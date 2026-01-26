المكسيك | 11 قتيلاً و12 مصاباً بإطلاق نار في ملعب كرة قدم

شهد ملعب لكرة القدم في ولاية غواناخواتو (وسط المكسيك)، حادثة إطلاق نار دامية استهدفت مجموعة من المشجعين في المدرجات، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، في فصل جديد من العنف الذي يضرب الرياضة والحياة العامة في البلاد.

ووقع الهجوم حوالي الخامسة والنصف من مساء أمس الأحد (بالتوقيت المحلي)، في منطقة "لوما دي فلوريس" التابعة لبلدية سالامانكا. وأعلن عمدة البلدية، سيزار برييتو، في بيان رسمي، مقتل 11 شخصاً (عشرة منهم فارقوا الحياة بموقع الحادث، وآخر توفي في المستشفى)، في وقت أُصيب فيه نحو 12 شخصاً، بينهم امرأة وقاصر.

وأوضح برييتو أن إطلاق النار وقع عقب نهاية المباراة، قائلاً: "كان الناس يتسامرون عندما وصلت مجموعة مسلحة وهاجمتهم. هذا الحادث يُضاف، للأسف، إلى موجة العنف التي نشهدها في الولاية، وخاصة في سالامانكا". وطلب العمدة الدعم العاجل من الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، وحاكمة غواناخواتو ليبيا غارسيا، "لإعادة السلام والهدوء والأمن".

تصعيد أمني في المكسيك

وفي سياق متصل، أشار برييتو إلى مقتل خمسة أشخاص، أول أمس السبت، في منطقة "كواترو دي ألتاميرا"، وآخر في "سان فيسنتي دي فلوريس". كما رُصدت عبوة ناسفة خارج منشآت شركة النفط الحكومية (بيمكس) في سالامانكا، وجرى تفكيكها بتدخل من الحكومة الفيدرالية.

من جانبها، أعلنت النيابة العامة في غواناخواتو عن بدء التحقيقات، مشيرة إلى أن ستة من المصابين الـ12 ما زالوا يتلقون العلاج. في المقابل، ذكرت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن أفراد من أسر الضحايا، أن عدد القتلى يتجاوز 17 شخصاً، إلا أن السلطات لم تؤكد هذه الحصيلة رسمياً حتى الآن.

ولا يُعد هذا أول هجوم مسلح يستهدف ملاعب كرة القدم في سالامانكا؛ ففي شهر إبريل/نيسان 2025، اقتحمت مجموعة مسلحة ملعباً في منطقة "كارديناس" وقتلت أربعة أشخاص، وقبل ذلك بشهر واحد، لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حادث إطلاق نار مماثل.