المغرب: تعليق الدراسة في 19 إقليماً بسبب الاضطرابات الجوية

- علّقت السلطات المغربية الدراسة في أكثر من 19 إقليماً وجامعتين بسبب اضطرابات جوية شديدة، تشمل تساقطات ثلجية وأمطار رعدية، حرصاً على سلامة الطلاب والأطر التربوية. - أصدرت وزارة التربية الوطنية توجيهات لتفعيل خلايا يقظة جهوية وإقليمية، مع اتخاذ تدابير وقائية واحترازية لتفادي المخاطر المحتملة، مشددة على عدم استخدام القاعات الدراسية غير الآمنة. - تأتي هذه الإجراءات بعد سيول مميتة في إقليم آسفي، مع توقعات بأمطار غزيرة ومخاوف من فيضانات في مناطق أخرى، مما يستدعي تعليق الدراسة حتى تحسن الأحوال الجوية.

ألقت الاضطرابات الجوية ومخاوف من وقوع فيضانات بظلالها على قطاع التعليم في المغرب، اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت السلطات الوصية على القطاع تعليق الدراسة في أكثر من 19 إقليما في مختلف أنحاء البلاد. ويأتي تعليق الدراسة في وقت أصدرت فيه المديرية العامة للأرصاد الجوية (حكومية)، اليوم الثلاثاء، نشرة إنذارية من مستوى يقظة "أحمر"، محذرة من تسجيل تساقطات ثلجية وزخات مطرية أحيانا رعدية مصحوبة محليا بحبات البرد وهبات رياح قوية، من اليوم الثلاثاء إلى بعد غد الخميس، بعدد من مناطق المملكة.

وبسبب استمرار الاضطرابات الجوية ومخاوف من وقوع فيضانات، اتسع قرار السلطات المغربية تعليق الدراسة ليشمل أزيد من 19 إقليما عبر مختلف جهات المملكة، إلى جانب جامعتين. ومن الأقاليم التي اتخذت قرارات تعليق الدراسة آسفي، وتطوان، والمضيق-الفنيدق، والفحص-أنجرة، والعرائش، وشفشاون، ووزان، وورزازات، وتنغير، والرشيدية، وميدلت، وأزيلال وخنيفرة، والصويرة، وسطات. إلى جانب أقاليم برشيد، والجديدة، وسيدي بنور، إضافة إلى جماعات تابعة لإقليم النواصر. ويأتي القرار حرصا على سلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، ووفق توجيهات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشيرة إلى تفعيل خلايا يقظة جهوية وإقليمية ومحلية لتتبع تطورات الوضع بتنسيق مع السلطات المحلية.

وفي السياق ذاته، أعلنت رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات (وسط البلاد) عن تعليق الدراسة بشكل احترازي بجميع المؤسسات الجامعية التابعة لها، بسبب الاضطرابات الجوية التي تشهدها المنطقة. في حين كانت الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، قد أعلنت بدورها تعليق الدراسة، ارتباطا بالنشرة الإنذارية الخاصة بسوء الأحوال الجوية. وأكدت مديريات التعليم، في كل بياناتها، أن استئناف الدراسة يبقى رهينا بتحسن الأحوال الجوية، مع استمرار تتبع الوضعية ميدانيا.

من جهة أخرى، وجّهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، طالبت فيها من المسؤولين بالأكاديميات الجهوية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية اللازمة والكفيلة بتفادي وتجاوز الأخطار والتداعيات المحتملة الناتجة عن هذه الظروف المناخية. ودعت الوزارة إلى تفعيل خلايا اليقظة على مستوى الأكاديميات والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تحسيس وتعبئة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية وأطر الإدارة التربوية والممونين بشأن تفعيل "الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الاضطرابات المناخية".

وحذرت الوزارة الوصية على القطاع من استعمال القاعات الدراسية "إذا تبَيّن أنها تهدد سلامة التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية"، وأكدت على اتخاذ التدابير الاستعجالية الضرورية لصيانتها وترميمها، وطالبت بالتوقف عن الدراسة بشكل مؤقت في إجراء احترازي وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل الحفاظ على سلامة رواد المؤسسات التعليمية مع استئناف الدراسة بمجرد تحسن الأحوال المناخية.

ويستعد المغرب، الذي عاش أول من أمس الأحد ليلة حزينة بعد مصرع عشرات الأشخاص جراء السيول الجارفة التي ضربت إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي، للمزيد من الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة، وسط مخاوف من حدوث فيضانات مميتة في مناطق أخرى من البلاد.