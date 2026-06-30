المحكمة العليا الأميركية ترفض مساعي ترامب لمنع المواطنة بالولادة

- رفضت المحكمة العليا الأميركية مساعي ترامب لإلغاء حق المواطنة بالولادة، مؤكدة أن الأمر التنفيذي غير دستوري استناداً للتعديل الرابع عشر الذي يضمن الجنسية للمولودين على الأراضي الأميركية. - دعا البيت الأبيض الكونغرس لإنهاء المواطنة بالولادة بعد قرار المحكمة، بينما أظهر استطلاع أن ثلثي الأميركيين يؤيدون منح الجنسية تلقائياً للمولودين في الولايات المتحدة. - القرار يعزز حقوق المهاجرين وأطفالهم، حيث يحمي ملايين الأطفال ويفتح أبواب الإقامة القانونية لآبائهم، مؤكداً أهمية التعديل الرابع عشر في حماية حقوق الأفراد.

أعلنت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الثلاثاء، رفضها مساعي الرئيس دونالد ترامب لإلغاء حقّ المواطنة بالولادة؛ تلك التي حاول من خلالها حرمان الأطفال المولودين لآباء يقيمون بطريقة غير قانونية أو مؤقتة على أراضي الولايات المتحدة الأميركية من جنسية البلاد، وقضت بعدم دستورية أمره التنفيذي الذي ينسف الوضع القائم منذ أكثر من 155 عاماً.

وفي أوّل ردّ على قرار المحكمة العليا الأميركية، نشر البيت الأبيض تدوينة مقتضبة على موقع إكس، بعد وقت قصير فقط من إعلان الحكم، جاء فيها "ينبغي على الكونغرس أن يبدأ، اليوم، العمل من أجل إنهاء المواطنة بالولادة"، واصفاً إيّاها بأنّها "مكلفة وغير عادلة لبلدنا".

Congress should start TODAY to work on ending expensive and unfair to our Country, Birthright Citizenship. pic.twitter.com/4HNC7Sfi8M — The White House (@WhiteHouse) June 30, 2026

واستندت المحكمة العليا، في قرارها الصادر اليوم، إلى نصّ التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي الذي يؤكد أنّ "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة الأميركية أو المجنّسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يُعَدّون من مواطني الولايات المتحدة الأميركية ومواطني الولاية التي يقيمون فيها".

كان ترامب قد استهدف، في الأمر التنفيذي الذي أصدره فور عودته إلى البيت الأبيض في العشرين من يناير/ كانون الثاني 2025، فئات عدّة، ولا سيّما زائري بلاده بهدف السياحة والصحافيين والحاصلين على تأشيرات للعمل في مؤسسات دولية، من قبيل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك الأشخاص الذين يعملون على الأراضي الأميركية بصورة مؤقتة، وطلاب الجامعات، إلى جانب المقيمين من دون أوراق ثبوتية.

Even Trump’s hand-picked Supreme Court knows that birthright citizenship is guaranteed by the Constitution.



The fight to defend immigrant rights from Trump's cruelty is not over, but today the Court upheld the law.



It's simple: if you're born in America, you're an American. — Elizabeth Warren (@SenWarren) June 30, 2026

ويؤيّد الأميركيون، بمعظمهم، مبدأ منح المواطنة بالولادة، وقد كشف استطلاع للرأي أجراه "مركز أسوشييتد برس-نورك لأبحاث الشؤون العامة" أنّ ثلثَي الأميركيين يرون ضرورة منح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين على أراضي الولايات المتحدة الأميركية.

ويُعَدّ التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي تعديلاً تاريخياً اعتُمد ابتداءً من عام 1868، وأدّى إلى منح الجنسية الأميركية لجميع الأشخاص الذين وُلدوا أو جُنّسوا في الولايات المتحدة الأميركية، بمن فيهم الأميركيون السود الذين كانوا قد حصلوا على حريّتهم حديثاً آنذاك. ويُلزم هذا التعديل كلّ الولايات بتوفير الحماية المتساوية لجميع الأفراد، بغضّ النظر عن لونهم أو جنسهم.

If you are born here, you are a citizen. Birthright Citizenship is the law of the land. The President cannot rewrite the plain text of the Constitution. It's a disgrace that 3 Supreme Court Justices think he can.



