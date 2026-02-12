المغرب يعلن أربعة أقاليم مناطق منكوبة بسبب الفيضانات

- أعلنت الحكومة المغربية أربعة أقاليم في شمال البلاد كمناطق منكوبة بسبب الاضطرابات الجوية، وأطلقت برنامج دعم للأسر المتضررة بميزانية تبلغ ثلاثة مليارات درهم. - البرنامج يشمل مساعدات لإعادة الإسكان، فقدان الدخل، وتأهيل المساكن والمحلات التجارية، بالإضافة إلى دعم المزارعين ومربي الماشية، واستثمارات في البنية التحتية. - الفيضانات أثرت على أكثر من 110 آلاف هكتار وأدت إلى إجلاء نحو 188 ألف شخص في الأقاليم المتضررة.

أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، أربعة أقاليم في شمال البلاد مناطق منكوبة، وذلك بالتزامن مع إطلاق برنامج واسع للمساعدة والدعم لفائدة الأسر المتضررة من الاضطرابات الجوية بميزانية توقعية تبلغ ثلاثة مليارات درهم (نحو 300 مليون دولار). وأصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم، قرارا يعلن بموجبه الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي عرفها شمال المغرب خلال الشهرين الماضيين حالة كارثة، ويصنف جماعات الأقاليم الأربعة: العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، الأكثر تضررا، مناطق منكوبة.

ومنذ 28 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد أقاليم العرائش (شمال)، والقنيطرة (غرب)، وسيدي قاسم وسيدي سليمان (شمال)، فيضانات تطاول بلدات ومدناً، من بينها مدينة القصر الكبير، من جرّاء ارتفاع منسوب وادي لوكوس عقب امتلاء سدّ وادي المخازن إلى 166% من سعته للمرّة الأولى في تاريخه.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة أنه على أثر الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي شهدتها المملكة المغربية خلال الشهرين الماضيين، وخاصة في سهل الغرب واللوكوس، أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليماته إلى الحكومة من أجل وضع برنامج واسع النطاق للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة في مثل هذه الظروف.

وبحسب المصدر ذاته، فقد وضعت الحكومة في هذا الصدد برنامجا للمساعدة والدعم، بميزانية توقعية تبلغ ثلاثة مليارات درهم، تم إعداده بناء على تقييم دقيق ومعمق للوضع الميداني، وعلى دراسة متأنية للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاضطرابات الجوية.

ويرتكز البرنامج على المحاور الرئيسية التالية: مساعدات لإعادة الإسكان، فقدان الدخل، إعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، وأيضاً إعادة بناء المساكن المنهارة، بمبلغ إجمالي قدره 775 مليون درهم. بالإضافة إلى مساعدات عينية وأخرى لتعزيز التدخلات الميدانية الاستعجالية، من أجل تلبية الحاجيات الأساسية والفورية للساكنة، بما يناهز 225 مليون درهم، ومساعدات موجهة للمزارعين ومربي الماشية بمبلغ 300 مليون درهم. بالإضافة إلى استثمارات لإعادة تأهيل البنيات الأساسية الطرقية والهيدروفلاحية ولإعادة تأهيل الشبكات الأساسية بما يناهز 1.7 مليار درهم.

وتسببت الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي عرفتها المملكة في فيضانات اجتاحت أكثر من 110 آلاف هكتار، وأدت إلى إجلاء نحو 188 ألف شخص في أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.