لم يُزحزح الإنترنت المدرسة عن عرشها. فقد حافظت على موقعها منذ أكثر من مئتي عام وما تزال. الطلاب يتجمعون في الصفوف تبعاً للمراحل الدراسية، وفي تلك الصفوف يتابعون ما يقدمه لهم معلّموهم من دروس، يدوّنون معلومات محددة على اللوح الأخضر أو الأبيض، بينما يتابعهم طلابهم من مقاعدهم وكراسيهم. إذن، صمدت المدرسة التقليدية رغم تغيّر الأحوال، وتكنولوجيا وتقنيات طرأت طوال العقود المتلاحقة.

ولعلّ الأسباب التي جعلت مؤسّسة المدرسة تحافظ على رسوخها، تتمثل في قدرتها على تحقيق التفاعل الإنساني بين الأستاذ والطالب، إذ على الأول أن يقدّم لتلامذته الإرشاد مقروناً بالتعاطف الانساني. فكلّ ما أدخلته العملية من أدوات تعليمية من قبيل الكتاب المدرسي واللوح والطباشير والخرائط والحاسوب والتجهيزات المخبرية لم تتحوّل إلى بدائل عن دور الأستاذ في الصف، وظلّت مجرد عناصر مساعدة. أما الأساس فبقي الشرح المباشر، والعمل الصفي والمنزلي والتوجيه والإشراف على تنفيذ المشروعات التطبيقية الجماعية. وخلال العقود المنصرمة أثبتت الأساليب التقليدية أهميتها في بناء الشخصية والمهارات الاجتماعية والتفكير النقدي عبر التفاعل الصفي الذي يؤمّنه التعلّم الحضوري. وهو ما يتكامل بالعلاقة المباشرة مع المعلم والزملاء، سواء أكان الاحتكاك بهم في الصف، أو في الملعب أثناء الاستراحات وحصص الرياضة. وكل هذه الأبعاد لا يختزلها الإمعان في النظر إلى الشاشة وحده، هذا إذا لم نقل إنّه يقود إلى أضرار، أضعاف الفوائد التي يَجنيها التلميذ والطالب من الإدمان عليها.

أمّا وقد بلغنا هذا الموقع من خلال سطوة التكنولوجيا، فمن المهم القول إنّ أدواتها لا تهدّد العملية التعليمية، بل على العكس من ذلك، إذ يمكن أن تكون عنصراً مساعداً للمعلم في أداء واجباته اليومية التي يشكو منها بالنظر إلى الوقت الذي تستغرقه. والثابت مثلاً، أنّ برامج الذكاء الاصطناعي تستطيع أن تتدخل في اختيار الأسئلة الأنسب وتُحلّل إجابات الامتحانات الفصلية والنهائية وتقدم تصحيحاً فورياً، وتوفّر دعماً للطلاب المتعثرين في بعض مواد الدراسة، عدا المساعدة في الأعمال الإدارية اليومية. إنّ هذه العمليات التي كانت تستنزف وقتاً طويلاً من الأساتذة باتت ممكنة التحقق في أوقاتٍ قصيرة، وبمهارة تتجاوز ما يبلغه الجهد البشري. ومعه يتفرّغ المعلم للإرشاد، وتوجيه مشروعات العمل وبذل الجهد اللازم لتنمية التفكير النقدي.

موقف الدائم والمتحول في التعليم

وقد أثبتت أبحاث ودراسات التعليم ما قبل المرحلة الجامعية أنّ أنظمة التدريس الذكية تتوصل إلى نتائج تعليمية أفضل من الأنظمة العادية، كونها تساهم في تعزيز التفاعل المشترك. وتبيّن من هذه الأبحاث أنّ الألواح الذكية وتطبيقات التعاون والعمل المشترك، إضافة إلى ما تقدّمه المختبرات الافتراضية والمحاكاة، كلّ هذه تقدّم خبرات متطوّرة في مجالات العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية والهندسة وغيرها، كما تستطيع معالجة وتحليل البرمجيات والبيانات والإحصاءات والتمارين الرياضية، ما يتيح للمعلمين إدارة نقاش مثمر يحفّز على المشاركة في وقائعه ومجرياته. وعليه؛ لم يكن بعيداً عن هذا الهدف توصية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وجهات علمية عديدة أن يستخدم المعلمون الذكاء الاصطناعي وبرامجه كـ"مساعدين تعليميين" لا كبدائل، بحيث يقضي المعلّمون وقتاً أطول في أهداف أكثر مردودية.

إنّ تصميم واجبات الطالب مع توقّع المعلم استخدامه الذكاء الاصطناعي يفتح المجال لتقييم تفكيره، بما فيه نقد ما قدّمه له الذكاء الاصطناعي من معطيات. وبذلك، يجري تجاوز الملخّصات والمسائل التقليدية، ويضطرّ الطلبة إلى خوض نقاشات موثّقة بالأمثلة بدلاً من الاكتفاء بما قدّمه الذكاء لهم.

(باحث وأكاديمي)