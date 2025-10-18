المحرر إسماعيل حمدان: مقاومة الفلسطينيين مستمرة حتى زوال الاحتلال

- يروي إسماعيل حمدان تجربته في السجون الإسرائيلية، حيث حاولت الإدارة كسر معنويات الأسرى بعرض صور الدمار في غزة، لكن ذلك زادهم إصراراً على الحرية وإعادة بناء غزة. - يشير حمدان إلى أن "طوفان الأقصى" أعاد الأمل للفلسطينيين، مؤكدًا أن المقاومة ما زالت قادرة على تغيير المعادلة، رغم الألم المستمر في غزة. - يؤكد حمدان على أهمية الوحدة الوطنية، داعياً لإصلاح حركة فتح والتعالي على الخلافات لتحقيق الوحدة، مشددًا على أن تضحيات غزة لا تحتمل المساومات.

يبرز وجه الأسير الفتحاوي إسماعيل حمدان بين الوجوه التي غادرت السجون الإسرائيلية في اتفاق تبادل الأسرى أخيراً، بعد أن أمضى سنوات طويلة خلف القضبان محكوماً بستة مؤبدات. وقد تحرر وهو يحمل ذاكرة قاسية للأسر، وصورة لا تفارق ذهنه لقطاع غزّة المدمّر، رآها بعينيه في أثناء نقله إلى مصر بعد الإفراج عنه.

يقول لـ"العربي الجديد"، بصوت يخنقه التأثر: "عندما رأيت ما فعلته آلة الحرب الإسرائيلية في غزة بكيت، فكل بيت تهدم هناك كأنه جزء من أجساد الأسرى المحررين. لا يمكن لأي كلمات أن تفي غزة ومقاومتها حقهم، أو تعبّر عن الدين الذي يطوق أعناقنا تجاههم".

يستعيد الأسير المحرّر ابن مدينة بيت لحم واحدة من أكثر المفارقات قسوة في تجربته داخل السجن الذي قضى فيه سنواته الأخيرة، حيث نصبت إدارة السجن لافتة كبيرة تضم صوراً من الدمار في غزة تحت عنوان "غزة الجديدة"، ليُجبر الأسرى على مشاهدتها يومياً. لكنّ تلك المشاهد لم تزدهم إلا صموداً، وكانت تذكيراً يومياً بأن الحرية ممكنة، وأن غزّة التي أراد الاحتلال كسرها ستنهض من تحت الركام شامخة.

ويرى حمدان أن "طوفان الأقصى شكّل نقطة تحوّل في وعي الفلسطينيين داخل السجون وخارجها، إذ أحيا القضية، وأنقذها من النسيان، وأعاد إلى الأسرى الثقة بأن تضحياتهم لم تذهب سدى. بعد سنوات من الإحباط واليأس، جاء الطوفان ليوقظ فينا الأمل، وأدركنا أن المقاومة ما زالت قادرة على قلب المعادلة، وأن قضية فلسطين لم تمت. لكنّ الفرح بالحرية لم يكن كاملاً، إذ كان أهون عليّ الفناء في السجن من أن تعيش غزة كل هذا الألم، ووجع القطاع المنكوب رافق الأسرى في لحظة خروجهم من السجون الإسرائيلية التي تعد مختبراً للقسوة، ويسعى سجانوها لتدمير روح الأسير قبل جسده".

ويكشف أن ضباط "الشاباك" الإسرائيلي ظلوا يوجهون التهديدات حتى الساعات الأخيرة قبيل التحرّر، ويضيف: "استدعاني أحد الضباط قبل مغادرة السجن، وهددني قائلاً إنني إذا عدت إلى المقاومة سيقتلون ابني. لم يكن الأمر تهديداً شخصياً فقط، بل رسالة إلى كل أسير بأنهم سيطاردونه حتى خارج الأسوار. ولم تتوقف سلطات الاحتلال للحظة عن محاولة إذلال الأسرى، سواء عبر الاعتداءات اليومية أو الإهانات المتكررة، والمعركة النفسية داخل السجن كانت أشد من القيود الحديدية".

وكان حمدان شاهداً على ما يتعرض له القائد في كتائب القسام عبد الله البرغوثي من اعتداءات ممنهجة. يقول: "أصدرت إدارة السجون ما يشبه قراراً بالاعتداء اليومي عليه، لفظياً وجسدياً، وعقب صلاة المغرب يومياً، كان أحد السجانين يطلّ من شرفة باب الزنزانة، ويقول له انتهت حصتك اليوم، وغداً نعاودك. كان هذا نوعاً من الإذلال المقصود، لكن البرغوثي ظلّ صامداً".

ويضيف: "اختفت داخل السجون الانقسامات الحزبية، وبعد طوفان الأقصى، لم يعد هناك أسرى فتح أو حماس أو الجبهة، بل فلسطينيون في مواجهة السجان الذي لم يكن يفرّق بين الفتحاوي والحمساوي، وهذا ما جعلنا ندعم بعضنا. تجربة السجن علّمتني أن الحرية لا تُمنح بل تُنتزع، وأن الشعب الفلسطيني مهما أُنهك سيظل قادراً على النهوض من تحت الركام، وطوفان الأقصى أعاد لنا هذه المعاني، وأثبت أن فلسطين لا تموت، وأن المقاومة ليست خياراً، بل قدر، وأننا سنخرج من كل هذا أقوى، لأننا ببساطة لا نملك سوى الإيمان بأن فجر الحرية قريب".

ويوجه حمدان رسالة إلى الرئيس محمود عباس وقيادة حركة فتح: "أناشدكم إصلاح البيت الفتحاوي من الداخل، فإصلاح الحركة هو المدخل لإصلاح البيت الفلسطيني، وأدعو جميع الفصائل إلى التعالي على الخلافات، والتمسك بضرورة الوحدة الوطنية، فدماء أهل غزة وتضحياتهم لا تحتمل المساومات، ومن يرفض الوحدة يجب أن نقف جميعاً ضده".