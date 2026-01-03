المغرب: تحذير "أحمر" من العاصفة "فرانسيس"

- أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب تحذيراً "أحمر" من أمطار غزيرة، رعد، ورياح قوية، مع تساقط ثلوج كثيفة في عدة مناطق حتى الاثنين، مما دفع وزارة الداخلية لدعوة المواطنين لتوخي الحذر وتجنب التنقلات غير الضرورية. - قررت وزارة التربية تعليق الدراسة في 9 أقاليم، وأعلنت وزارة الأوقاف تعليق الدروس في المساجد، بينما دعت وزارة النقل إلى الحذر الشديد في الطرقات. - أكد الخبير البيئي مصطفى بنرامل على أهمية تعزيز نظام الإنذار المبكر وتحسين البنية التحتية لمواجهة تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، اليوم السبت، من تسجيل أمطار ورعد وهبات رياح قوية وتساقط ثلوج كثيفة، تستمر حتى بعد غد الاثنين، في عدد من مناطق المملكة. وتوقعت في نشرة حددت فيها مستوى الإنذار بأنه "أحمر" هطول أمطار بكميات تتراوح بين 80 ملليمتراً و100 ملليمتر في أقاليم إنزكان - أيت ملول، وشتوكة - أيت باها، وأكادير - إدا وتنان، وتارودانت والصويرة، من الساعة الواحدة من اليوم السبت إلى الساعة السادسة من مساء غد الأحد.

ويعيش المغرب منذ أمس الجمعة على وقع عاصفة "فرانسيس" التي أثرّت على عدد من مناطق البلاد، وجلبت أمطاراً تفاوتت شدتها وترافقت مع زخات رعدية محلية ورياح قوية شملت السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، ومرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية، وشمال الأقاليم الصحراوية.

وجاء التحذير الجديد غداة دعوة وزارة الداخلية المغربية المواطنين إلى توخي الحذر من سوء الأحوال الجوية السائدة في البلاد، ومطالبتها إياهم باتخاذ جميع تدابير الوقاية اللازمة، وتفادي المجازفة بعبور طرقات قد تغمرها المياه، أو أودية ومنخفضات قد تشهد سيولاً أو فيضانات مفاجئة. كما شددت على ضرورة تأجيل التنقلات غير الضرورية، خاصة إلى مناطق يحتمل أن تتأثر بالاضطرابات الجوية.

وقررت وزارة التربية تعليق الدراسة في 9 أقاليم لتجنب أي مخاطر قد تنجم عن تساقط الأمطار والثلوج، وأعلنت وزارة الأوقاف تعليق الدروس في عدد من المساجد اليوم السبت وغدا الأحد. أيضاً دعت وزارة النقل واللوجيستيك، أمس الجمعة، مهنيي النقل العمومي للمسافرين ونقل البضائع والنقل المدرسي، وأيضاً عموم مستخدمي الطرقات، إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر والتقيّد الصارم بقواعد السير والسلامة خلال نهاية هذا الأسبوع.

وعرف المغرب في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي اضطرابات جوية وسط مخاوف من فيضانات مميتة في مناطق عدة من البلاد، وقد عاش سكان مدينة آسفي تحديداً في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ليلة حزينة بعد مصرع عشرات الأشخاص جراء السيول الجارفة التي ضربت الإقليم الساحلي المطل على المحيط الأطلسي. وقال الخبير البيئي، مصطفى بنرامل، إن "ما عاشه المغرب من اضطراب جوي منذ أمس الجمعة مؤشر واضح إلى تغير المناخ وتأثيره على المنطقة المتوسطية، ما يفرض تطبيق سياسات استباقية للوقاية من الكوارث الطبيعية". وفيما لم تسجل خسائر مادية أو بشرية من العاصفة "فرانسيس" حتى الآن، قال بنرامل لـ"العربي الجديد" إن "تجربة العاصفة أبرزت أهمية تعزيز نظام الإنذار المبكر وتحسين شبكات تصريف المياه والوديان، وتدريب الفرق المحلية على الاستجابة الطارئة". وأكد أن "المغرب يملك قدرات جيدة في الرصد والتحذير، لكن البنى التحتية الحضرية والريفية تحتاج إلى مزيد من الاستثمار لتقليل الخسائر البشرية والمادية في المستقبل".