Our fight continues, we must defend the Fourteenth Amendment!… — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) June 30, 2026

ونصّ أمر ترامب التنفيذي، الذي وقّعه في أوّل أيام ولايته الرئاسية الثانية، على إلزام الحكومة الفدرالية برفض الوثائق التي "تعترف بمواطنة الأطفال المولودين في الولايات المتحدة الأميركية بعد 18 فبراير/ شباط 2025"، في حال كانت الأم غير موثّقة أو موجودة في البلاد بإذن مؤقّت، شريطة ألا يكون الأب مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً قانونياً عند ولادة الطفل. وشدّد ترامب على أنّ الأطفال المولودين في الولايات المتحدة الأميركية لأمهات مهاجرات من دون أوراق ثبوتية لن يُعامَلوا بوصفهم مواطنين أميركيين، كذلك يشمل القرار الأطفال المولودين لأمهات يُقمنَ في البلاد بصورة قانونية ولكن مؤقّتة، من مثيلات السائحات أو الطالبات الدوليات أو العاملات المؤقتات.

ودوّن رئيس المحكمة العليا الأميركية المحافظ جون روبرتس رأي الأغلبية الذي ينصّ على أنّ "التعديل الرابع عشر من الدستور يضمن الحصول التلقائي على الجنسية، تقريباً لجميع الأطفال الذين يولدون في داخل الأراضي الأميركية، بمن فيهم الذين يولدون لأبوَين من دون إقامة قانونية". أضاف: "والمواطنة تعني، سواء في الماضي أو الحاضر، الحقّ في التمتّع بالحقوق والمشاركة بحرية في مجتمعنا السياسي"، وتابع أنّ واضعي التعديل الرابع عشر "وسّعوا نطاق هذا الوعد ليشمل كلّ شخص وُلد حرّاً على هذه الأرض، ونحن اليوم نفي بذلك الوعد".

The Supreme Court just upheld birthright citizenship, blocking Trump's attempt to dismantle the 14th Amendment and strip away a constitutional guarantee.



If you were born here, you are an American citizen.



The Constitution is clear.



No one can change that.



👏🏽👏🏽👏🏽 — Ilhan Omar (@IlhanMN) June 30, 2026

ويأتي هذا القرار ليمثّل أكبر الضربات التي توجّهها المحكمة العليا الأميركية لأجندة ترامب في ولايته الرئاسية الثانية، إذ تُبطل ركيزة رئيسية من سياساته التي تستهدف تشديد إجراءات الهجرة. وكانت أهمية هذه السياسة بالنسبة إلى ترامب قد دفعته إلى حضور جلسات المرافعة الشفهية في المحكمة العليا في شهر إبريل/ نيسان الماضي، في سابقة تاريخية لرئيس أميركي.

ولم تدخل سياسة ترامب القاضية بتقييد حقّ المواطنة بالولادة، أو الحصول على الجنسية الأميركية بمجرّد إبصار النور على أراضي هذه البلاد، حيّز التنفيذ على الإطلاق. ويعود ذلك إلى الدعاوى القضائية التي حرّكتها ولايات يقودها حكّام ديمقراطيون، وكذلك منظمات تُعنى بشؤون الهجرة، وأمهات بمبادرات فردية، الأمر الذي دفع المحاكم إلى وقف تنفيذ القرار ودفع إدارة ترامب بالتالي إلى طلب رأي المحكمة العليا.

وبينما لم يعلّق ترامب شخصياً، حتى لحظة كتابة هذا التقرير، على الحكم الصادر، قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، في ردّ على سؤال خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، إنّه يشعر بـ"خيبة أمل كبيرة" من جرّاء قرار المحكمة العليا. ووصف الحكم بأنّه وجهة نظر "نصية متحجّرة"، زاعماً أنّه سوف يؤدّي إلى تحديات خطرة في المستقبل، الأمر الذي سوف يتطلّب من الولايات المتحدة الأميركية إيجاد طريقة لمعالجتها.

وجاء رأي الأغلبية في المحكمة العليا الأميركية بستّة أصوات في مقابل ثلاثة، بعدما انضمّت القاضية إيمي كوني باريت المعيّنة من قبل ترامب شخصياً وكذلك رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس إلى القضاة الثلاثة المعيّنين من قبل رؤساء ديمقراطيين. من جهته، كان القاضي بريت كافانو؛ المعيّن بدوره من قبل الرئيس الأميركي، قد اختلف مع رأي الأغلبية الذي دوّنه رئيس المحكمة، غير أنّه صوّت إلى جانبها لمصلحة منع تنفيذ أمر ترامب، استناداً إلى القانون.

