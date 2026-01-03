المفوضية الأوروبية تتوقع أعلى معدل ترحيل منذ 2019

- تتوقع المفوضية الأوروبية زيادة في عمليات الترحيل من الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفع معدل الترحيل من 19% في 2023 إلى 27% في 2025، مع التركيز على مكافحة الهجرة غير النظامية عبر ترحيل من فقدوا حق البقاء وتسريع الطرد لمن لديهم فرص ضئيلة للجوء. - توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقات لتعزيز سياسة الهجرة، تشمل زيادة الضغط على طالبي اللجوء المرفوضين وتسريع إجراءات الترحيل، مع إمكانية إنشاء مراكز لإعادة الترحيل خارج الاتحاد الأوروبي. - علقت ألمانيا لمّ شمل العائلات لفئات معينة من اللاجئين، مما أدى إلى منح تأشيرتين فقط لحالات قهرية، وسط انتقادات للقواعد الصارمة التي تفرق الأسر اللاجئة.

تتوقع المفوضية الأوروبية ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الترحيل من الاتحاد الأوروبي خلال العام المنصرم. وقال مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غداً الأحد: "ارتفع معدل الترحيل في الأرباع الثلاثة الأولى من 19% في عام 2023 إلى 27% في عام 2025. وبذلك سنسجل في عام 2025 على الأرجح أعلى معدل ترحيل منذ عام 2019". وأضاف السياسي النمساوي أن ذلك "لا يزال بعيداً عن أن يكون كافياً".

وقال المفوض الأوروبي: "يجب أن نكافح الهجرة غير النظامية على جميع الجبهات. وهذا يعني عمليات ترحيل حازمة لأولئك الذين فقدوا حق البقاء في الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أن ذلك يعني أيضاً "الطرد السريع للأشخاص الذين لديهم فرص ضئيلة للحصول على اللجوء"، وكذلك "التعاون الوثيق مع دول خارج الاتحاد الأوروبي حتى لا يشرع الناس في سلوك طرق فرار خطيرة".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد توصلت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي في بروكسل إلى اتفاقات واسعة النطاق بشأن قضايا حاسمة في سياسة الهجرة، من بينها زيادة الضغط على طالبي اللجوء المرفوضين وتسريع إجراءات الترحيل بشكل أكثر كفاءة. كما سيكون من الممكن مستقبلاً إنشاء مراكز لإعادة الترحيل في دول خارج الاتحاد الأوروبي.

ألمانيا توقف تأشيرات لم الشمل

من جهتها، لم تمنح ألمانيا تقريباً أي تأشيرات لمّ شمل لحالات ذات ظروف قهرية، منذ تعليق لمّ شمل العائلات لفئات معينة من اللاجئين. وبحسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار" كلارا بونغر، تم الإبلاغ عن 2586 حالة قهرية لدى المنظمة الدولية للهجرة، لكن وزارة الخارجية الألمانية منحت حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي تأشيرتين فقط.

وفي نهاية يوليو/تموز علقت ألمانيا لمّ شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على وضع حماية محدود في ألمانيا لمدة عامين مبدئياً. ويقصد بذلك ما يُعرف بـ"الحماية الثانوية"، وهي الفئة التي تضم العديد من السوريين. ويسمح فقط في "الحالات القهرية" بلمّ شمل الأزواج والأطفال القصر، وفي حالة القاصرين غير المصحوبين بلمّ شمل الوالدين.

وبحسب الحكومة الألمانية، يتم الإبلاغ عن الحالات القهرية لدى المنظمة الدولية للهجرة التي تتولى التحقق من الوقائع، ثم يُرسل الملف إلى وزارة الخارجية الألمانية. ووفقاً لرد الحكومة على طلب الإحاطة، فإن معظم الحالات المبلّغ عنها لدى المنظمة لا تزال في "مرحلة توثيق الوقائع"، بينما تخضع 90 حالة للفحص حالياً في وزارة الخارجية.

وكانت الحكومة الألمانية قد رأت في تعليق لمّ الشمل وسيلة لتخفيف الضغط في استقبال اللاجئين وإدماجهم، فيما انتقدت بونغر في السابق القواعد باعتبارها صارمة لدرجة تجعل من شبه المستحيل اللجوء إليها، مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى تفريق الأسر اللاجئة.

ويتم منح وضع الحماية الثانوية للأشخاص الذين لا يستطيعون إثبات تعرضهم لتهديد على المستوى الشخصي في بلدهم الأصلي، لكنهم يخشون من مخاطر عامة على حياتهم وسلامتهم هناك. ويقتصر تعليق لمّ الشمل على هذه الفئة، ولا يشمل من يتمتعون بحق اللجوء أو من تنطبق عليهم اتفاقية جنيف للاجئين.

(أسوشييتد برس)