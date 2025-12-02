المستشفى المجاني في الدانا يغلق أبوابه ليلاً ويترك الآلاف بلا إسعاف

يعتمد الأهالي في مدينة الدانا شمالي محافظة إدلب، شمال غربي سورية، منذ سنوات على مشفى القدس، كونه المشفى المجاني الوحيد في المدينة، ورغم اتساع الحاجة وارتفاع أعداد المراجعين، يُغلق المشفى أبوابه بعد السابعة مساءً، ولا يستقبل حتى الحالات الإسعافية الطارئة، ما يضع آلاف السكان أمام فراغ طبي خطير، ويُجبر كثيرين على التوجه إلى مشافٍ خاصة.

يعد مشفى القدس ركيزة الرعاية الصحية في المنطقة، وتشمل قسم إسعاف، وعيادات متنوعة، ومختبراً للتحاليل الطبية يوفر الفحوص المجانية، وقسماً للتصوير الشعاعي، وأيضاً صيدلية مجانية تمنح أدوية أساسية ضمن برنامج دعم. وتعتبر تلك الخدمات أساسية، لكن ضيق الموارد والإغلاق الليلي يجعلانها غير كافية لسكان مدينة يتجاوز عددهم 100 ألف بين مقيمين ونازحين.

يقول أحمد الراغب، وهو أب لخمسة أطفال، لـ"العربي الجديد": "اضطررت أخيراً إلى التعامل مع حالة طارئة لطفلي في وقت متأخر من الليل، حين ارتفعت حرارته فجأةً نحو الساعة العاشرة، فنقلته إلى مشفى القدس لأنه المجاني الوحيد التي يمكن الاعتماد عليه، لكنني فوجئت بأنه مُغلق، ولا يستقبل أي حالة طارئة خارج ساعات الدوام، فتوجهت إلى مشفى خاص، حيث بلغت كلفة المعاينة 250 ليرة تركية (6 دولارات) من دون احتساب الدواء والتحاليل، وهذا مبلغ يفوق قدرتي المالية، فعدت إلى المنزل وانتظرت الصباح لعرض الطفل على أطباء مشفى القدس المجاني. يتكرر هذا النوع من المواقف يومياً مع كثير من العائلات، خصوصاً في المخيمات التي يعتمد سكانها بالكامل على مشفى القدس، لكنهم يصبحون بلا أي بديل في الليل".

وتقول روان الزينو، وهي نازحة من ريف حماة إلى أحد مخيمات دير حسان، لـ"العربي الجديد": "ليس إغلاق مشفى القدس ليلاً مجرد تفصيل إداري، إذ تحوّل إلى مصدر قلق يومي للأسر التي تعتمد على أي خدمة طبية مجانية. غياب خدمات المستشفى ليلاً دفعني قبل أيام إلى مواجهة إحدى أصعب لحظات حياتي، إذ تعرّض ابني البالغ 11 سنة لعضة كلب يشتبه في أنه مسعور خلال عودته من المدرسة. وقع الحادث بعد غروب الشمس، ما ضاعف ارتباكي، خصوصاً بعدما اصطحبته إلى مشفى القدس، والذي وجدته مغلق، فقصدت مشفى خاصاً دفعت فيه كل ما في حوزتي من مال ثمناً للمعاينات والأدوية".

وتذكر الزينو أن "عائلات كثيرة في مخيمات دير حسان والمناطق المحيطة تعيش في الظروف نفسها، وتواجه هاجس المرض خلال ساعات الليل، فهي تعتمد على مشفى القدس لكونه الوحيد المجاني في المنطقة، وإغلاقه في المساء يتركها في خوف دائم لأنها ببساطة لا تملك خياراً آخر. وعندما يغلق المشفى ليلاً يبقى الدعاء ألا يتعرض طفل أو أي شخص لمكروه".

يواجه مشفى القدس في إدلب مشكلة تمويل، 22 نوفمبر 2025 (العربي الجديد)

ويتحدث سليم النجار، وهو ستيني مرض بالسكري، لـ"العربي الجديد"، عن أن معاناة المصابين بأمراض مزمنة تتضاعف بسبب إغلاق مشفى القدس ليلاً. ويشير إلى أن حاجته اليومية إلى الأنسولين تجعله في تأهب دائم، لأن أي تأخير في الجرعات قد يعرّضه لمضاعفات خطيرة.

ويقول: "ينفد الدواء غالباً خلال ساعات المساء حيث لا تتوفر صيدليات تعمل في المحيط، فيما يُغلق مشفى القدس أبوابه مبكراً، ما يضطر المرضى إلى شراء أدويتهم من صيدليات خاصة بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع إمكاناتهم. أيضاً لا تقتصر المعاناة على ساعات الليل، إذ يشهد المشفى ازدحاماً شديداً خلال النهار، وخصوصاً في أقسام الإسعاف والعيادات، ما يحتم الانتظار ساعات طويلة للحصول على الخدمات. وسبب الضغط المتزايد على المشفى أنه المركز الطبي المجاني الوحيد في المدينة، ما يخلق طوابير عند أبوابه منذ ساعات الصباح الأولى".

ويشير النجار إلى أن "مرضى كثيرين، خصوصاً كبار السن، يجدون صعوبة في تحمل فترات الانتظار الطويلة داخل الممرات المزدحمة، لكنهم مضطرون إلى فعل ذلك بسبب عدم قدرتهم على مراجعة المشافي الخاصة. والإغلاق المسائي يزيد الطين بلة، إذ تتكدس الحالات ضمن ساعات الدوام النهاري، ما يضغط على الطواقم الطبية، ويؤخر تقديم الخدمات".

ويوضح مصدر طبي من داخل المشفى، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" أن "عدد المراجعين يتراوح بين 350 و450 يومياً، ما يعني أكثر من 10 آلاف مستفيد شهرياً، وكان المشفى يحصل على دعم من منظمات طبية لسنوات، ما جعله يقدم خدماته على مدار 24 ساعة في السابق، أو على الأقل حتى وقت متأخر. لكن بعد سقوط النظام، وإعادة تشكيل قطاع الصحة، رُبط المشفى بمشافٍ حكومية في الشمال، وهذا أمر إيجابي على صعيد استقرار الخدمات، لكنه لم يحل مشكلة التمويل. حالياً يحتاج فتح المشفى ليلاً إلى مضاعفة الكادر، بينما لا نملك القدرة المالية ولا الطواقم الكافية".