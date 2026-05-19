المغرب: حملة وطنية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة

- أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في المغرب حملة توعية وطنية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من سفارة كندا، بهدف ترسيخ قيم المساواة وتشجيع النساء على الانخراط في العمل السياسي والمؤسساتي. - تأتي الحملة بالتزامن مع استعدادات المغرب للانتخابات التشريعية في 2026، وتواجه تحديات مثل ضعف تمثيل النساء في مواقع القرار، حيث لا تتجاوز نسبة النساء في مجلس النواب 24.3%. - تعتمد الحملة على مقاربة تشاركية تشمل إشراك الرجال والشباب، وتتضمن أنشطة متنوعة مثل إنتاج مواد توعية وورش تكوينية، وتهدف إلى تحويل التوعية إلى إجراءات عملية داخل الأحزاب والمؤسسات.

بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، تُنظّم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في المغرب حملة توعية وطنية، وسط تحديات حقيقية من قبيل الصور النمطية والتمثلات الاجتماعية التقليدية. وتستمرّ الحملة، التي أُطلقت مساء أمس الاثنين وتستمرّ، حتى الخامس من يونيو/ حزيران المقبل، وتأتي بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من سفارة كندا لدى الرباط، وذلك تحت شعار "يدك فيديا نشاركو فالتنمية" أي "يدك في يدي لنشارك في التنمية".

وتأتي الحملة الوطنية الأولى لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة بالتزامن مع استعدادات المغرب للمحطات الانتخابية المقبلة، في مقدّمتها الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 23 سبتمر/ أيلول 2026. وتهدف الحملة، التي تشمل كلّ جهات البلاد، إلى ترسيخ قيم المساواة والمناصفة، كذلك تمثّل جسراً من أجل رفع الوعي المجتمعي وترسيخ أهمية حضور المرأة في تدبير الشأن العام، وبالتالي تشجيع النساء، خصوصاً الشابات من بينهنّ، على الانخراط الفعلي في العمل السياسي والحزبي والمؤسساتي.

ولا تُعَدّ مشاركة النساء السياسية في المغرب مجرّد خيار سياسي، بل هي تستند إلى التزام دستوري صريح منذ عام 2011، عندما نصّ الدستور المصدّق عليه آنذاك على مبدأ المناصفة، وعلى أنّ الرجل والمرأة يتمتّعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كذلك تدعو الاتفاقات والمواثيق الدولية التي صدّق عليها المغرب إلى تنفيذ الأمر ذاته، وقد استحدثت الدولة لهذه الغاية "هيئة للمناصفة ومكافحة كلّ أشكال التمييز".

وعلى الرغم من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة من أجل النهوض بحقوق المرأة، تواجه مشاركة المغربيات السياسية والاجتماعية، وفقاً لمنظّمي الحملة الوطنية الأخيرة، تحديات حقيقية، أبرزها استمرار عدد من الصور النمطية والتمثلات الاجتماعية التقليدية، وضعف تمثيل المرأة في عدد من مواقع القرار، بالإضافة إلى محدودية حضور المرأة في الفضاء السياسي بالعالم القروي والمناطق الهشّة الناجمة عن إكراهات اقتصادية واجتماعية ومجالية.

ولا تتجاوز نسبة المغربيات في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) 24.3%، وفقاً لآخر معطيات الاتحاد البرلماني الدولي. وهذا الرقم، على الرغم من تحسّنه النسبي، لا يشفع للمغرب الذي ما زال يحلّ في المرتبة 102 من الترتيب العالمي، بعيداً عن المعدّل الدولي الذي بلغ 27.5% في عام 2026.

ومن أجل التصدّي للعقبات التي تعترض مشاركة المرأة السياسية في المغرب، تراهن الحملة الوطنية على مقاربة تشاركية حديثة تبرز فيها أهمية إشراك الرجال والشبّان بوصفهم شركاء أساسيين في دعم قيم المساواة والمناصفة، من ضمن خطة عمل ميدانية ورقمية تشمل مجموعة من الأنشطة المتنوعة؛ من بينها إنتاج مواد توعية وتواصل وبثّها عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، وتنظيم لقاءات وندوات مفتوحة وورش تكوينية، إلى جانب توظيف الفنّ عبر إنتاج عروض مسرحية وتنظيم معارض للكاريكاتير من أجل تقريب الرسائل من المغربيين والمغربيات عموماً.

وتستهدف هذه الحملة، التي من المتوقّع أن تحدث دينامية مجتمعية واسعة، وفقاً لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فئات عديدة في المغرب تشمل النساء والشابات، والفاعلين السياسيين والحزبيين، والمنتخبين والإعلاميين وصنّاع المحتوى، إلى جانب الفاعلين التربويين والثقافيين، وجمعيات المجتمع المدني وعموم المواطنات والمواطنين.

في هذا الإطار، رأى رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية في المغرب رشيد لزرق أنّ الحملة الوطنية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة "مبادرة مهمّة لأنّها تعيد وضع قضية حضور المرأة في الفضاء السياسي والمؤسساتي في قلب النقاش العام". وأوضح لزرق لـ"العربي الجديد" أنّ "الحملة لا تكتفي بالدعوة إلى المشاركة من زاوية حقوقية فحسب، بل تربطها بالتنمية وبجودة تدبير الشأن العام، لأنّ من غير الممكن أن يحقّق المجتمع توازنه الديمقراطي وهو يستبعد نصف طاقته البشرية".

وقال لزرق إنّ الحملة الوطنية هذه "تحمل، من زاوية انتخابية، رسالة واضحة مفادها أنّ مشاركة المرأة لم تعد مسألة تكميلية أو رمزية، بل صارت شرطاً أساسياً لتوسيع قاعدة التمثيل، وتجديد النخب، وتقوية الثقة في المؤسسات". لكنّ نجاح هذه المبادرة يبقى، وفقاً للزرق، "رهناً بتحويل التوعية إلى إجراءات عملية في داخل الأحزاب والمؤسسات المنتخبة"، مشدّداً على أنّ "المطلوب هو تمكين النساء، خصوصاً الشابات، من التكوين السياسي، ودعم حضورهنّ في مواقع القرار، ومنحهنّ فرصاً حقيقية للترشّح في دوائر قابلة للتنافس، لا الاكتفاء بإدراج أسمائهنّ شكلياً".

في السياق نفسه، دعا رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية في المغرب إلى "محاربة الصور النمطية التي تحصر المرأة في أدوار ثانوية"، وكذلك إلى "توفير بيئة آمنة ومحفّزة للمشاركة، سواء في داخل الأحزاب أو في الفضاء العام"، مبيّناً أنّ "تعزيز مشاركة المرأة لا يتحقّق بالشعارات وحدها، بل بإرادة سياسية وتنظيمية تجعل المناصفة مدخلاً فعلياً لتحديث الحياة العامة".