المغرب: مصرع أربعة أشخاص بسبب السيول

- لقي أربعة أشخاص مصرعهم وجُرف شخص خامس في سيول قوية بتطوان، حيث تواصل السلطات عمليات البحث وسط أمطار غزيرة أغرقت العديد من الأحياء. - أطلقت السلطات المغربية تحذيرات من العاصفة "مارتا" التي ستجلب أمطاراً ورياحاً قوية، مع استمرار الفيضانات في شمال البلاد، مما أدى إلى إجلاء أكثر من 154,000 شخص. - دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب العودة إلى المناطق المتضررة حتى تحسن الأوضاع، مع استمرار التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث.

أعلنت السلطات المحلية في إقليم تطوان شمالي المغرب، مساء الأحد، مصرع أربعة أشخاص فيما لا يزال شخص خامس في عداد المفقودين، حيث جرفت السيول القوية سيارة خفيفة كانت تقلهم، أمس السبت، في وقت تشهد فيه العديد من مدن المملكة هطل أمطار غزيرة أدت إلى غرق الكثير من الأحياء.

وأوضحت السلطات المحلية في تطوان أن عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة أمس، أسفرت عن انتشال جثتي ضحيتين (فتاة تبلغ من العمر 14 سنة، وطفل يبلغ سنتين)، قبل أن يتم، صباح اليوم، العثور على جثتين أخريين (طفل يبلغ 12 سنة، ورجل في عقده الثالث)، فيما لا تزال عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس.

وبينما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد ظروف الحادث وملابساته، تعيش العديد من المدن المغربية على وقع تواصل هطل الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى غرق الكثير من الأحياء، وخلف خسائل مادية كبيرة، إلى جانب جرف السيول لسيارات.

وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، اليوم الأحد، من العاصفة "مارتا" مشيرة إلى أنّها سوف تحمل معها أمطاراً ورياحاً قوية. جاء ذلك في تسجيل بثّته لمسؤول التواصل فيها الحسين يوعابد، الذي أكد أنّ "مارتا" التي تضرب إسبانيا والبرتغال سوف تؤثّر على بلاده.

وكانت السلطات المغربية قد حذرت، أول من أمس الجمعة، من ارتفاع منسوب المخاطر في ظل استمرار الفيضانات التي تضرب عدداً من مناطق شمال البلاد، فيما تم إجلاء ونقل ما مجموعه 154,309 أشخاص حتى صباح اليوم. وأفادت وزارة الداخلية المغربية، في بيان لها، بأن المعطيات الميدانية والتوقعات الرصدية تشير إلى عدم انحسار الفيضانات، مع احتمال تفاقم الوضعية الهيدرولوجية وارتفاع منسوب المخاطر، داعية المواطنات والمواطنين إلى الاستمرار في أعلى درجات اليقظة والحذر، وتفادي العودة في هذه المرحلة إلى المناطق المتضررة، إلى حين تحسن الأوضاع وصدور توجيهات رسمية في هذا الشأن، حفاظاً على الأرواح وضماناً لسلامة الجميع.