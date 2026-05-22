المغرب: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 15 جراء انهيار عمارة في فاس

- ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار عمارة سكنية في فاس إلى 15 قتيلاً و5 مصابين، مما أثار حالة من الهلع بين سكان الأبنية المجاورة، وأدى إلى إخلاء 4 عمارات مجاورة وفتح تحقيق للكشف عن أسباب الانهيار. - الحادثة تسلط الضوء على مشكلة المنازل الآيلة للسقوط في المغرب، حيث تتكرر حوادث الانهيار في المدن القديمة، مما يشكل خطراً على حياة السكان. - تواجه الحكومة المغربية انتقادات بسبب بطء معالجة المباني الآيلة للسقوط وضعف التدخلات الوقائية، مما يجعلها "قنابل موقوتة".

ارتفعت، اليوم الجمعة، حصيلة الضحايا جراء انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس شمالي المغرب إلى 15 قتيلاً، و5 مصابين. وقال مسؤول بالسلطات المحلية في فاس للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: "ارتفاع عدد الضحايا بالمدينة جراء انهيار عمارة سكنية إلى 15 قتيلاً، و5 مصابين". وأضاف المسؤول أن عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق في حي جنان الجروندي بمنطقة عين النقبي في فاس، انهارت بالكامل.

ووفقاً لمراسل الأناضول، أنهت السلطات عمليات الإنقاذ عقب الانهيار المفاجئ للعمارة، الذي أثار حالة من الهلع لدى سكان الأبنية المجاورة. كما أخلت السلطات 4 عمارات مجاورة، فضلاً عن فتح تحقيق للكشف عن أسباب الانهيار. وحتى الساعة 17:45 (ت.غ)، لم تتوفر معلومات رسمية بشأن سبب الانهيار، كما لم يصدر تعليق من الجهات المختصة. والخميس، أفادت القناة الثانية المحلية بارتفاع عدد الضحايا جراء انهيار العمارة صباح اليوم ذاته إلى 11 قتيلاً.

وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة ملف منازل المغرب الآيلة إلى السقوط مع ما تنطوي عليه من مخاطر على حياة سكانها وسلامتهم. ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لمعالجة هذا الملف، توجه سهام الانتقاد إلى وزارة الإسكان والجهات المعنية بسبب بطء وتيرة معالجة المباني الآيلة إلى السقوط، وضعف نجاعة التدخلات الوقائية. وتشهد مدن مغربية عدة، خصوصاً في أحيائها القديمة، حوادث انهيار متكررة لمبان مأهولة، الأمر الذي جعلها على امتداد السنوات الماضية "قنابل موقوتة" تهدد حياة السكان، مع تأخر المجالس المنتخبة في إجراءات إصلاحها أو تسوية أوضاع قاطنيها.

(الأناضول، العربي الجديد)