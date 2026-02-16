المستشفيات الأفغانية تعوّض انسداد أفق العلاج في باكستان وإيران

اعتمد الأفغان عبر عقود طويلة على المستشفيات الباكستانية والإيرانية بشكل شبه كامل، من أجل معالجة الأمراض المُعدية والمستعصية، إذ كان بإمكان المقتدرين والميسورين السفر إلى هذين البلدين من أجل تلقي العلاج. لكن بعد توتر الأوضاع بين باكستان وأفغانستان وإغلاق الحدود المشتركة، فضلاً عن التضييق على اللاجئين الأفغان في إيران، صار من الصعب الوصول إلى المستشفيات الباكستانية والإيرانية.

وفي محاولة لتخفيف معاناة المصابين بالأمراض المستعصية وسط غياب الرعاية الصحية اللازمة، بدأت المستشفيات الأفغانية الحكومية والخاصة في المدن الكبرى، باستقبال حالات كثيرة، على الرغم من أن تلك المستشفيات تواجه مشكلات وعقبات عدة، خصوصاً في ما يتعلق بالكادر الطبي والمعدات الطبية.

في الشأن، يقول الطبيب الأفغاني المتخصص في جراحة العظام محمد مالك إنّ معظم التخصصات موجودة اليوم في أفغانستان، باستثناء بعض التخصصات التي تحتاج إلى معدات كبيرة، مثل معالجة الأمراض السرطانية، وتحديداً تلك التي تكون في مستويات متقدمة. ويضيف لـ"العربي الجديد": "يرتفع بشكل يومي معدل اعتماد المواطنين على الأطباء المحليين والعلاج داخل البلاد. كما أن الحكومة الأفغانية تبذل أقصى جهدها من أجل توفير مستلزمات القطاع الصحي".

ويلفت مالك إلى أن المستشفيات في ولاية هرات غربي البلاد، بدأت بإجراء عمليات معقدة لعلاج مشكلات القلب والكبد، مسجّلةً نتائج متقدمة، خصوصاً أن الكادر الطبي الأفغاني معروف بخبراته ومهاراته، غير أن المواطنين كانوا يقصدون المستشفيات الباكستانية من أجل العلاجات المعقدة والمزمنة، بينما اليوم صار بإمكانهم الخضوع لكل أنواع العمليات الجراحية ومعالجة الأمراض المزمنة داخل أفغانستان". ويشير إلى أن "هذه العلاجات كانت متوفرة في السابق، لكن بوتيرة أقل، وكان الاعتماد على الأطباء المحليين محدوداً، وسط انعدام الاستثمارات في هذا المجال".

تسعى الحكومة الأفغانية لتوفير المستلزمات الصحية، هرات، يناير 2026 (وكيل كوهسار/ فرانس برس)

تتنوّع الخدمات العلاجية التي باشرت المستشفيات الأفغانية توفيرَها، ولعلّ أهمها جراحة القلب والدماغ والمعدة والكلى، وتغيير المفاصل، مثل مفصل الركبة ومفاصل الذراعين، وعمليات العظام التي تُجرى داخل أفغانستان بكلفة أقل.

ويقول المواطن عبد المنان يوسفي لـ"العربي الجديد": "كان ابني يشكو من انسداد في شرايين القلب، وكنا ننتظر أن تتحسن الأحوال كي نسافر إلى باكستان أو الهند، ولكن مع الأسف تأزم الوضع أكثر، ما دفعنا إلى إجراء العملية الجراحية في مستشفى خاص بالعاصمة كابول، لنكتشف لاحقاً أن الكلفة أقل والمعاناة أخفّ وطأة". وإذ يشيد بكفاءة الأطباء وتعاونهم وتحسّن الوضع الصحي لابنه، يدعو الأفغان إلى الاعتماد على الأطباء المحليين.

ويذكر يوسفي قصة قريبه الذي كان يعاني طفله (5 أعوام) التهاباً مزمناً في الأمعاء، فكان أن سافر قبل عامٍ إلى باكستان من أجل علاجه،غير أن حالة الطفل لم تتحسن. وقبل أشهر، قصد الرجل طبيباً أفغانياً عاد حديثاً من بريطانيا إلى منطقة خوشحال خان غربي العاصمة، فكان أن شُفي طفله تماماً.

وفي ظل المساعي المتواصلة لتحسين أداء المستشفيات الحكومية والخاصة، أعلنت الحكومة الأفغانية نيّتها بناء مستشفى كبير في كل مديرية، على أن تتوفر في كل مستشفى مختلف التخصصات والإمكانات، وكذلك تأسيس مستشفى رئيسي لمعالجة الأمراض السرطانية. إلا أن قطاع الصحة في أفغانستان، خصوصاً في المناطق النائية، لا يزال يعاني مشكلات عدّة، أبرزها نقص المعدات الطبية، ولا سيّما تلك المطلوبة لتشخيص بعض الأمراض الخطيرة والمُعدية ومعالجتها.

ويشكو مواطنون في مناطق مختلفة من غياب المستشفيات والأطباء، ما يضطرّهم إلى التوجّه نحو المدن لتلقي العلاج بكلفة باهظة في المستشفيات الخاصة، لأنّ المستشفيات الحكومية لا توفّر الإمكانات ذاتها، وفق قولهم.

ويرى الطبيب محمد مالك أن قطاع الصحة في أفغانستان ما زال في حاجة إلى الكثير من العمل. فالكادر الطبي غير متوفر على المستوى المطلوب، خصوصاً في الولايات والمناطق النائية، فضلاً عن شحّ المعدات الطبية، مشيراً إلى أن الرعاية الصحية للنساء تفتقر إلى الكادر النسائي اللازم من طبيبات وممرضات.