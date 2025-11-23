اللعب بوحل الغابات... تجربة صحية فنلندية مبتكرة في رياض الأطفال

تواصل فنلندا التي تُعرف بتجاربها التعليمية الفريدة في الشمال الإسكندنافي، قيادة الابتكار في رعاية الأطفال، هذه المرة عبر السماح بأن يكون الأطفال في الرياض متسخين أثناء اللعب في الهواء الطلق.

وتشمل التجربة نقل أراضٍ من غابات ينمو فيها التوت البري والطحالب وتعيش الحشرات، إلى 43 روضة أطفال في مرحلة أولى، بميزانية تصل إلى نحو مليون يورو، من أجل إعادة تأهيل الملاعب الخارجية وإثرائها بالنباتات والأتربة والرمل والطين، مع تقليل الاعتماد على الحصائر البلاستيكية ومساحات الإسفلت. وتعد التجربة جزءاً من دراسة علمية لمقارنة آثار التعرض للبكتيريا على جلد الأطفال وأمعائهم مع نظرائهم في مناطق حضرية أكثر نظافة.

قد يبدو اللعب في الطين والوحل مقززاً للبعض، لكنه صحي جداً بحسب ما يقول باحثون يؤكدون أهمية هذا التصرف في تقليل الإصابة بأمراض الطفولة وتقوية جهاز المناعة، بما في ذلك مقاومة المكورات العنقودية. وتدعم الدنمارك التي تتبنى أيضاً مفهوم "رياض الأطفال في الطبيعة"، هذا التوجه، وتعتبر أن التعرّض المبكر للبكتيريا والفيروسات يقوي المناعة.

تعيد بعض رياض الأطفال في مدن، مثل لاهتي وتامبيري، تصميم ساحاتها الخارجية عبر إدخال مواد من غابات حقيقية، مثل تربة التوت البري والطحالب ونباتاتها، وأجزاء من الغطاء النباتي الطبيعي. وتستند الخطوة إلى مشروع تجريبي يراقب أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، ويقارن حالتهم المناعية والميكروبية بعد اللعب في هذه البيئات الغنية، مقابل أولئك الذين يستخدمون ساحات تقليدية مبلطة أو مغطاة بحصى.

ويدعم المشروع معهد الموارد الطبيعية الفنلندي وجامعات فنلندية، ويهدف إلى دراسة تغيرات الميكروبات على الجلد وفي الأمعاء، وأيضاً التغيرات المناعية في الدم.

في العادة يلعب الأطفال بالطين كما لو أنهم يخبزون أو يطهون، ما يتيح لهم التماس المباشر مع البكتيريا المفيدة. وتعتمد الدراسات الفنلندية على تجارب سابقة استهلت عام 2008، حين أخذ مربون الأطفال للعب بين الأشجار والطين في الغابات. وأظهرت هذه التجارب أن الأطفال الذين لعبوا في الطبيعة طوروا حواس أفضل ومعرفة أكبر بالبيئة ولياقة بدنية أعلى مقارنة بأولئك الذين ظلوا في ملاعب نظيفة. كما أظهرت فحوصات مخبرية زيادة البكتيريا المفيدة على الجلد وفي الأمعاء، بما فيها تلك المضادة للالتهاب، مقابل انخفاض البكتيريا الممرضة في البيئات النظيفة.

بيئات الغابات غنية ببكتيريا تقوية المناعة، 7 أكتوبر 2021 (Getty)

وتهدف التجربة الحالية إلى تقليل النظافة المفرطة في رياض الأطفال، من استخدام الصابون والمطهرات بشكل مفرط، لتعزيز تنوّع البكتيريا المفيدة في أجسام الأطفال، وبالتالي تقليل مخاطر الحساسية والأمراض المعوية. وتشير دراسات إلى أن الأطفال الذين يترعرعون في بيئات فائقة النظافة ويبتعدون عن التعرض للبكتيريا الطبيعية أكثر عرضة للإصابة بالحساسية.

وتتمثل أهمية التجربة في أن أنماط الحياة الحديثة التي تتسّم بالنظافة الشديدة تفقد الأطفال فرصة التعرّض لميكروبات مفيدة تعلّم جهاز المناعة التمييز بين الضارّ وغير الضارّ. وتدعم دراسات سابقة هذا التوجه، مثل تلك التي أجرتها جامعة هلسنكي ووجدت أن تنوّع ميكروبات الأمعاء في سن مبكرة يؤثر على مخاطر الإصابة بالحساسية ومرض السكري من النوع الأول.

ويرى باحثون أن إعادة تصميم ساحات الأطفال ليست مجرد تدخل بيئي، بل استثمار صحي طويل الأجل، قد يقلل من أمراض المناعة الذاتية مثل الحساسية، الربو، والالتهابات المزمنة.

وأظهرت الأبحاث أن التعرّض المبكر للبكتيريا، سواء في الريف أو من خلال أشقاء أكبر أو حيوانات أليفة، يساعد في تدريب جهاز المناعة على الاستجابة بشكل متوازن. ووفقاً لخبراء علم الأحياء الدقيقة يُقلل التعرّض للشعر والغبار والميكروبات الطبيعية في الطفولة فرص الإصابة بأمراض المناعة الذاتية والحساسية لاحقاً، بينما قد يؤدي غياب ذلك إلى ردود فعل مناعية مفرطة عند لمس مسببات حساسية غير ضارّة.

وبعد شهر من اللعب اليومي في التربة والغابة الصغيرة، أظهرت فحوصات الأطفال تنوعاً أكبر في البكتيريا المفيدة على الجلد وفي الأمعاء، ولوحظت تغيّرات في بروتينات مناعة في الدم مسؤولة عن تنظيم الالتهاب، وانخفاض أمراض المناعة.

وهذه التغيّرات تدعم فرضية التنوع البيولوجي التي تشير إلى أن نقص التنوع الميكروبي في البيئات الحضرية النظيفة يساهم في زيادة الحساسية والأمراض المناعية.

باختصار، تؤكد التجربة الجديدة في فنلندا أن العودة إلى الطبيعة واللعب بحرية في البيئة الطبيعية ليست مجرد ترف للأطفال، بل استثمار صحي طويل الأمد لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض، وتضع نموذجاً يحتذى به عالمياً في رعاية الصغار.