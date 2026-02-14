المغرب يعلن عودة تدريجية للمتضررين من الفيضانات إلى ديارهم

- أعلنت السلطات المغربية عن بدء تنفيذ تدابير العودة الآمنة للسكان الذين تم إجلاؤهم من أقاليم منكوبة بسبب الفيضانات، مع تحسين الأحوال الجوية واستعادة الخدمات الأساسية. - بدأت عمليات إزالة مخلفات الفيضانات وتنظيف المناطق المتضررة، مع إعادة تزويدها بشبكات الماء والكهرباء والتطهير والاتصالات، وفتح الطرق والمسالك. - أعدت السلطات مخططًا لوجستيًا دقيقًا لعودة السكان على مراحل، مع برنامج دعم مالي للأسر المتضررة بميزانية ثلاثة مليارات درهم.

أعلنت السلطات المغربية، السبت، الشروع في تطبيق تدابير العودة الآمنة والتدريجية للسكان الذين سبق إجلاؤهم بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وذلك بعد مرور نحو أسبوعين على أكبر عملية إجلاء في تاريخ البلاد، بسبب الأمطار الاستثنائية التي سُجلت خلال الأسابيع الماضية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، إنه في ظل التحسن الملحوظ الذي تعرفه الأحوال الجوية بالمملكة، ستشرع مصالح وزارة الداخلية، بتنسيق وثيق مع مختلف السلطات والقطاعات والمصالح المعنية، وفور توفر الشروط الملائمة من حيث السلامة والأمن واستعادة الخدمات الأساسية، في تنزيل التدابير الرامية إلى ضمان عودة آمنة وتدريجية للساكنة التي سبق إجلاؤها بعدد من الجماعات الترابية بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، والتي صنفت، بقرار من رئيس الحكومة، مناطق منكوبة، نتيجة الواقعة الكارثية المُعلَنة جراء الفيضانات.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه في هذا الإطار انطلقت بشكل تدريجي، منذ الـ7 من فبراير/ شباط الحالي، عمليات إزالة مخلفات الفيضانات بالأحياء والدواوير والمناطق التي تسمح بها الوضعية الهيدرولوجية بذلك، إلى جانب الشروع في حملات التنظيف وإعادة تزويد المناطق المعنية بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، وفتح الطرق والمسالك، بما يهيئ شروط استقبال السكان في أفضل الظروف الصحية والبيئية.

كما جرى بتنسيق مع مختلف المتدخلين، اعتماد مخطط عمل خاص بكل إقليم من الأقاليم المعنية، يهدف إلى تأمين الاستئناف التدريجي لمختلف الخدمات العمومية، وفق مقاربة مرنة تراعي تطور الوضعية الميدانية وتكفل استمرارية المرافق الأساسية فور عودة السكان إلى أماكنهم الاعتيادية.

وبالموازاة مع ذلك، أُعدّ مخطط عملي ولوجستي دقيق بكل إقليم، يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل، بما يضمن انسيابية العمليات وسلامة المواطنات والمواطنين، وعودتهم إلى المناطق التي تسمح وضعيتها الحالية بذلك، وفق بيان الوزارة. وسيتم تدريجياً إعلان الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة وجدولة المراحل الموالية وفق تطور الوضعية الميدانية، وذلك عبر بلاغات رسمية تصدرها السلطات المحلية وتبلغ إلى الرأي العام عبر مختلف الوسائط الممكنة والمتاحة، بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة الموجهة إلى الأشخاص المعنيين.

وكانت الفيضانات التي عرفتها منذ 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أقاليم القنيطرة (غرب)، والعرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان (شمال) قد دفعت السلطات المغربية إلى إجلاء نحو 188 ألف شخص، بعدما اجتاحت المياه أكثر من 110 آلاف هكتار.

إلى ذلك، دعت الوزارة سكان الأحياء والدواوير والمناطق غير المشمولة حالياً ببلاغات العودة الصادرة عن السلطات المحلية إلى عدم التنقل نحو المناطق المتضررة، إلى حين صدور إعلان رسمي يسمح بذلك، وبعد بلوغ مستويات تضمن الولوج الآمن وتوفر شروط الاستقبال الملائمة. ولهذه الغاية، سيتم إحداث نقط للمراقبة عند مداخل المناطق المعنية بعودة السكان، للتأكد من أن التنقل يهم حصراً الأشخاص المخول لهم ذلك.

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت، أول من أمس الخميس، أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان مناطق منكوبة، وذلك بالتزامن مع إطلاق برنامج واسع للمساعدة والدعم لفائدة الأسر المتضرّرة من الاضطرابات الجوية، بميزانية توقّعية تبلغ ثلاثة مليارات درهم (نحو 300 مليون دولار).

وبموجب قرار الحكومة المغربية، ستُصرف المساعدة المالية الاستعجالية الموجهة إلى كلّ أسرة متضرّرة، ابتداء من الأسبوع المقبل، في حين ستتولّى لجان محلية مختصّة إجراء عمليات إحصاء ميداني دقيقة للمحال المتضرّرة في المناطق المصنّفة منكوبة، مع فتح المجال، عند الاقتضاء، أمام المعنيين بالأمر لتقديم ملتمساتهم إلى اللجان المختصة، قصد دراستها والبت فيها وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن الشفافية والإنصاف في معالجة الطلبات.