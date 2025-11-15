المزاج الشعبي العراقي بعد الاقتراع: بين قلق اختبار الثقة والإحباط

- يعيش الشارع العراقي حالة من الترقب بعد الانتخابات البرلمانية، حيث تتباين الآراء بين التفاؤل بعملية انتخابية أكثر انضباطاً والقلق من تكرار مأزق تشكيل الحكومة، مع تزايد المطالب بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد. - شهد الخطاب الشعبي تحولاً نحو النقد والوعي، مع التركيز على إصلاح القوانين وتقييد نفوذ السلاح، مما يثير شعوراً مزدوجاً بين الأمل في التغيير والإحباط من صعوبة التحول السياسي. - تبرز جهود منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحوار المجتمعي، مع التأكيد على أهمية الرقابة الشعبية، ودعوة لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والقوى السياسية.

طوى العراق صفحة الانتخابات البرلمانية التي أعلنت نتائجها الأولية الأربعاء الماضي، وبعد أشهر من التصاق المرشحين بالمواطنين وتقديم الوعود لهم ومحاولة استمالتهم لكسب الأصوات، تبدأ اليوم مرحلة جديدة من الترقّب الشعبي والسياسي. فبين التفاؤل بعملية انتخابية وُصفت بأنها أكثر انضباطاً من سابقاتها، والقلق من تكرار مأزق تشكيل الحكومة، يعيش الشارع العراقي مزاجاً متقلباً بين الثقة الحذرة والإحباط المتجذر من بطء الإصلاحات والخدمات وتكرار الأزمات وإخلاف الوعود.

ورغم أن أجواء ما بعد الاقتراع بدت أكثر هدوءاً من دورات سابقة، لا يخلو المشهد المجتمعي من التوترات الصامتة، ففي الأسواق والمقاهي ووسائل التواصل الاجتماعي، تتباين قراءات المواطنين لنتائج الانتخابات، فهناك من يرى فيها "فرصة جديدة للتصحيح"، وآخرون يعتقدون أنها "إعادة إنتاج للمشهد نفسه بأسماء قد يكون بعضها مختلفاً".

ويرى ناشطون مجتمعيون ومتابعون، أن المزاج العام في العراق بعد الانتخابات يعكس إرهاقاً عميقاً، إذ لم تعد الوعود الانتخابية وحدها قادرة على تحريك الشارع أو إثارة حماس الناخبين، فالمواطن العراقي الذي خاض تجارب انتخابية متكررة منذ عام 2005 أصبح أكثر حذراً حتى بعد منح ثقته لأي طرف سياسي، في وقت تتزايد فيه المطالب بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوسيع فرص العمل للشباب.

يقول الناشط في التيار المدني، يوسف الشمري، إن "الانتخابات الأخيرة كانت بمثابة اختبار نفسي للمجتمع العراقي أكثر منها استحقاقاً سياسياً"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "كثيراً من المواطنين أدلوا بأصواتهم أملاً في التغيير، لكنهم يدركون أن النتائج الحقيقية لن تقاس بعدد المقاعد فقط، بل بقدرة القوى الفائزة على تشكيل حكومة فعالة تحدث فرقاً في الحياة اليومية للناس".

من جهة أخرى، لوحظ أن الخطاب الشعبي في وسائل التواصل الاجتماعي شهد هدوءاً بشكل عام بعد إعلان نتائج الانتخابات، فقد تراجع الطابع الانفعالي الذي ميّز الانتخابات السابقة بشكل نسبي، وحل محله خطاب أكثر نقداً ووعياً من قبل المواطنين، يركز على ضرورة إصلاح القوانين وتقييد نفوذ السلاح في السياسة، وتعزيز الدور المدني في الحياة العامة.

ومهما كانت نتائج الانتخابات، بما فيها من إحباط بجوانب عدة، منها استمرار نفوذ القوى التقليدية وصعوبة إحداث التغيير الذي سعى له الشارع العراقي، يبرز لدى فئة الشباب، التي تشكل أكثر من 60 % من سكان العراق، شعور مزدوج بين التمسك بالأمل في التغيير والإحباط من صعوبة التحول السياسي. فالكثير من الناشطين الذين شاركوا في مراقبة الانتخابات يرون أن العملية كانت نزيهة نسبياً، لكنها لا تزال بعيدة عن تحقيق العدالة السياسية، خصوصاً في ظل استمرار تأثير القوى التقليدية على القرار السياسي.

ويرى الناشط المدني، أيهم المحمدي، أن نجاح الانتخابات في تهدئة الشارع "يبقى مؤقتاً، وهو لا يعني انتهاء التحديات"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن "العراق مقبل على مرحلة حساسة من مفاوضات تشكيل الحكومة، وهي مرحلة غالباً ما تشهد تصاعد التوترات السياسية وتبادل الاتهامات بين الكتل، وفي حال طال أمد هذه الأزمة قد ينعكس ذلك سلباً على الشارع العراقي وثقته بالنظام الديمقراطي، ما يعيد إنتاج مشاعر الإحباط التي لطالما رافقت المراحل السابقة في البلاد، إذ كانت لها انعكاسات سلبية على الوضع المجتمعي والاستقرار النفسي والخدماتي وغير ذلك مما يحتاجه المواطن". وأشار إلى أن "الوعود الانتخابية سرعان ما تزول، وتبقى الأجندات الحزبية والمصالح الفئوية تتسيّد وتحرك خطوات عمل النواب والجهات المتنفذة، ليكون الصوت الانتخابي مجرد سلّم مؤقت للوصول".

وفي هذا السياق، أقدم مرشح خاسر في الانتخابات، على إزالة محولة كهرباء، كان قد تبرع بها لإحدى المناطق بغية الحصول على أصواتهم، وهو أمر تكرر في مناطق عدة، كسحب الآليات الخدمية بالنسبة للخاسرين وحتى عدد من الفائزين الذين ضمنوا وصولهم إلى قبة البرلمان. الباحث بالشأن السياسي، شاهو القردغي، علق في صفحته على "تويتر"، قائلاً: " خسارة العديد من المرشحين أظهر وجههم الحقيقي سواء بهذه التصرفات أو تصريحاتهم المستفزة".

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) November 14, 2025

في المقابل، تبرز جهود منظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام محلية في تعزيز الخطاب الهادئ مجتمعياً والابتعاد عن التجاذبات السياسية. مؤكدة أهمية "نشر ثقافة الحوار المجتمعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوعية المواطنين بأهمية الرقابة الشعبية على أداء البرلمان المقبل بعيداً عن التأثر بخطابات الكراهية التي تثيرها بعض الجهات السياسية والفصائل المنفلتة لتحقق أجنداتها الخاصة".

وأكدت الناشطة الحقوقية نبراس التميمي، "الحاجة إلى إعادة بناء الثقة بين المواطنين أنفسهم من جانب، ومن ثم بين المواطنين والقوى السياسية"، مبينة لـ"العربي الجديد"، "إذا ما أحسن القادة السياسيون استثمار فرصة الانتخابات الجديدة بطرح برامج عمل تبتعد عن خطابات التحريض والطائفية والمصالح الحزبية، وتقدم مصالح الشعب على المصالح الفئوية الضيقة، فإن هناك فرصة لمد جسور الثقة من جديد بعد سنوات من الإحباط الشعبي". وأضافت، أن "الإرهاق الشعبي من الصراعات قد يكون بداية مرحلة جديدة من الواقعية السياسية، لكن ذلك مشروط بقدرة القوى الفائزة على تشكيل حكومة جامعة تحظى بثقة الناس، وتترجم وعودها إلى أفعال ملموسة".



