الكونغو: وفاة نحو ألف شخص بإيبولا من بين 2473 إصابة مؤكدة

- ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 2473 حالة، مع تسجيل 999 وفاة، مما يشير إلى تفاقم الأزمة الصحية وسط واحدة من أسرع موجات التفشي في التاريخ. - يرتبط التفشي الحالي بسلالة بونديبوجيو، التي لا تتوفر لها لقاحات أو علاجات معتمدة، مما يزيد من خطورة الوضع، خاصة في ظل المخاوف الأمنية التي تعيق جهود الاستجابة. - أدى إضراب العاملين في القطاع الصحي إلى تفاقم الوضع، حيث لم يتلقوا مستحقاتهم المالية، ولقي 36 منهم حتفهم بسبب الفيروس.

أظهرت بيانات أصدرتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 2473 حالة، منها 999 وفاة. وقال معهد الصحة العامة في الكونغو في أحدث تقرير له إنه جرى رصد 50 حالة جديدة يوم الاثنين في إقليمي إيتوري وكيفو الشمالي بشرق البلاد.

وتنذر الحصيلة الجديدة بتفاقم الأزمة الصحية، وسط ما يُعد من أسرع موجات تفشي الفيروس في التاريخ. ويختلف التفشي الحالي، الذي أُعلن عنه في 15 مايو/أيار الماضي، عن موجات التفشي السابقة لفيروس إيبولا، إذ يرتبط بسلالة بونديبوجيو، التي لا تتوفر لها حتى الآن لقاحات أو علاجات معتمدة.

كما أن هذه السلالة أودت بحياة مزيد من الأشخاص بوتيرة أسرع من أي تفش، بما في ذلك الذي امتد بين عامي 2013 و2016، والذي يُعد الأسوأ في تاريخ المرض، بعدما أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص من أصل ما لا يقل عن 28 ألف إصابة.

ويأتي ارتفاع حصيلة الوفيات في ظل مخاوف أمنية أدت إلى تقييد جهود الاستجابة للوباء في إقليم إيتوري، الأكثر تضرراً في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي 18 يوليو/ تموز الجاري، أفادت السلطات بأنه جرى تسجيل 12 هجوماً على الأقل استهدفت منشآت وفرقاً صحية منذ إعلان تفشي المرض في منتصف مايو/أيار الماضي.

ومن ناحية أخرى، أضرب عدد كبير من العاملين في القطاع الصحي عن العمل احتجاجاً على عدم تقاضيهم مستحقاتهم المالية. ولقي 36 من العاملين في القطاع الصحي على الأقل حتفهم جراء إصابتهم بالفيروس.

وينتشر هذا المرض الفيروسي، عن طريق الاتصال المباشر بسوائل من أجسام الأشخاص أو الحيوانات المصابة، ويسبب أعراضاً قد تشمل الحمى والقيء والنزيف الداخلي والخارجي. ويظل فيروس إيبولا شديد العدوى حتى بعد الوفاة، مما يجعل إجراءات ومراسم الدفن عنصراً حاسماً في السيطرة على تفشي المرض.

(أسوشييتد برس، رويترز)