تتوالى في المغرب الدعوات إلى تحديث القانون الخاص بالعنف، وذلك في اتّجاه تشديد العقوبات بحقّ مرتكبيه، وسط ارتفاع مقلق لأنواع متعدّدة من العنف الموجّه ضدّ المرأة. فالنساء والفتيات في المغرب يتعرّضنَ أكثر فأكثر للعنف الرقمي، من قبيل التحرّش والابتزاز الإلكترونيَّين، والتشهير، وانتهاك الخصوصية من خلال نشر الصور والمعلومات الخاصة من دون إذن، والتهديد، والترهيب.

ويتزامن ذلك مع الحملة السنوية "16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي" التي تنظَّم على مستوى العالم، وتمتدّ من اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة المُدرَج على رزنامة الأمم المتحدة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى اليوم العالمي لحقوق الإنسان المُدرَج في 10 ديسمبر/ كانون الأول. وفي هذا الإطار، أطلق المغرب حملته ذات الصلة، التي تنظّمها جهات حكومية وأخرى أهلية، الهدف منها الحدّ من العنف ضدّ المرأة وسط ارتفاع ملحوظ في الجرائم ضدّ النساء والفتيات ومخاوف حقوقية من تفاقمها.

وعادت جرائم العنف الرقمي ضدّ المرأة إلى الواجهة في المغرب بعدما أقدمت شابة تدعى وفاء على الانتحار في إقليم خنيفرة (وسط) من خلال تناولها سمّاً للفئران، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك على خلفيّة تعرّضها لحملة تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من جهتها، راحت جمعيات نسوية وطنية ومحلية تحذّر من مخاطر العنف الرقمي الذي تزايد في المغرب في السنوات الأخيرة، داعيةً إلى تدخّل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لحماية الفئات الأكثر عرضة لذلك ومنع تكرار مآسٍ، من قبيل واقعة الانتحار.

وعلى الرغم من إقرار المغرب قانوناً يجرّم العنف ضدّ المرأة، دخل حيّز التنفيذ قبل سبعة أعوام، في 12 سبتمبر من عام 2018، فإنّ السلطات تواجه صعوبات مختلفة في تطبيقه على أرض الواقع. كذلك يثير جدالاً بين من يعدّه قانوناً ثورياً يُنصف المرأة ويضع حدّاً لمعاناتها، وبين من يشكّك في قدرته على حفظ كرامتها وحمايتها.

ولتجاوز الصعوبات المسجّلة في تطبيقه، كانت لافتةً دعوة منظمة "النساء الاتحاديات" إلى تحديث الإطار القانوني الوطني من أجل تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، في مقدّمتها تعزيز آليات حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، ورفع وعيهنّ عمن خلال برامج للتدريب في مجال السلامة الرقمية وسبل التبليغ والدعم القانوني، مع تعبئة المؤسسات التعليمية والإعلامية لمناهضة خطاب الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والضغط على منصات التواصل الاجتماعي لاعتماد بروتوكولات صارمة في محاربة المحتوى العنيف وحماية الضحايا وضمان سرعة التبليغ والاستجابة.

وأوضحت منظمة "النساء الاتحاديات" أنّ المنصات الرقمية في المغرب تشهد "ارتفاعاً مقلقاً لأشكال متعدّدة من العنف الموجّه ضدّ النساء والفتيات، من قبيل التحرّش، والابتزاز الإلكتروني، والتشهير، ونشر الصور والمعطيات الخاصة من دون إذن، والتهديد، والترهيب الرقمي، وانتهاك الخصوصية". أضافت، في بيان لها بمناسبة حملة الـ16 يوماً الدولية لمناهضة العنف ضدّ المرأة، أنّ "رغم الطابع غير المادي لهذا العنف، فإنّ آثاره واقعية ومدمّرة، إذ بات يخلّف جروحاً نفسية عميقة، ويقوّض ثقة النساء والفتيات بأنفسهنّ، ويدفع العديد منهنّ إلى الانسحاب من الحياة العامة، وإسكات أصواتهنّ تحت ضغط الخوف من التشهير أو الانتقام، بل إنّه أصبح واحدةً من الأدوات الأكثر استخداماً للاغتيال المعنوي للنساء من مختلف الفئات والاهتمامات".

من جهتها، شدّدت "جمعية التحدّي للمساواة والمواطنة"، في بيان، على أهمية التعجيل في إصلاح مدوّنة الأسرة في البلاد، وضمان ترجمة التشريعات الحالية والمقبلة إلى حماية فعلية للمرأة، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب. كذلك انتقدت الجمعية قانون محاربة العنف رقم 103.13، مشيرةً إلى غياب تعديلات جوهرية تضمن حقوق المرأة، وعبّرت عن قلقها إزاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يغيّب مقاربة النوع الاجتماعي، ويشكّل عائقاً أمام ولوج المرأة إلى العدالة. ونبّهت "جمعية التحدّي للمساواة والمواطنة" إلى استمرار ما وصفته بـ"هدر الزمن التشريعي والسياسي" في معالجة قضايا المرأة، و"ضعف فعالية التدابير الوقائية والحماية القانونية والمؤسساتية"، إلى جانب "العراقيل التي تواجهها النساء من خلال ولوجهنّ إلى العدالة".

في سياق متصل، تقول الكاتبة الوطنية لمنظمة "النساء الاتحاديات" حنان رحاب لـ"العربي الجديد" إنّ العنف الرقمي الذي يستهدف المغربيات "لم يعد مجرّد سلوكات فردية معزولة، بل تحوّل في الآونة الأخيرة إلى حملات ممنهجة تُدار بهدف التشهير وترهيب المرأة، والمسّ بكرامتها وحياتها المهنية والشخصية". تضيف أنّ "الأخطر من ذلك هو شعور البعض بأنّ الفضاء الرقمي يوفّر لهم مظلّة للإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجّع على تكرار الاعتداءات وتوسيعها".

وتتابع رحاب: "لذلك نؤكّد، بكلّ وضوح، أنّ حماية المرأة تقتضي اليوم تشديد العقوبات وتفعيل القانون بلا تردّد، حتى تتوقّف هذه الحملات المنظّمة التي تُدار من خلف الشاشات وتهدف إلى إسكات المرأة أو ابتزازها أو تشويه صورتها". وتشدّد على أنّ "إنهاء منطق اللامحاسبة هو المدخل الأساس لردّ الاعتبار للضحايا وضمان ألا يشعر أيّ معتدٍ بأنّ هويته مخفيّة أو محميّة". وتكمل أنّ "المغربيات لسنَ وحدهنّ، والدولة مطالَبة بأن تجعل من مواجهة هذه الحملات مسؤولية مؤسساتية تضمن المساءلة، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية المرأة في الفضاء الرقمي".

وكانت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) قد كشفت، في تقرير سابق نشرته بمناسبة يوم المرأة العالمي، في السابع من مارس/ آذار 2023، أنّ "نحو 1.5 مليون مغربية وقعنَ ضحايا العنف الرقمي بواسطة الرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، ما يمثّل 19% من مجموع أشكال العنف ضدّ المرأة في المغرب". أضافت أنّ "نسبة النساء اللواتي تعرّضنَ للتحرّش الرقمي بلغت 58%. وقد ارتفعت نسبة التعرّض للعنف الرقمي بين المغربيات من 19 إلى 34% بالنسبة إلى من تراوحت أعمارهنّ ما بين 15 و19 عاماً، وإلى 28% لمن تراوحت أعمارهنّ ما بين 20 و24 عاماً".

وتابعت المندوبية، في تقريرها نفسه، أنّ "خطر التعرّض للعنف الرقمي يرتفع لدى نساء المدن بنسبة 16%، وبنسبة 25% لدى صاحبات المستوى الدراسي العالي، و30% لدى العازبات، و36% لدى التلميذات والطالبات، ويرتكبه رجل غريب في 73% من الحالات، وشريك أو أحد أفراد العائلة في نحو 4% من الحالات، وبنسبة مماثلة من زميل في العمل أو الدراسة أو صديق". وحدّد مظاهر العنف الرقمي في "تلقّي رسائل أو مكالمات متكرّرة تحمل تهديداً أو تخويفاً، ثمّ التعرض للملاحقة أو التعليقات المسيئة على الحسابات الرقمية، ونشر أو التهديد بنشر صور خاصة، أو محتوى ذي طابع جنسي غير مرغوب فيه".