المغرب: برنامج لتأهيل معتقلين عائدين من بؤر التوتر

- أطلقت السلطات المغربية برنامجًا لتأهيل المعتقلين العائدين من بؤر التوتر مثل سوريا والعراق، بهدف تعزيز المصالحة مع الذات والنص الديني والمجتمع، بالتعاون مع مركز "مصالحة" والمندوبية العامة لإدارة السجون. - يهدف البرنامج إلى الوقاية من التطرف العنيف وإعادة التأهيل والإدماج، مع مراعاة الاحتياجات النفسية والاجتماعية والفكرية للمعتقلين، وفق رؤية متوازنة ومسؤولة لتعزيز أمن المجتمع. - يعتبر البرنامج خطوة مهمة في معالجة إشكالية المعتقلين العائدين، ويأمل الباحثون أن يساهم في حل التحديات المرتبطة بهذه الفئة في المغرب ودول أخرى.

أطلقت السلطات في المغرب، أمس الأربعاء، أول برنامج لتأهيل معتقلين عادوا من بؤر التوتر، من بينها سورية والعراق، ويخضعون لقانون الإرهاب، في خطوة جديدة تهدف إلى استكمال حلقات برنامج "مصالحة المعتقلين مع أنفسهم والنص الديني والمجتمع".

ويأتي البرنامج التأهيلي الذي أطلقه مركز "مصالحة"، بالتعاون والتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (حكومية)، في سياق "استكمال وتطوير المقاربة الوطنية في مجال الوقاية من التطرف العنيف وإعادة التأهيل والإدماج من خلال توفير مواكبة متعددة الأبعاد لهذه الفئة تراعي خصوصيات مساراتها، وتستجيب لاحتياجاتها النفسية والاجتماعية والفكرية، وتلبي متطلبات إدماجها الآمن والمسؤول داخل المجتمع".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز محاور البرنامج التأهيلي للمعتقلين العائدين من بؤر التوتر؟ كيف تختلف معالجة هؤلاء المعتقلين عن باقي الفئات الأخرى حسب رأي الباحثين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأعلن رئيس مركز "مصالحة"، أحمد عبادي، أن "البرنامج يشكل محطة فارقة في مسار مركز مصالحة يعكس الإرادة الجماعية الراسخة بأهمية مواصلة الارتقاء بالنموذج المغربي في المجال، وفق رؤية متوازنة ومسؤولة وإنسانية تجعل الوقاية والإصلاح والإدماج ركائز أساسية لتعزيز أمن المجتمع ومقومات استقراره في إطار التوجيهات الملكية".

قضايا وناس تحذيرات من خطر التسمم الغذائي في صيف المغرب

وكان مسؤول أمني مغربي بارز قد قال في مارس/ آذار الماضي إن "المملكة تخطط لإعادة رعاياها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش في سورية، ونقلتهم الولايات المتحدة إلى معتقلات عراقية، وأنها تعمل لوضع خطة تأخذ في الاعتبار تنوّع السكان المستهدفين بالإجراء (المقاتلين)، وأيضاً النساء اللواتي عشن في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وأطفالهن".

ورأى الباحث في الدراسات الإسلامية رئيس مركز "وعي للدراسات والوساطة والتفكير" محمد عبد الوهاب رفيقي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "الخطوة أساسية ومهمة جداً، وقد تكون متأخرة لكن كثيرين انتظروها منذ وقت طويل، باعتبار أن هذا الصنف من المعتقلين لا بدّ أن يُعامل بشكل خاص ومختلف عن باقي الفئات". وتابع: "إشكالية المعتقلين العائدين من بؤر التوتر إشكالية لا تنحصر في المغرب بل في دول عدة، وتواجه تحديات وصعوبات كثيرة، لذا نعتبر أن النسخة الأولى من المبادرة مهمة جداً، وقد تدشن بداية لحل الإشكالية التي يواجهها المغرب في شأن هذه الفئة من المعتقلين، على غرار العديد من الدول العربية والأوروبية. إطلاق المبادرة يرتبط بشكل كبير بالتطورات التي تعرفها الساحة السورية، وما حصل فيها من تحوّلات جذرية، وأتمنى أن تنجح وتكون حلاً لكل الإشكالية المتعلقة بالمعتقلين الذين عادوا من بؤر التوتر أو من لم يعودوا وعالقين في دول مختلفة".