المغرب: سوء الأحوال الجوية يعطّل التعليم مرّة أخرى

- علّقت مديريات التعليم في المغرب الدراسة الحضورية في عدة مناطق بسبب السيول الجارفة وتوقعات الأرصاد الجوية، حفاظاً على سلامة التلاميذ والكوادر التربوية. - شدد إدريس السدراوي على ضرورة التوازن بين الحق في التعليم والسلامة الجسدية، داعياً لتشكيل لجان دائمة لتدبير المخاطر وتحسين التواصل مع الأسر، مع تعويض الزمن الدراسي. - تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الأحوال السيئة مع تساقط الثلوج والأمطار الرعدية، مما يزيد من مخاوف الفيضانات وعدم الاستقرار الجوي في عدة مناطق.

للمرّة الثانية، علّقت مديريات تعليم عدّة في المغرب العملية الحضورية، اليوم الثلاثاء، وقد استندت في ذلك إلى تقارير للمديرية العامة للأحوال الجوية، حرصاً على سلامة التلاميذ والكوادر التربوية والإدارية والمرتفقين. يأتي ذلك بعدما كانت سيول جارفة قد ضربت إقليم آسفي، غربي المغرب، في وقت سابق من هذا الشهر، مخلّفةً خسائر بشرية ومادية جسيمة.

ولم يتمكّن آلاف التلاميذ في إقليم القنيطرة، إلى الغرب من العاصمة الرباط، من الالتحاق بفصولهم الدراسية صباح اليوم الثلاثاء، بعدما قرّرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعليق الدراسة بصورة استثنائية في كلّ المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك بناءً على نشرة إنذار أصدرتها وزارة التجهيز والماء، وعلى المذكّرة الوزارية المتعلّقة بتدبير المخاطر الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وأكدت المديرية، في بيان، أنّ هذا الإجراء الاحترازي يندرج في إطار الحرص على سلامة التلاميذ، وكذلك جميع الكوادر التربوية والإدارية، وتفادي المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن الاضطرابات الجوية المرتقبة. وأوضحت مديرية التعليم في القنيطرة أنّها نسّقت قرارها مع السلطات الإقليمية المختصّة، في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى حماية مرتفقي المؤسسات التعليمية.

من جهتها، قرّرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شفشاون، شمال غربي المغرب، تعليق الدراسة في كلّ المؤسسات التعليمية بالعالم القروي، اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. وأفادت، في بيان، بأنّ القرار يأتي بعد إصدار المديرية العامة للأرصاد الجوية نشرة الإنذار المحدّثة بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، التي تشير إلى اضطراب في الأحوال الجوية. وأضافت المديرية أنّ القرار يأتي حفاظاً على سلامة التلميذات والتلاميذ والكوادر التربوية والإدارية والمرتفقين، بالتنسيق مع السلطات الإقليمية.

في هذا الإطار، يقول رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (أهلية)، إدريس السدراوي إنّ قرار تعليق العملية التعليمية في عدد من مناطق المغرب يأتي على خلفية سوء الأحوال الجوية، ويجب قراءة ذلك في إطار التوفيق ما بين حقَّين أساسيَّين؛ الحقّ في التعليم من جهة والحقّ في السلامة الجسدية من جهة أخرى. ويوضح السدراوي لـ"العربي الجديد" أنّ الحقّ في التعليم هو حقّ دستوري ثابت لا يجوز المساس به أو التفريط فيه، وأيّ قرار بتعليق الدراسة ينبغي أن يظلّ استثناءً مؤقتاً تحكمه الضرورة القصوى، وأن يُتّخَذ بناءً على تقدير دقيق وموضوعي للمخاطر، تفادياً لأيّ خطأ في التقدير قد يفضي إمّا إلى تعريض التلاميذ للخطر وإمّا إلى تعطيل غير مبرّر للتعليم.

ويشدّد السدراوي على أنّ سلامة التلميذات والتلاميذ والكوادر التربوية تظلّ أولوية قصوى لا يمكن المجازفة بها، خصوصاً في المناطق التي تعرف هشاشة في البنى التحتية، أو صعوبات في النقل المدرسي، أو مخاطر مرتبطة بالفيضانات والرياح القوية. بالتالي، يدعو إلى إحداث لجان مشتركة دائمة على المستويَين المحلي والإقليمي، تضمّ السلطات العمومية وقطاع التعليم والحماية المدنية والجماعات الترابية، مع اعتماد آليات استباقية لتدبير المخاطر بدلاً من القرارات الارتجالية. ويضيف السدراوي أنّ ذلك يأتي إلى جانب تحسين التواصل مع الأسر والرأي العام، وتوضيح أسباب القرارات ومدّتها بشفافية، وضمان تعويض الزمن الدراسي كلّما أمكن ذلك، حفاظاً على الحقّ في التعليم.

ويرى رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنّ السلامة أولوية، لكن لا ينبغي أن تأتي على حساب الحقّ في التعليم، مشدّداً على أنّ التعليم لا يمكن أن يُمارَس في ظروف تهدّد الأرواح، وأنّ التحدّي الحقيقي هو حسن التقدير والوقاية والحكامة الرشيدة في اتّخاذ القرار.

وهذه المرة الثانية التي تقرّر فيها السلطات الوصيّة على قطاع التعليم في المغرب تعليق العملية التعليمية الحضورية، بعد قرار مماثل شمل أكثر من 19 إقليماً في مختلف أنحاء البلاد، يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية صدور نشرة إنذار من مستوى يقظة أحمر، حذّرت من متساقطات ثلجية وزخّات مطرية ورعدية أحياناً مصحوبة محلياً بحبّات بَرَد ورياح قوية في عدد من المناطق. يُذكر أنّ المغرب عاش في 14 ديسمبر الجاري ليلة حزينة بعد مصرع عشرات الأشخاص من جرّاء السيول الجارفة التي ضربت إقليم آسفي الساحلي المطلّ على المحيط الأطلسي.

ويأتي ذلك في وقت يستعدّ فيه المغرب إلى مزيد من الأمطار الغزيرة في الساعات المقبلة، وسط مخاوف من فيضانات مميتة بمناطق عديدة من البلاد. في هذا السياق، كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أنّ مدناً مغربية عديدة سوف تشهد خلال الأيام الستة المقبلة متساقطات ثلجية كبيرة وأمطاراً رعدية قوية من جرّاء التأثّر بمرور منخفضات جوية أطلسية متعاقبة مصحوبة بكتل هوائية باردة في طبقات الجوّ العليا، الأمر الذي يساهم في تعزيز عدم الاستقرار الجوي وتكاثف السحب الركامية.

وشرحت المديرية أنّ هذه الأحوال الجوية تساهم في تسجيل أمطار أو زخات رعدية أحياناً قوية محلياً، خصوصاً في السهول الأطلسية الشمالية والوسطى، واللوكوس، والريف، وسايس والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى امتداد التأثير نحو سوس وشمال الأقاليم الصحراوية. وتابعت أنّه مع الهواء البارد وانخفاض درجات الحرارة، يُرتقب تساقط الثلوج على مرتفعات المغرب التي يتجاوز ارتفاعها 1500 متر في الأطلس الكبير والمتوسط والريف والهضاب العليا الشرقية، مع أجواء باردة إلى شديدة البرودة وتكوّن جليد خلال ساعات الليل والصباح. كذلك من المتوقَّع تسجيل هبات رياح قوية نسبياً في عدد من المناطق، خصوصاً في المرتفعات والسهول المكشوفة، الأمر الذي قد يزيد من الإحساس بالبرد.