 شخصاً، إلا أن السلطات لم تؤكد هذه الحصيلة رسمياً حتى الآن.

ملعب تعرض لقصف إسرائيلي في الصفة الغربية، 14 فبراير 2025 (Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

إسرائيل تُهدد ملعب كرة قدم أيقونياً في بيت لحم بالهدم

ولا يُعد هذا أول هجوم مسلح يستهدف ملاعب كرة القدم في سالامانكا؛ ففي شهر إبريل/نيسان 2025، اقتحمت مجموعة مسلحة ملعباً في منطقة "كارديناس" وقتلت أربعة أشخاص، وقبل ذلك بشهر واحد، لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حادث إطلاق نار مماثل.

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
مركز إيواء في مدينة حلب، سورية، 26 يناير 2026 (العربي الجديد)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

سورية: قافلة أممية نحو "عين العرب" وتحذيرات من كارثة إنسانية

سجن رومية المركزي في لبنان - 7 إبريل 2006 (رمزي حيدر/ فرانس برس)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

لبنان | إضراب عن الطعام في سجن رومية رفضاً لـ"العدالة الانتقائية"

عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة، نيويورك 25 يناير 2026 (محمد البديوي)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

الولايات المتحدة | وفاة 11 شخصاً على الأقل جراء العاصفة الثلجية