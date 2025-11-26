المحرر المقدسي محمود عيسى... سيرة 33 عاماً في الأسر

في القاهرة، حيث يقيم مؤقتًا بعد إبعاده قسراً عقب الإفراج عنه في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة بموجب اتفاق شرم الشيخ، يجلس المحرر محمود عيسى "أبو البراء"، أحد أقدم أسرى القدس وأخطرهم في نظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ليستعيد 33 عاماً من الأسر، من بينها 12 عاماً من العزل الانفرادي، وتفاصيل العلاقة التي جمعته بعدد من قادة الحركة الأسيرة، وصولاً إلى قراءته لـ"طوفان الأقصى"، الذي يعتبره درساً في معادلة المقاومة والخذلان.

في سنوات مقاومته الأولى، حمل عيسى على عاتقه مهمة تحرير الأسرى قبل أن يصبح أحدهم، إذ أسس "الوحدة 101" التابعة لكتائب القسام في القدس، والتي اختطفت الجندي الإسرائيلي نسيم توليدانو في عام 1992، للمطالبة بالإفراج عن الشيخ الشهيد أحمد ياسين.

اعتقل أبو البراء من منزل عائلته في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، في 3 يونيو/ حزيران 1993، وحينها لم يكن عمره يتجاوز 25 سنة، وحكم عليه الاحتلال بثلاثة مؤبدات و46 عاماً، وظلّ يتصدّر قائمة الممنوعين في أي صفقة تبادل، ليتحوّل إلى أحد أبرز وجوه الحركة الأسيرة. ويؤكد أن أكثر سنواته سجنه قسوة كانت تلك التي قضاها معزولاً عن العالم، والتي بدأت في عام 1999 واستمرت حتى 2012، بدعوى قيامه بنشاطات تنظيمية داخل السجن. عشر سنوات كاملة لم يرَ خلالها أحداً من عائلته، وفقد خلالها والده ووالدته وهو خلف الجدران.



ويقول أبو البراء لـ"العربي الجديد": "العزل الانفرادي موت بطيء. الزنزانة تتسع بالكاد لجسدي، بلا شمس ولا هواء، ولا صوت سوى صوت تنفّسي. لم أستسلم لفراغ المكان ووحشته، وقاومت للبقاء حيّاً، إذ كنت أحفظ القرآن، وأراجعه، وأنجزت خلال تلك السنوات عدة كتب، من بينها (المقاومة بين النظرية والتطبيق)، و(حكاية صابر) الذي أعتبره سيرة ذاتية روائية، إلى جانب كتب أخرى. منذ خروجي من السجن، أعكف على توثيق تجربة حياتي في كتاب بعنوان: أخيراً حُر".

يتذكر عيسى أول لقاء جمعه بالشهيد يحيى السنوار في عام 1994 في سجن نفحة الإسرائيلي، ويصفه بأنه كان شخصية فذة ومبادرة، وقائداً متواضعاً لا يتعالى على رفاقه، إذ كان يدرّس الأسرى مواد مختلفة، ويطهو الطعام بنفسه. يتابع: "حل خبر استشهاد القائد السنوار على الأسرى كصدمة، وحمل ألماً وفخراً في آن واحد. حزنّا عليه كبشر، إذ كان قريباً منا، لكننا كنا نعلم أنه نال الشهادة التي كان يتمناها دائماً. إدارة سجون الاحتلال أخرجت الأسرى إلى الساحة لتُريهم صور السنوار بعد استشهاده، ثم فرضت إجراءات قمعية استثنائية شملت إغلاق الزنازين ليومين متتاليين، ومنع الخروج للمحاكمات".



نسأله، هل كان السنوار متهوراً كما يروّج البعض؟ فيجيب عيسى بصرامة: "الفارق بين الإقدام والتهور شاسع، وطوفان الأقصى لم يكن عملاً متهوراً، بل خطوة مدروسة. ما لم يكن محسوباً كان الانهيار السريع لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى دخول المدنيين الفلسطينيين غير المنضبطين إلى المشهد، وهو ما لم يتوقعه حتى الخبراء العسكريون. أيضاً، من وضعوا الخطة العسكرية للطوفان توقّعوا تفاعلاً أكبر بكثير من الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، ومن العالمين العربي والإسلامي، وكان التعويل على سياق مشابه لمعركة (سيف القدس) في عام 2021، بل على موجة تضامن مضاعفة لأن العملية حملت اسم الأقصى. لكن الخذلان كان أكبر مما تخيّل الجميع".

ويضيف: "مقاومة غزة أدت ما عليها، وفعلت ما يفوق طاقتها، ومن يستحق اللوم هو من خذلها أو طعنها في الظهر. لا يمكن لوم من واجه الاحتلال منفرداً، فالاحتلال ارتكب مجازر بحق فلسطينيين مسالمين لم يقاتلوا، ما يؤكد أنه لا يحتاج إلى ذريعة للقتل كما يزعم البعض، وأن القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها".

قبل تحرره في الصفقة الأخيرة، التقى عيسى عدداً من أبرز قادة الحركة الأسيرة، من بينهم عباس السيد، وإبراهيم حامد، وحسن سلامة، وهو يصفهم بأنهم "رجال ذوو بأس شديد، وقلوبهم قوية، ومعنوياتهم ثابتة ثبات الجبال". ويروي أن ممارسات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر لم تترك في قلب أي أسير سوى الرغبة في الثأر. ويوضح: "حتى من لم يكن يفكر يوماً في المقاومة وجد نفسه مجبراً عليها، فالاحتلال أهاننا جميعاً، وليس من المنطقي أن يُتوقع منا ألّا نرد".

ورغم سنوات الأسر الطويلة، يؤكد محمود عيسى أن "السجن لم يكسر فكرة المقاومة في داخلي، وطوفان الأقصى خلق جيلاً جديداً من القادة، بعضهم ظهر إلى العلن، وآخرون سيظهرون لاحقاً. لن تجد رجلاً نسخة عن رجل، لكن السجون مليئة بالأبطال، ومن خرجوا اليوم قادرون على حمل الرسالة، وستُفاجأ الأمة بأسماء لم يُسمَع بها أحد من قبل. أرض فلسطين ولادة، وفي اليوم الذي استشهد فيه السنوار وُلد عشرات الآلاف من الأطفال الذين سُمّوا باسمه، والأمة ستظل تُنجب من يسير على طريق المقاومة".

ويرى أبو البراء أن "طوفان الأقصى أحد مراحل الصراع، لا نهايته، فالاحتلال يعيش حالة ارتباك رغم ما يحاول إظهاره من قوة، والعالم كله رأى صورته الإجرامية الحقيقية. قد يفتخر اليوم بالدمار، لكنه يعرف أن الطوفان كشف وهنه، وأن ما بعده لن يكون كما قبله".