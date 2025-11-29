الكرملين المغربي... هدم وسط جدل قانوني في بوسكورة

وقف صاحب قصر الضيافة في بوسكورة، المعروف محلياً باسم "الكرملين المغربي"، أمام ركام مشروعه المدمّر، محدّقاً في الحلم الذي تبخر بعد استثمار تجاوز 17 مليون دولار لبناء "تحفة معمارية" تهدف أيضاً إلى توفير فرص عمل لشباب المنطقة. في المقابل، تؤكد السلطات أن قرار الهدم جاء بعد رصد مخالفات جسيمة وعدم الالتزام بالتصاميم المعمارية المرخّصة.

بين رواية المالك الذي يعتبر قرار الهدم غير قانوني ودفوعات السلطات التي تؤكد خرق القوانين، يستمر الجدل مع رفع الدعوى من الجهة المتضررة للتعويض عن الأضرار، وطلب خبرة هندسية وقانونية مضادة لإثبات سلامة المباني، مع توثيق جميع التجاوزات الإدارية لتحديد المسؤوليات. لكن ما هو هذا القصر الذي حاز لقب "الكرملين المغربي"، وما سبب تشبيهه بالكرملين الروسي؟

يقع قصر الضيافة المعروف بـ"الكرملين المغربي" في بوسكورة بإقليم النواصر، على بعد نحو 15 كيلومتراً جنوب الدار البيضاء، وتم تصميمه على طراز معماري فاخر مستوحى من القصور الأوروبية، بما في ذلك عناصر تشبه أسوار وقباب الكرملين الروسي، الأمر الذي أكسبه هذا اللقب في الإعلام والأوساط المحلية. يشمل المشروع فندقاً ومطاعم ومسابح وحظائر خيول ومرافق متنوعة صُممت لجذب السياح وتوفير نحو 200 فرصة عمل مباشرة. ورغم التشابه في بعض التفاصيل مع الكرملين الروسي، إلا أن المشروع لم يكن يحمل مطابقة حقيقية في الطراز أو الهندسة.

ورغم هذه الأهمية المعمارية والاستثمارية له، أقدمت السلطات على هدم القصر قبل أيام، معتبرة أنه شُيّد خارج الضوابط المعمول بها في قانون التعمير وأن خروقات شابت الرخص المتعلقة به.

جرافة تهدم قصر الضيافة ببسكورة (فيسبوك)

وأفاد مصدر مسؤول من إقليم النواصر بأن الترخيص الأول الذي حصل عليه المشروع كان محدداً بإنشاء دار ضيافة قروية مع فضاءات خاصة بالفروسية، غير أن طبيعة الأشغال تغيّرت لاحقاً بشكل كامل، ليتحوّل المشروع إلى مجمع ضخم مخصص للحفلات والمناسبات دون أي مساطر إضافية تتيح هذا التحويل. ويضيف المصدر في تصريح صحافي، أن السلطات كانت قد ألغت الترخيص سنة 2022، ومنحت صاحب المشروع مهلة تمتد لثلاث سنوات قصد تصحيح الوضع والقيام بعملية الهدم الطوعي، إلا أن المالك لم ينفذ مضمون القرار واستمرت الأشغال داخل الورش وكأن الترخيص لا يزال سارياً. ويؤكد المتحدث أن البناء في صيغته النهائية يُعد مخالفاً لمخطط التهيئة وقوانين التعمير المعتمدة، بحكم أن المنطقة مصنّفة فلاحية ولا تسمح بإقامة منشآت بهذا الحجم، ما جعل تدخل السلطات لتنفيذ قرار الهدم إجراءً ضرورياً وواجباً من الناحية القانونية.

هذا الطرح ينفيه المحامي محمد كفيل، الممثل القانوني لمالك قصر الضيافة الذي تم هدمه، ويقول لـ"العربي الجديد" إن عملية الهدم نُفذت دون أي إشعار قانوني، ودون احترام آجال الإنذار والمساطر التنظيمية، ما يجعل القرار معيباً شكلاً وموضوعاً، بالإضافة إلى تجاوز عامل الإقليم لاختصاصاته من خلال قيامه بسحب عدادات الماء والكهرباء، وهدم بنايات مرخصة بالكامل، وهو ما يشكل شططاً واضحاً في استعمال السلطة وتجاوزاً لمقتضيات القانون.

كان حلم صاحبه أن يترك تحفة معمارية للمغرب (العربي الجديد)

ويشير كفيل إلى أن "الهدم طاول بنايات مرخصة بشكل قانوني وفق التصاميم الهندسية المودعة لدى السلطات المختصة، وبالتالي فإن هدمها يمثّل اعتداءً مادياً غير مشروع". كما تحدث عن غياب أي تفسير منطقي لصمت السلطات طيلة ست سنوات، "فإن كان هناك ادّعاء بكون الرخص غير قانونية، فلماذا التزمت السلطات الصمت طوال هذه المدة؟ ولماذا لم تتم مساءلة من أصدر تلك الرخص؟ ولماذا يُحمَّل موكلي وحده مسؤولية خلل ادّعته السلطات، رغم أنه أدى غرامات تجاوزت قيمتها 160 مليون درهم دون موجب قانوني؟".

ويوضح أن الطعن في قرار الهدم يستند إلى غياب المشروعية بناء على الأسس التالية: "أولاً، سقوط المخالفة بالتقادم القانوني، فالقانون ينص على أن مخالفات التعمير تتقادم خلال أجل سنة ومحضر المعاينة يعود لسنة 2021، أي منذ حوالي خمس سنوات، وهو ما يجعل أي متابعة أو إجراء إداري لاحق بدون أساس قانوني. ثانياً، السلطات اختارت في البداية المسار القضائي، ولا يجوز لها التراجع عنه قبل صدور حكم نهائي. بما أن الملف ما زال رائجاً أمام القضاء، فإن التدخل الإداري الأخير يشكّل خرقاً صريحاً لمبدأ من اختار فلا يرجع المعمول به في التقاضي المغربي. ثالثاً، امتثال موكلي للإصلاحات المطلوبة، فالمخالفة التي تمت معاينتها عولجت من طرف موكلي، وهناك محضر رسمي يثبت قيامه بالهدم الجزئي والإصلاح وفق ما فرضته السلطات. وبالتالي موضوع المخالفة فقد أساسه".

ويتابع: "نحن بصدد مباشرة دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة؛ دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الهدم غير القانوني؛ طلب خبرة هندسية وقانونية مضادة لإثبات سلامة البنايات؛ توثيق جميع التجاوزات الإدارية من أجل ترتيب المسؤوليات".

مصممة الديكور الداخلي للمشروع فاطمة الحجوي بوقاري، خرجت في تصريحات صحافية تنفي وجود أي تحايل في طلبات الحصول على الرخص، مشددة على أن الخرائط الهندسية كانت واضحة منذ البداية، وتشمل مبنيين: الأول، مخصص لدار الضيافة والمطعم في الطابق الأرضي، إضافة إلى حمامات السباحة، والثاني، مخصص للخيول وكل ما يتعلق بها، وليس قاعةً للأفراح كما أُشيع. وتتابع "كون الأرض التي أقيم عليها المشروع مصنّفة فلاحية، فإن القانون يسمح بالاستثمار فوق الأراضي الفلاحية ما دامت المساطر قد استوفيت وفق الضوابط المحددة".

ليس قصر الضيافة ببوسكورة فقط هو الذي استحال إلى تراب وأصبح في خبر كان، ففي مايو/ أيار الماضي هدمت السلطات في مدينة سلا، المجاورة للرباط، "فيلا السبوعة"، نسبة إلى تماثيل الأسود التي كانت تزين واجهتها المطلة على البحر، مؤكدة أن قرار الهدم جاء استناداً إلى مخالفة البناية لقانون التعمير، سواء من حيث المنظر العام أو التصميم الهندسي المليء بالتماثيل المثيرة للجدل، إضافة إلى احتلال جزء من الملك العام المتمثل في الرصيف، ما شكّل عنصراً إضافياً ضمن المخالفات القانونية.

وكان وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت قد أكد أخيراً خلال جلسة تقديم مشروع ميزانية 2026 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب أنه لا تسامح مع المتورطين في استغلال المال العام أو الأراضي العمومية.