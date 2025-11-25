المقرر الأممي للحق في السكن: مجزرة مساكن ممنهجة في غزة

- أكد بالاكريشنان راجاغوبال، مقرر الأمم المتحدة الخاص، أن هدم إسرائيل للمنازل في غزة يشكل جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية، واصفاً إياها بـ"مجزرة مساكن"، حيث تستمر هذه الممارسات رغم سريان وقف إطلاق النار. - أشار راجاغوبال إلى أن إسرائيل تبرر عمليات الهدم بأنها "أهداف عسكرية"، لكنها تفشل في تقديم أدلة، مما يشكل انتهاكاً لقوانين الحرب وجريمة ضد الإنسانية، حيث يتم الهدم بشكل عشوائي وغير مبرر. - أوضح أن خيام النازحين في غزة غير صالحة للسكن، وإسرائيل لم تسمح بإدخال المساعدات الكافية، مما يفاقم معاناة السكان ويعزز استراتيجية عدم الاستقرار.

قال مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاغوبال، إن استمرار إسرائيل بهدم المنازل في قطاع غزة "بأعذار واهية، يشكل جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية"، واصفاً الممارسات الإسرائيلية بأنها "مجزرة مساكن".

وحول الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة رغم سريان وقف إطلاق النار في غزة، أكد راجاغوبال أن السلطات الإسرائيلية "تواصل هذه الأفعال حتى خلال فترة الهدنة التي باتت مجرد حبر على ورق. إسرائيل لا تزال تواصل القتل، وهدم المنازل، ومنع وصول المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي، ولم تُنفذ أياً من بنود الهدنة بشكل فعلي. كان ينبغي إنشاء جهة تراقب انتهاكات الهدنة، وتحمّل الأطراف المسؤولية في حال خرقها، والوضع الحالي لا يختلف كثيراً عما كان عليه قبل توقيع الهدنة. الفرق الوحيد هو توقف الغارات الجوية واسعة النطاق".

وأشار المقرر الأممي إلى أن إسرائيل تبرر عمليات هدم المنازل في غزة بأنها "أهداف عسكرية، لكنها في معظم الحالات تفشل في تقديم أي دليل على ذلك. الهدم يتم بشكل واسع وعشوائي، ومن دون تمييز. هذا انتهاك جسيم لقوانين الحرب، وجريمة ضد الإنسانية. إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، واستمرار تدمير المساكن جزء من هذا الفعل الإجرامي. لقد قلتُ ذلك مراراً. إنه وضع مأساوي".

وأوضح راجاغوبال أن معظم عمليات هدم المنازل لا تقع أثناء اشتباكات فعلية، بل بعد أن تفرض القوات الإسرائيلية سيطرتها الكاملة على المناطق المستهدفة. وأضاف: "القوات الإسرائيلية تدخل المناطق، وتزرع المتفجرات، ثم تدمّر المنازل. هذه ليست أفعالاً مرتبطة بالمعارك، بل أعمال انتقامية غير مشروعة. إنها خرق كامل للقانون الدولي. إسرائيل تمارس هذه الأفعال قبل الهدنة وخلالها، ولا غرابة في ذلك. ما يجري هو مجزرة مساكن، والتدمير الواسع للمنازل أثناء النزاعات المسلحة جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وفعلاً من أفعال الإبادة الجماعية. أكثر من 288 ألف أسرة فلسطينية تفتقر اليوم إلى المأوى المناسب".

وعلاوة على الهدم الإسرائيلي المستمر للمنازل، قال المقرر الأممي إن خيام النازحين في غزة "قديمة، وغير صالحة للسكن، والكثير منها غارق تحت المياه. المناطق التي تؤوي النازحين غمرتها مياه الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة يشكّل خطراً كبيراً على الأطفال والنساء وكبار السن، والأمراض، بما فيها تلك المنتقلة عبر المياه، تتفشى بسرعة كبيرة".

وأكد راجاغوبال أن إسرائيل لم تسمح بإدخال العدد الكافي من الخيام والمساكن المتنقلة التي التزمت بها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، و"إبقاء الناس في حالة نزوح دائم هو جزء من استراتيجية عدم الاستقرار التي تنتهجها إسرائيل لترسيخ السيطرة على غزة، وجعلها أكثر خضوعاً. إنها جزء من استراتيجية الضم، والسماح باستمرارها أمر مؤسف".

(الأناضول)