المغرب يقبض على محتال إسرائيلي مطلوب دولياً: "ذو الألف وجه"

- أوقفت السلطات المغربية آفي غولان، أحد أخطر المحتالين الدوليين المطلوبين للإنتربول، بعد مداهمة فيلا فاخرة كان يقطنها بهوية مزورة في مراكش. - غولان، الذي قضى 35 عاماً في السجون الإسرائيلية، متهم بالاحتيال على مئات الضحايا في دول مثل اليابان والمكسيك وألمانيا، مستخدماً هويات مزورة للاستيلاء على مبالغ طائلة. - نُقل غولان إلى السجن المركزي في الرباط، وتنسق السلطات المغربية مع إسرائيل وألمانيا لضمان محاسبته قانونياً على جرائمه.

أوقف الأمن المغربي مواطناً إسرائيلياً يُدعى آفي غولان (70 عاماً)، والمصنف دولياً أنه أحد أخطر المحتالين العابرين للحدود والمطلوبين لدى الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، وفق إعلام عبري. وذكرت القناة 12، الثلاثاء، أن "وحدة نخبة من الشرطة المغربية نفذت قبل أيام مداهمة ليلية لفيلا فاخرة كان يقطنها غولان، المحتال الإسرائيلي "ذو الألف وجه"، بهوية مزورة تحت اسم يائير بيبرت".

وأشارت مصادر القناة إلى أن العملية جاءت بعد تنسيق أمني لإنهاء مسيرة الرجل بعد سنوات من الفرار والتخفي في دول عدة، بينها اليابان والمكسيك وألمانيا. غولان، الذي أمضى سابقاً نحو 35 عاماً في السجون الإسرائيلية على ذمة 100 قضية جنائية، يواجه اتهامات بالاحتيال على مئات الضحايا والاستيلاء على مبالغ طائلة عبر انتحال شخصيات لرجال أعمال ومليارديرات عالميين، وفق القناة. وأضافت: "باستخدام هويات مزورة، احتال على مواطنين في البرازيل والإكوادور والأرجنتين. وفي حالات أخرى، قدّم نفسه على أنه مليونير أسترالي يتعقب أحفاد المستوطنين الإسبان".

ونقلت القناة عن جهات في الجالية اليهودية بالمغرب أن المتهم استهدف ضحاياه عبر تقديم وثائق بنكية مزورة، مدعياً امتلاكه ثروات طائلة لتمويل حياة الترف التي كان يعيشها في مراكش. ولفتت إلى أن غولان نُقل عقب توقيفه من مراكش إلى السجن المركزي بمدينة الرباط، قبل البدء بإجراءات تسليمه.

وبينما لم يصدر فوراً تعليق رسمي من الرباط، أشارت مصادر القناة إلى أن السلطات المغربية على اتصال مع نظيراتها في إسرائيل وألمانيا، لضمان استكمال الإجراءات القانونية لمحاسبته على الجرائم المنسوبة إليه في تلك الدول.

(الأناضول)