المحيطات امتصّت مستويات قياسية من الحرارة في عام 2025

- في عام 2025، سجلت المحيطات امتصاصًا قياسيًا للحرارة بلغ 23 زيتا جول، مما يساهم في ارتفاع مستوى البحار وزيادة العواصف العنيفة وموت الشعاب المرجانية، حيث تمتص المحيطات 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن انبعاثات غازات الدفيئة. - أظهرت دراسة من معهد "كلايمت سنترال" أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات زاد من قوة الأعاصير الأطلسية في 2024، مما يبرز تأثير الاحترار المناخي، باستخدام بيانات من روبوتات عائمة. - رغم انخفاض طفيف في درجات حرارة سطح البحر، إلا أن المحيطات الاستوائية امتصت كميات قياسية من الحرارة، مما يهدد النظم البيئية البحرية.

أفاد فريق من العلماء من مختلف أنحاء العالم، اليوم الجمعة، بأنّ المحيطات امتصّت كمية قياسية من الحرارة في عام 2025، الأمر الذي زاد من احتمال ارتفاع مستوى البحار وحدوث عواصف عنيفة وموت الشعاب المرجانية. وقد ارتفعت الحرارة المتراكمة في المحيطات العام المنصرم بنحو 23 زيتا جول، أي ما يعادل استهلاك الطاقة الأولية العالمية لأربعة عقود تقريباً.

وكانت دراسة سابقة، أعدّها معهد "كلايمت سنترال" الأميركي للأبحاث في العام الماضي، قد بيّنت أنّ درجات حرارة المحيطات المرتفعة بصورة قياسية تسبّبت في زيادة السرعة القصوى لرياح مختلف الأعاصير الأطلسية التي سُجّلت في عام 2024، الأمر الذي يؤكد أنّ ظاهرة الاحترار المناخي تفاقم قوة العواصف المدمّرة.

وذكر الباحثون، في دراسة اليوم، أنّ هذه النتائج التي توصّلوا إليها، والتي نُشرت في مجلة "أدفانسيس إن أتموسفيريك ساينسز" المتخصّصة في علوم الغلاف الجوي، تُعَدّ أعلى قراءة سنوية منذ بدء تسجيل البيانات الحديثة في أوائل خمسينيّات القرن العشرين. ولإجراء هذه الحسابات، استخدم أكثر من 50 عالماً من 31 مؤسسة بحثية حول العالم مصادر متعدّدة، من بينها مجموعة كبيرة من الروبوتات العائمة التي ترصد تغيّرات المحيطات حتّى عمق 2000 متر.

وقالت الباحثة المشاركة في إعداد الدراسة كارينا فون شوكمان إنّ النظر إلى أعماق المحيطات بدلاً من تقلّبات سطحها يقدّم مؤشّراً أكثر دقّة إلى كيفية استجابتها للضغط المستمرّ الناتج عن انبعاثات البشر. وتُعَدّ المحيطات عاملاً أساسياً في تنظيم مناخ الأرض، إذ إنّها تمتصّ 90% من الحرارة الزائدة في الغلاف الجوي الناتجة عن انبعاثات غازات الدفيئة، من قبيل ثاني أكسيد الكربون.

وتحمل هذه الطاقة الإضافية تأثيراً كبيراً، فارتفاع درجة حرارة المحيطات يزيد من رطوبة الغلاف الجوي، الأمر الذي يُوفّر عوامل للأعاصير المدارية والأمطار الغزيرة. ويساهم احترارها بصورة مباشرة في ارتفاع مستوى البحار، إذ تتمدّد المياه عند ارتفاع درجة الحرارة، ما يجعل الظروف صعبة جداً للشعاب المرجانية الاستوائية التي تموت في خلال موجات الحرّ البحرية الطويلة.

وأوضحت شوكمان أنّه "في حال تواصل تراكم الحرارة في الأرض، سوف تستمرّ حرارة المحيطات في الارتفاع، وسوف يرتفع مستوى البحار، وسوف تُسجَّل أرقام قياسية جديدة".

وترتفع درجة حرارة المحيطات في عدد من المناطق بوتيرة أسرع من غيرها. وكانت المحيطات الاستوائية وتلك في جنوب المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وشمال المحيط الهندي والمحيط الجنوبي من بين المسطحات المائية التي امتصّت كميات قياسية من الحرارة في عام 2025.

وسُجّل ذلك على الرغم من انخفاض متوسط درجات حرارة سطح البحر بصورة طفيفة في العام الماضي، مع العلم أنّه ظلّ ثالث أعلى رقم مسجّل على الإطلاق. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التحوّل من ظاهرة "إل نينيو" القوية التي أدّت إلى ارتفاع درجة الحرارة في 2023-2024 إلى ظروف شبيهة بظاهرة "لا نينيا" التي ترتبط في العادة بتبريد مؤقت لسطح المحيطات.

وعلى المدى البعيد، يتسارع معدّل ارتفاع درجة حرارة المحيطات نتيجة الزيادة المستمرّة في تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، التي تُعزى أساساً إلى حرق الوقود الأحفوري.

(فرانس برس، العربي الجديد)