اللقلق الأبيض... طائر الخير و"حارس" الحقول في تونس

- يُعتبر اللقلق الأبيض رمزاً ثقافياً وبيئياً في تونس، حيث يرتبط بقدوم الربيع وخصوبة الأرض، ويُشاهد فوق صوامع المساجد والمباني القديمة، ويُساهم في مكافحة الآفات الزراعية. - تواجه طيور اللقلق تحديات بسبب الصعق الكهربائي، مما دفع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتركيب منصات آمنة، وتُجري جمعية أحباء الطيور إحصاءات دورية لمراقبة أعداد الطيور. - يُعتبر اللقلق جزءاً من التراث الشعبي التونسي، ويُحظر إيذاؤه، وتُساهم الجهود العلمية والمؤسساتية في صونه منذ عام 1934.

لم يعد اللقلق الأبيض أو "الحاج قاسم" مجرد طائر مهاجر في تونس، بل صار علامة فارقة تميّز مدن الشمال منذ أكثر من 90 عاماً، تربطه بسكانها عِشرة عمر وعلاقة وطيدة، حتى أنّهم يستبشرون خيراً بقدومه مع حلول الربيع.

فوق صوامع المساجد، وعلى قمم المباني القديمة، وأعالي أعمدة الكهرباء المنتشرة عبر الطرق السريعة في الشمال والوسط التونسيين، يُطلّ اللقلق الأبيض حارساً أميناً للمشهد الطبيعي. ليس مجرد طائر مهاجر يمرّ عابر سبيل، بل هو شريك في الأرض، وصديق وفيّ للفلاح، ورمز متجذّر في الوجدان الشعبي التونسي منذ عقود طويلة.

في جولة استطلاعية تمتد عبر ولايات باجة، وبنزرت، وسليانة، ونابل في شمال البلاد، وصولاً إلى ولاية الكاف وغيرها من المناطق الرطبة ذات المناخ المعتدل، يتملّكك الذهول أمام المشاهد البديعة لطيور اللقلق الأبيض. على طول الطرق والمسالك الفلاحية، تشاهد أعشاشها الضخمة المبنية بعناية فائقة فوق أعمدة الكهرباء ذات الجهد العالي والمنشآت القديمة. وفي مشهدٍ خلّاب، يُعبّر هذا الطائر باختياره المناطق التونسية موطناً دائماً أو ملجأ للتكاثر، عن حالةٍ من الاستقرار والوئام جمعته بأهالي هذه المناطق.

وفي اللهجة التونسية المحلية، لا يُعرف اللقلق بهذا الاسم الفصيح فحسب، بل يُطلق عليه اسم "البلارج"، وهو الاسم الشعبي واسع الانتشار في معظم الولايات التونسية، ولا سيّما في الكاف وسليانة وباجة. ولأنّ التونسيين يحملون لهذا الطائر مكانة خاصّة في قلوبهم، فقد أطلقوا عليه ألقاباً تحمل طابع التوقير والمودة، فيُعرف في مناطق عدّة باسم "الحاج قاسم"، تبرّكاً به وبقدومه الميمون الذي يتزامن دائماً مع خصوبة الأرض ونمو المحاصيل وبداية فصل الربيع.

الصورة يمتنع الأهالي عن إيذائه أو تخريب أعشاشه، يوليو 2026 (العربي الجديد)

وتتضاعف مكانة اللقلق لدى الفلاح التونسي خصوصاً، فهو ليس مجرد لوحة جمالية تزيّن سماء المزرعة، بل هو الشريك الأول والمساعد المخلص في إدارة التربة وحماية المزروعات. إذ يُعتبر اللقلق بمثابة "مبيد بيولوجي طبيعي" لا غنى عنه في الحقول، حيث يُعرف بأنّه يتغذّى على الآفات الفلاحية الخطيرة. ويقضي اللقلق يوميّاً على أعداد هائلة من الفئران، والجرذان، والأفاعي، والحلزون، والحشرات الضارّة مثل الجراد، التي تُكبّد الإنتاج الزراعي خسائر فادحة. ويوفّر هذا الطائر على الفلاحين مبالغ طائلة كانت ستُصرف على المبيدات الكيميائية الضارّة بالبيئة والصحة العامة. وبفضل حركة اللقلق النشطة خلف المحاريث الزراعية أثناء تهيئة الأرض، فإنّه يُطهّر التربة من اليرقات والديدان الضارّة، ما يعزّز الإنتاج الفلاحي ويضمن سلامة المحاصيل وتوازن البيئة الزراعية.

ولم يعد اللقلق يمثل مجرد طائر مهاجر، بل صار رمزاً يميّز مدن الشمال التونسي. ومع كثرة بناء الأعشاش فوق أعمدة الكهرباء ذات الجهد العالي، كان الطائر يعاني في السابق من خطر الصعق الكهربائي، فضلاً عن التسبّب في انقطاعات متكررة للتيار. وأمام هذا التحدي، تدخلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتعاون مع جمعيات حماية البيئة، لتركيب منصات حديدية خاصة وآمنة ترفع الأعشاش عن أماكن الخطر، وتمنع التصاقها بالأجسام الناقلة، تجنّباً لاحتراقها أو التسبب في أضرار للطائر وللشبكة الوطنية.

ولم يقف الاهتمام باللقلق عند حدود التهيئة العملية وتأمين الأعشاش، بل تحوّل إلى جهد علمي منظّم. إذ تُجري جمعية أحباء الطيور (محلية) بالشراكة مع الإدارة العامة للغابات عمليات إحصاء دورية وسنوية لأعداد طيور اللقلق وأعشاشها المشغولة في كلّ المناطق التونسية.

ويوضح كريم خيري، أحد الخبراء في البيولوجيا ودراسة الطيور لـ"العربي الجديد"، أنّ تونس تُعتبر إحدى أهم المحطات ومناطق التعشيش لطائر اللقلق الأبيض في شمال أفريقيا. وتسمح عمليات الإحصاء الميداني بجمع بيانات دقيقة تُتيح متابعة المؤشرات البيئية، ومراقبة نجاح عملية الفقس وتكاثر الطيور، وانتشارها الملحوظ في مناطق مثل سجنان بولاية بنزرت، والجريصة بولاية الكاف، ومنوبة قرب العاصمة. فإقامة هذه الطيور وتكاثرها بأعداد جيّدة يُعدّان دليلاً قاطعاً على سلامة المنظومة البيئية والمناطق الرطبة في البلاد". ويشرح أنّ "الأنثى تبيض بين بيضتين وأربع بيضات عادةً، يعيش منها طائران غالباً، وتتكاثر قرب الأراضي الخصبة والبحيرات والسدود على وجه الخصوص".

في مدينة تبرسق بولاية باجة، يجلس الحبيب غانمي (68 عاماً) في قهوة الساحة المركزية، متأمّلاً عشّاً ضخماً يعلو صومعة قديمة وقطباً كهربائياً مجاوراً. يقول لـ"العربي الجديد": "نحن وطائر اللقلق عِشرة عمر، نستبشر بحضوره، وإذا طقطق بمنقاره، نشعر كأنّه يحيّينا. إذا سقط فرخ من العشّ يتجنّد الشباب لإعادته أو علاجه، ولا سيّما أنّه بات يبني أعشاشه فوق المساجد والمباني العالية، حتى وسط التجمعات السكانية. والبعض يعتبر هذا الطائر بشير خيرٍ ونماء، وصارت تربطه علاقة جيّدة بالمزارعين في الشمال الغربي للبلاد".

وتتجلى مكانة طائر اللقلق في المعالم التي ترمز لمناطق عدّة. فعند مدخل ولاية باجة، يعترضك مجسّم كبير لثلاثة طيور من اللقلق تشابكت أجنحتها، تحرس سنبلة قمحٍ، أعلاها عشّ كبير. مجسّم يرمز بوضوحٍ إلى أنّ هذه المنطقة تُعتبر الموطن الأول والأهم لطائر اللقلق في تونس، ورابطة لا تنفصم بين خصوبة الأرض ووجود هذا الطائر.

الصورة يمتد حضور "البلارج" إلى الأغاني والأمثال الشعبية، يوليو 2026 (العربي الجديد)

ويمتد حضور اللقلق أو "البلارج" إلى الأمثال الشعبية والأغاني والأسطورة التونسية، حيث يُعتبر تحليقه العالي وتبشيره بالربيع جالباً الخير واليُمن. ويمتنع الأهالي تلقائياً عن إيذائه أو تخريب أعشاشه، معتقدين أنّ من يمسّ أعشاش "الحاج قاسم" بسوءٍ يُصاب بقلّة البركة. هذا الوعي العفوي شكّل عبر القرون درعَ حمايةٍ، فهو يتكامل اليوم مع الجهود العلمية والمؤسساتية لصون هذا الكائن البيئي الفريد.

ويؤكّد رئيس جمعية أحباء الطيور الهادي عيسى لـ"العربي الجديد"، أنّ الجمعية تساهم في تعداد هذا الطائر على المستوى الوطني، تزامناً مع انطلاق برنامج إحصاء طائر اللقلق على المستوى العالمي". ويوضح أنّ وجود هذا الطائر في تونس يعود إلى العام 1934 تقريباً، وقد أُجريت أول عملية إحصاء لأعشاش طيور اللقلق في البلاد عام 1938، مشيراً إلى أنّ عملية الإحصاء تُعاد كل عشرة أعوام. ويختم عيسى بالقول: "بعد هجرة طائر اللقلق في خلال مواسم الهجرة، لا يمكن تخريب أعشاشه، بينما تبقى كما هي على أعمدة الكهرباء لاستقبال هذا الطائر مرّة أخرى".