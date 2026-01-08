المغرب | المحامون يصعّدون باحتجاجات تشلّ المحاكم

- تصاعدت الاحتجاجات بين المحامين ووزارة العدل في المغرب بسبب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، مما أدى إلى شلل المحاكم بعد توقف المحامين عن العمل. - انتقدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أسلوب الوزارة في إعداد القوانين بصورة أحادية، داعية إلى سحب المشروع والعودة إلى صيغة توافقية تشمل جميع الشركاء. - حذرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من تأثير توقف المحامين على العدالة، داعية إلى استئناف الحوار لصياغة قانون توافقي يحترم استقلالية المهنة.

صعّد محامو المغرب احتجاجاتهم ضدّ وزارة العدل وأعلنوا التوقّف عن تقديم الخدمات المهنية يومَي الخميس والجمعة رفضاً لتمرير مشروع القانون المنظم للمهنة، في خطوة هي الثانية من نوعها في أقلّ من أسبوع. وعاشت محاكم المغرب حالة شلل تام اليوم الخميس، بعدما اتّخذ مكتب جمعية هيئات المحامين في المغرب خطوات تصعيدية إضافية، وذلك للتصدّي لما وصفه بسياسة الأمر الواقع من قبل الحكومة بـ"فرض صيغة غير توافقية" لمشروع قانون المهنة، وبإسراعها في إدراج ذلك من ضمن نقاط جدول أعمال مجلسها الأسبوعي.

ويأتي توقّف آلاف المحامين في المغرب عن تقديم الخدمات المهنية، اليوم الخميس وغداً الجمعة، في سياق فصل جديد من الاحتقان بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل، ابتداءً من أوّل من أمس الثلاثاء. وتشير الجمعية إلى أنّ تحرّكها هذا يأتي ردّاً على ما وصفته بـ"تجاهل" الوزارة ملاحظات ومقترحات كان قد قدّمها المحامون خلال جولات حوار سابقة حول مشروع قانون المهنة.

بموازاة الخطوة التصعيدية الأخيرة، أعلنت جمعية هيئات المحامين في المغرب تنظيم وقفة وطنية حاشدة يُعلَن تاريخها في وقت لاحق، والاستعداد لخوض أشكال تصعيدية أخرى، في حين حذّرت هيئات حقوقية مغربية من تداعيات المسار المعتمد في إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة ومناقشته.

وبينما تلتزم الحكومة المغربية الصمت حتى الساعة حيال مطالب المحامين، يرى رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب (غير حكومية) محمد رشيد الشريعي أنّ التوتّر المستمرّ بين كلّ المتدخّلين في المنظومة القضائية يوضح جلياً أنّ الوزارة المعنية "مستمرّة في العمل الأحادي لإخراج رزمة من مشاريع القوانين بمعزل عن المهنيين، إذ إنّ القوانين تهمّ المجتمع برمّته وليس وزارة العدل فحسب".

ويقول الشريعي لـ"العربي الجديد": "نحن أمام أسلوب ومنهجية ولّى الزمن عليهما ووجب القطع معهما. مثل هذه الممارسات البيرقراطية في إعداد مشاريع بصورة أحادية تعيدنا إلى زمن السيبة، ولا يمكن بناء دولة ديمقراطية وحديثة للأجيال (المقبلة) بهذا الأسلوب المتعنّت والأحادي". يضيف: "من هنا يجب على وزارة العدل سحب مشروع القانون الحالي والرجوع إلى الصيغة المتوافق عليها بين كلّ الشركاء، بما يراعي مصالح المهنة ويحافظ على استقلاليتها".

ويتابع رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب: "نعتقد أنّه يجب على وزارة العدل والمؤسسات الأخرى، خلال إعداد المشاريع، أن تعمل على إشراك جميع المتدخلين بصورة فعلية، بما في ذلك الجمعيات الحقوقية والجمعيات المهتمة بتلك المشاريع بقصد فتح نقاش حقيقي، من خلال الإدلاء بدلوها، إذ إنّ المشاريع تهمّ المجتمع برمته وليس مؤسسات بعينها. ومن هنا لا بدّ من استحضار تجربة الإعداد لمشروع دستور 2011، إذ جرى خلال ذلك إشراك كلّ المتدخلين للإدلاء بملاحظاتهم".

ويلفت الشريعي إلى أنّه "في السابق، عبّرنا، في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن حجم القلق الذي يساور الجسم الحقوقي إزاء ما رأينا أنّه مساس خطر ببناء دولة الحق والقانون ومبادئها الأساسية، وتنصّل غير مبرّر من الدستور المغربي وكلّ الاتفاقيات الدولية المصدّق عليها من قبل المغرب". ويكمل الشريعي أنّ "أسلوب التشاركية منهجية ديمقراطية من شأنها أن تحصّن المفهوم الحقيقي التشاركي بين كلّ الأطراف الذي قد يقوّض الثقة ويضرب أسس الحوار المؤسساتي".

ويأتي ذلك في وقت حذّرت فيه المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية) من تداعيات توقّف المحامين عن تقديم الخدمات المهنية على سير العدالة وحقوق المتقاضين. وقد دعت الحكومة، بشخص رئيسها عزيز أخنوش، إلى استئناف عاجل للحوار المسؤول والشفّاف بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين في المغرب من أجل تجاوز الخلافات المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة، وصياغة نصّ تشريعي توافقي يحترم استقلالية المهنة وضمانات الدفاع.