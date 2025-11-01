المالديف تحظر التدخين للمولودين بعد مطلع العام 2007

- بدأت جزر المالديف حظر التدخين على الأفراد المولودين بعد 1 يناير 2007، لتصبح الدولة الوحيدة التي تطبق حظراً على التبغ بناءً على العمر، بهدف حماية الصحة العامة وخلق جيل خالٍ من التبغ. - يشمل الحظر جميع أنواع التبغ، ويُلزم تجار التجزئة بالتحقق من العمر قبل البيع، ويُطبق أيضاً على الزوار، مع فرض غرامات على المخالفين. - يستمر الحظر الشامل على السجائر الإلكترونية، مع غرامات تصل إلى 50 ألف روفيا على المخالفين، بينما لا يزال حظر مماثل قيد الدراسة في بريطانيا.

بدأت جزر المالديف، اليوم السبت، تطبيق حظر التدخين على أي شخص وُلد بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2007، لتصبح بذلك الدولة الوحيدة التي تُطبّق حظراً على التبغ بالاستناد إلى العمر، وفق وزارة الصحة. وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة التي أطلقها الرئيس محمد معز في وقت سابق من هذا العام والتي تدخل حيز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، ستحمي الصحة العامة وتشجع على نشوء جيل خال من التبغ. وأضافت "بموجب هذا القرار الجديد، يُحظر على الأفراد المولودين في الأول من كانون الثاني/يناير 2007 أو بعده شراء أو استخدام أو بيع منتجات التبغ داخل جزر المالديف".

ويُطبق الحظر على مختلف أنواع التبغ، وهو يفرض على تجار التجزئة التحقق من العمر قبل البيع. ويُطبق هذا الإجراء أيضاً على زوار هذه الدولة التي تضم 1191 جزيرة مرجانية صغيرة متناثرة على بُعد حوالي 800 كيلومتر عن خط الاستواء، وتشتهر باجتذابها السياح الميسورين.

Generational Ban on Tobacco starting today, 01.11.2025, for a better tomorrow! @HomeMinistrymv pic.twitter.com/DQBtK8pLuD — Maldives Correctional Service (@CorrectionsMv) October 31, 2025

وأكدت الوزارة أنها تُبقي أيضاً على حظر شامل على استيراد وبيع وتوزيع وحيازة واستخدام السجائر الإلكترونية والمنتجات المرتبطة بها، ويُطبق ذلك على جميع الأفراد بغض النظر عن أعمارهم. ويُعاقب بغرامة قدرها 50 ألف روفيا (3200 دولار) كلّ من يبيع منتجات التبغ للقاصرين، بينما تُفرض غرامة قدرها 5000 روفيا (320 دولاراً) على استخدام أجهزة التدخين الإلكتروني.

لا يزال حظر مماثل مُقترح في بريطانيا قيد الدراسة، بينما ألغته نيوزيلندا - أول دولة تسنّ قانوناً كهذا ضد التدخين - في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بعد أقل من عام من إصداره.

(فرانس برس)