المغرب: حملة لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء

- أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب حملة "ما نسكتوش على العنف" للوقاية من العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، تستمر 16 يوماً وتهدف لتوعية الجمهور بمخاطر العنف الرقمي عبر لقاءات وتأطير قانوني. - كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن 1.5 مليون مغربية تعرضن للعنف الرقمي، الذي يشكل 19% من إجمالي العنف ضد المرأة، ويشمل تهديدات وتعليقات مسيئة ونشر صور دون إذن، خاصة بين النساء في المدن وذوات التعليم العالي. - أكد محمد رشيد الشريعي أهمية الحملة في تعزيز حماية حقوق المرأة رقمياً، داعياً لتعزيز السياسات والتشريعات، رغم وجود قانون يجرّم العنف ضد النساء منذ 2018، إلا أن تطبيقه يواجه تحديات.

أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة دستورية تُعنى بحقوق الإنسان) في المغرب، حملة وطنية كبرى للوقاية والتحسيس بخطورة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، في وقت عادت جرائم العنف الرقمي ضد النساء إلى الواجهة بعدما انتحرت شابة تدعى وفاء بتناول سم الفئران، في سبتمبر/ أيلول الماضي، في إقليم خنيفرة (وسط)، على خلفية تعرضها لحملة تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستمر الحملة التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس الأربعاء، تحت شعار "ما نسكتوش على العنف" (لن نصمت على العنف)، وستجوب خلال الـ16 يوما مختلف جهات المغرب الـ12، مستهدفة النساء والشباب والجمهور العام عبر لقاءات مباشرة، وتأطير قانوني، وتوعية بالمخاطر الرقمية.

وفيما أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، خلال حفل الإطلاق الرسمي للحملة، أن "العنف الرقمي سريع الانتشار متجدد، ويتجاوز الحدود الجغرافية، ويتعدى الفضاء الافتراضي ليترك آثارا مباشرة على الحياة اليومية للضحايا"، كان لافتا تشديد المسؤولة الحقوقية على أن "أخطر ما يرافق العنف الرقمي هو صمت الضحايا، الذي تغذيه الخشية والوصم والضغوط الاجتماعية"، موضحة أن "حملتنا اليوم تهدف إلى تكسير هذا الصمت".

وكانت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) كشفت في تقرير بمناسبة يوم المرأة العالمي في السابع من مارس/آذار 2023، أن "نحو 1.5 مليون مغربية وقعن ضحايا العنف الرقمي بواسطة الرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، ما يمثّل 19% من مجموع أشكال العنف ضد المرأة في المغرب. بينما بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن للتحرش الرقمي 58%. وقد ارتفعت نسبة التعرّض للعنف الرقمي بين المغربيات من 19 إلى 34% بالنسبة إلى من تراوحت أعمارهن بين 15 و19 سنة، وإلى 28% لمن تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة.

وأكدت المندوبية أن "خطر التعرّض للعنف الرقمي يرتفع لدى نساء المدن بنسبة 16%، وبنسبة 25% لدى صاحبات المستوى الدراسي العالي، و30% لدى العازبات، و36% لدى التلميذات والطالبات، ويرتكبه رجل غريب في 73% من الحالات، وشريك أو أحد أفراد العائلة في نحو 4% من الحالات، وبنسبة مماثلة من زميل في العمل أو الدراسة أو صديق".

وتحدد مظاهر العنف الرقمي في "تلقي رسائل أو مكالمات متكررة تحمل تهديداً أو تخويفاً، ثم التعرض للملاحقة أو التعليقات المسيئة على الحسابات الرقمية، ونشر أو التهديد بنشر صور خاصة، أو محتويات ذات طابع جنسي غير مرغوب فيه".

وتأتي الحملة في وقت عادت جرائم العنف الرقمي ضد النساء إلى الواجهة في المغرب بعدما انتحرت شابة تدعى وفاء، بتناول سم الفئران، في سبتمبر/ أيلول الماضي، في إقليم خنيفرة (وسط)، على خلفية تعرضها لحملة تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر صور خاصة لها إلكترونياً. في حين، حذّرت جمعيات نسوية مغربية من مخاطر التشهير الرقمي والعنف الإلكتروني الذي تزايد في المغرب خلال السنوات الأخيرة، داعية إلى تدخل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لحماية الفئات الأكثر عرضة لهذه الظواهر، ومنع تكرار مثل هذه المآسي.

إلى ذلك، اعتبر رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، محمد رشيد الشريعي، إطلاق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملة لمكافحة العنف الرقمي ضد النساء خطوة مهمة في مسار تعزيز حماية حقوق المرأة وضمان سلامتها في البيئة الرقمية على اعتبار أن العنف الرقمي أخذ، في الآونة الأخيرة، منحى تصاعديا يفرض الحد من وتيرته التي من شأنها أن تمس في العمق كرامة النساء بشكل عام.

ورأى الشريعي، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "من أجل مواجهة ذلك يجب العمل على الرفع من توعية المجتمع بمخاطر العنف الرقمي ضد النساء وأشكاله المختلفة، وتقديم الدعم والمساعدة للنساء اللواتي يتعرضن له عبر العمل على تعزيز السياسات والتشريعات التي تحمي حقوق النساء في العالم الرقمي". وتابع: "هذه الحملة من شأنها أن تعكس التزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات ذات صلة بتعزيز حقوق الإنسان وحماية النساء من جميع أشكال العنف. كما يجب خلق جبهة وطنية من أجل المساهمة في تحقيق أهدافها، وأن تسهم في خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا للجميع حماية لحقوق النساء من هذا الهجوم الرقمي الذي يطالهن".

ورغم إقرار المغرب قانوناً يجرّم العنف ضد النساء، دخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر/أيلول 2018، تواجه صعوبات مختلفة في تطبيقه على أرض الواقع، كما يثير جدالاً بين من يعتبرونه قانونا ثوريا ينصف المرأة ويضع حداً لمعاناتها، وبين من يشككون في قدرته على حفظ كرامتها وحمايتها.