The US Supreme Court voted to uphold birthright citizenship in a 6-3 decision



Majority

🟥Amy Coney Barrett

🟥Brett Kavanaugh

🟥John Roberts

🟦Ketanji Brown Jackson

🟦Elena Kagan

🟦Sonia Sotomayor

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Dissent

🟥Samuel Alito

🟥Neil Gorsuch

🟥Clarence Thomas https://t.co/v8v4tu0MVk pic.twitter.com/7fsSLD2I1U — Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) June 30, 2026

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أيّدت، في حكم صادر في عام 1989، ضمان الحصول على الجنسية بالولادة، عندما قضت بأنّ طفلاً وُلد في سان فرانسيسكو هو مواطن أميركي، حتى وإن كان "والداه المهاجران من رعايا إمبراطورية الصين". من جهتها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز تصريحات من أحفاد الشخص المشار إليه، ويُدعى وونغ كيم آرك، الذي أرسى السابقة القانونية لحكم اليوم.

وقالت ساندرا وونغ: "إذا ولدت هنا فأنت تنتمي إلى هنا. لقد حظينا بهذا الحقّ قبل 150 عاماً"، مضيفةً أنّ جدّها الأكبر دافع عن الصواب ولم يكن يسعى ليصير رمزاً. بدوره، قال نورمان وونغ، شقيق ساندرا، إنّ ثمّة دروساً عدّة يمكن استخلاصها من إرث وونغ كيم آرك وكذلك من حكم اليوم، وهي وجوب أن يدافع جميع الأميركيين عن حقوقهم. وتابع: "حقوقنا ليست امتيازات، ولا يمكن السماح للحكومة أو لأيّ شخص سلبنا هذه الحقوق".

NEW: The Supreme Court has upheld birthright citizenship, blocking Trump’s campaign to dismantle the 14th Amendment and its protections for the children of immigrants.



The Constitution is clear: If you were born here, you are an American citizen. No one can change this fact. pic.twitter.com/AezCQWelgN — Democrats (@TheDemocrats) June 30, 2026

في سياق متصل، تشيد مواطنة مكسيكية تُدعى باولا، تقيم في الولايات المتحدة الأميركية مذ عبرت الحدود قبل أكثر من 16 عاماً، بقرار المحكمة العليا. وتقول لـ"العربي الجديد" إنّ "المهاجرين يحتاجون إلي معاملة أفضل من تلك التي يتلقّونها"، مضيفةً "نحن نساهم في بناء هذه البلاد ونعمل في مهن صعبة".

وتحكي باولا، التي فضّلت عدم ذكر اسم شهرتها، عن محطات في حياتها، فتشير إلى أنّها أنجبت طفلها قبل نحو 14 عاماً، وقد حصل على الجنسية الأميركية استناداً إلى حقّ المواطنة بالولادة. وتتابع أنّها عادت لتتزوّج قبل ثلاثة أعوام، وحصلت بالتالي على إقامة قانونية في البلاد. وتلفت باولا إلى أنّها، قبل زوجها، كانت تنتظر بلوغ ابنها الأميركي الثامنة عشرة من عمره حتى يمنحها جنسيته، "إذ في إمكان الأبناء من حملة الجنسية الأميركية أن يعالجوا أوراق إقامة أمهاتهم وآبائهم عند بلوغهم سنّ الرشد". وتشدّد على "وجوب عدم حرمان من هنّ في مثل وضعي من طرق الحصول على الجنسية".

من جهته، يخبر ألكس، من السلفادور، "العربي الجديد"، إنّه من هؤلاء "الحالمين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة الأميركية وهم أطفال"، وبالتالي "من حقّي الإقامة في هذه البلاد". يضيف أنّه رُزق بطفل، يبلغ من العمر اليوم خمسة أعوام، لافتاً إلى أنّ "قرار المحكمة العليا الأميركية الأخير من شأنه أن يحمي ملايين الأطفال (على الأراضي الأميركية) ويفتح أبواباً أمام آبائهم".