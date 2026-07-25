الكونغو: ارتفاع إصابات إيبولا إلى 2973 منها 1309 وفيات

- ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 2973 حالة، منها 1309 وفيات، وسط مخاوف أمنية وضعف التمويل، مما يثير القلق حول حجم التفشي الحقيقي الذي قد يكون أكبر بكثير من الأرقام الرسمية. - التفشي الحالي، السابع عشر في البلاد، ناجم عن سلالة بونديبوجيو النادرة، التي تصل نسبة الوفيات الناجمة عنها إلى 40%، ولا يوجد لقاح معتمد لها حتى الآن. - بدأت منظمة الصحة العالمية تجارب سريرية على علاجين واختبار تشخيص جزيئي، وأطلقت تجربة لتقييم سلامة لقاح ChAdOx1 بقيادة جامعة أكسفورد.

أظهرت بيانات حكومية صدرت، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 2973 حالة، منها 1309 وفيات، وذلك حتى يوم الخميس.

ويأتي ارتفاع حصيلة الوفيات في ظل مخاوف أمنية أدت إلى تقييد جهود الاستجابة للوباء، وضعف تمويله، وسط ترجيحات أن يكون الحجم الحقيقي لتفشي المرض أكبر بمرتين إلى أربع مرات مما تعكسه البيانات الرسمية، ما يشير إلى احتمال وجود إصابات لم تُرصد أو لم يُبلّغ عنها، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المخاوف الأمنية التي أدت إلى تقييد جهود الاستجابة للوباء؟ ما هي نسبة الوفيات الناجمة عن سلالة بونديبوجيو النادرة من فيروس إيبولا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكانت السلطات قد أعلنت التفشي الحالي لفيروس إيبولا، وهو السابع عشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في منتصف مايو/أيار الماضي، إلا أن خبراء يرجحون أن الفيروس بدأ بالانتشار قبل ذلك بعدة أسابيع.

وينجم التفشي الحالي عن سلالة بونديبوجيو النادرة من فيروس إيبولا، التي تصل نسبة الوفيات الناجمة عنها إلى نحو 40%، فيما لا يتوافر حتى الآن لقاح معتمد للوقاية منها. وخلال الخمسين عاماً الماضية، أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15 ألف شخص في القارة الأفريقية.

صحة إيبولا يحصد 1033 وفاة في الكونغو والإصابات تتجاوز 2500

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضاً ترخيصاً بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزيئي للكشف عنها. وقبل أسبوعين، أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة لقاح ChAdOx1، بقيادة جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.

(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس)