- استضافت الدوحة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية لتعزيز الالتزامات العالمية ومناقشة التحديات الإنسانية والاقتصادية، مع التركيز على القضاء على الفقر والجوع والتمييز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. - اعتمدت القمة إعلان الدوحة السياسي الذي يعيد التأكيد على إعلان كوبنهاغن، ويشدد على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مع التركيز على القضاء على الفقر والعمل اللائق والاندماج الاجتماعي. - أطلقت قطر مبادرة "منهاج الدوحة للحلول" لتعزيز التعاون وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية، مع التركيز على الابتكار والموارد والتأثير والقابلية للتكرار.

تستضيف الدوحة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بعد 30 عاماً على قمة كوبنهاغن، بينما يواجه العالم أزمات إنسانية وتحديات متفاقمة تستدعي القضاء على الفقر والجوع والتمييز.

يفتتح أمير قطر الشيخ تميم

بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تُعقد في الدوحة وتتواصل ثلاثة أيام، حيث يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية يتحدّث فيها عن برنامج القمة العالمية، وإعلان الدوحة السياسي، والسعي إلى تعزيز الالتزامات العالمية ب التنمية الاجتماعية ، وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وقبل الافتتاح الرسمي، بدأ أمس الاثنين البرنامج الموازي للقمّة، الذي يتضمن فعاليات بارزة تجمع القادة والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لبناء الزخم وعرض الحلول المبتكرة، وتمهيد الطريق للمناقشات والالتزامات، كما يتضمّن البرنامج عدة فعاليات مصاحبة ومعرض "ساحة الحلول" الذي سيعرض مبادرات وشراكات مبتكرة تُسرّع العمل بشأن القضاء على الفقر، والتوظيف، والإدماج الاجتماعي.

ويأتي انعقاد القمة العالمية بدورتها الثانية في قطر في وقت تواجه فيه المجتمعات تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة، بما في ذلك آثار جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ، ما يُعد فرصة لتجديد الالتزامات وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة. وأقيمت يوم الأحد، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، مراسم رفع العَلم الخاص بالقمة إيذاناً بانطلاق أعمالها رسمياً، حيث بدأ يتوافد إلى الدوحة العديد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظّمات الدولية والمجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص لحضور أعمال القمة.

تجديد الالتزام بالعدالة الاجتماعية

وخلال الإحاطة الإعلامية التمهيدية لانطلاق القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية الخميس الماضي في نيويورك، رحّبت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني بالمشاركين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية. وقالت إنّ بلادها، بصفتها الدولة المضيفة للقمة، تتشرّف بالترحيب بالمجتمع الدولي، وبمشاركة أكثر من ثمانية آلاف من ممثلي الدول الأعضاء، على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب، لتجديد الالتزام بالعدالة الاجتماعية، ووضع الإنسان في صميم عملية التنمية المستدامة". وأكدت أن هذه القمّة تمثل فرصة فريدة لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشكّل لحظة فارقة في مسار التنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أنها ستُتوّج باعتماد "إعلان الدوحة السياسي" الذي يجدد تأكيد الترابط بين القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائق للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي بوصفها عناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، إن قطر تضطلع بدور محوري في دفع مسيرة التنمية على المستوى الدولي، من خلال استضافتها القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تأتي في مرحلة حاسمة تتطلب مضاعفة الجهود للقضاء على الفقر وعدم المساواة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المجتمعات، إذ ستسهم القمة في إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الدولي الهادف إلى ترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية ملموسة، لافتةً إلى أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل بناء مجتمعات أكثر استدامة.

وبحسب أجندة القمة، سيُلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لوك بهادور ثابا، كلمات في الجلسة الافتتاحية. كما سيجرى اعتماد إعلان الدوحة السياسي للقمة الذي تم التوصل إليه بتوافق الآراء، من خلال عملية تفاوض حكومية دولية عُقدت في الأمم المتحدة في نيويورك.

ويشمل برنامج عمل القمة ست جلسات عامة ومائدتين مستديرتين لمناقشة تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية، وهي؛ القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي، فضلاً عن تقييم التقدم المحرز ومعالجة الثغرات في تنفيذ التزامات إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل المصاحب له، ودفع عجلة خطة عام 2030. كما سيُدعى رؤساء الدول والحكومات والقادة الآخرون إلى الإدلاء ببيانات في الجلسات العامة، حيث يشارك فيها ممثلون عن منظومة الأمم المتحدة الموسعة، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات غير الحكومية المعتمدة، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص.

الصورة تأتي القمة في مرحلة تشهد تحديات متزايدة (حسين بيضون)

إعلان الدوحة... تعهدات بمجالات حيوية حاسمة

ويُعيد إعلان الدوحة السياسي الذي جرى اعتماده مسبقاً التأكيد بقوة على إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل، ويُبرز ثلاث أولويات مترابطة، القضاء على الفقر، العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، والاندماج الاجتماعي، باعتبارها أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ويؤكد القادة أن العدالة الاجتماعية والتنمية لا تنفصلان عن السلام والأمن واحترام حقوق الإنسان. ويعترف الإعلان بالتقدّم العالمي الكبير منذ عام 1995، لجهة انخفاض معدلات الفقر المدقع، وتحسّن فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وانخفاض معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية. ومع ذلك، يشدد الإعلان على أن التقدم كان غير متكافئ، مع استمرار أوجه عدم المساواة، والفجوات بين الجنسين، وانتشار العمل غير النظامي، والفجوات الرقمية، والأزمات الإنسانية المتزايدة التي تقوّض مكاسب تحققت بشق الأنفس.

ويعزز الإعلان الالتزامات في مجالات حاسمة عدة، أبرزها: القضاء على الفقر من خلال اعتماد استراتيجيات شاملة تعالج الفقر متعدد الأبعاد والجوع وسوء التغذية، مع التركيز على القدرة على الصمود، والتمويل، وأنظمة الحماية الاجتماعية، وكذلك مجال العمل اللائق والتحول الاقتصادي من خلال تعزيز السياسات الكلية لخلق فرص العمل، وإضفاء الطابع النظامي على العمل غير النظامي، وتنمية المهارات (بما في ذلك الانتقال نحو الذكاء الاصطناعي)، واستراتيجيات عمل مراعية للنوع الاجتماعي، إلى جانب مجال الاندماج الاجتماعي من خلال معالجة التمييز وبناء مجتمعات متماسكة وشاملة، وتعزيز التضامن بين الأجيال، والتصدّي للتشرّد، وتمكين الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية وكبار السن، فضلاً عن مجال الأمن الغذائي والصحة من خلال تعزيز نُظم غذائية مرنة، وضمان الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية وخدمات الصحة النفسية، والاستعداد لمواجهة الأوبئة.

وتشمل الالتزامات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال سد الفجوات الرقمية، وضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيا، وحماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي، وكذلك المجال المناخي والقدرة على الصمود من خلال دمج الحماية الاجتماعية التكيفية مع الحد من مخاطر المناخ والكوارث، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (اتفاقية باريس) وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، وتتضمّن مجال المساواة بين الجنسين من خلال إزالة الحواجز التي تحول دون المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع، وتقليل أعباء العمل غير المدفوع في الرعاية، والتصدي للعنف والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي. ولا تغفل الالتزامات مسألة تمويل التنمية الاجتماعية من خلال المضي في التزام إشبيلية لسدّ فجوات التمويل، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، وتعزيز التعاون الضريبي، والوفاء بأهداف المساعدة الإنمائية الرسمية.

ويؤكد الإعلان إجراء مراجعة رفيعة المستوى في عام 2031 من الجمعية العامة، ويفوّض لجنة التنمية الاجتماعية العمل بوصفها هيئة المتابعة الرئيسية، ويدعو اللجان الإقليمية وكيانات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية إلى تعزيز التماسك والتنسيق والشراكات. كما يعترف بالمجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والشباب والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص باعتبارهم جهات فاعلة لا غنى عنها في التنفيذ. ويُختتم الإعلان السياسي برؤية مشتركة لعالمٍ خالٍ من الفقر والجوع والتمييز. ويدعو إلى مستقبل يقوم على الإنصاف والتضامن والكرامة للجميع، وذلك لا يمثل مجرد إعادة التزام، بل يعكس عزماً متجدداً على تحويل التعهدات العالمية إلى عمل ملموس.

30 عاماً على قمّة كوبنهاغن

تأتي القمة العالمية الثانية بعد 30 عاماً من القمة العالمية التاريخية للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن عام 1995، حيث يتلاقى ممثلو المجتمع الدولي في الدوحة هذه المرّة، بينما يواجه العالم ارتفاعاً بمؤشّرات عدم المساواة، وتغيرات ديمغرافية، وتحولات تكنولوجية سريعة، جعلت الحاجة إلى التزام متجدد بالتقدم الاجتماعي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

واستناداً إلى الالتزامات العشرة في قمة 1995 وإعلان كوبنهاغن، ستسرّع القمة الثانية في الدوحة جهود القضاء على الفقر، إلى جانب تعزيز التوظيف الكامل والعمل اللائق، والإدماج الاجتماعي، لضمان عدم ترك أحد خلف الركب في عالم يزداد تعقيداً وترابطاً. وتهدف القمّة إلى معالجة الفجوات المستمرة، وإعادة تأكيد الالتزام العالمي بالتنمية الاجتماعية، ومنح زخم جديد لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، كما سيتّحد قادة العالم لإعادة تعريف استراتيجيات التقدّم الاجتماعي، وتعزيز الشراكات العالمية، وتعزيز السياسات الشاملة التي تعزّز الفرص العادلة للجميع، سعياً إلى بناء مجتمعات أكثر مرونة وشمولية واستدامة.

ستشكل قمّة الدوحة منصة محورية للحوار والتعاون وبحث الحلول المشتركة، حيث تجمع الحكومات والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والتعاونيات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والخبراء لتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية الاجتماعية الشاملة.

الصورة يشكل إعلان الدوحة السياسي محطة مفصلية (العربي الجديد)

مبادرة قطرية للابتكار وترجمة الالتزامات

تحت اسم "منهاج الدوحة للحلول من أجل التنمية الاجتماعية"، دعت مبادرة قطرية، اعتمدتها القمّة، كلاً من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص إلى تقديم مبادرات وشراكات وحلول جديدة أو مزوّدة بموارد جديدة تتصدّى للعقبات التي تعترض القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي من خلال تدابير مبتكرة وتحويلية.

وسيكون منهاج الدوحة للحلول، الذي يُستضاف على الموقع الرسمي للقمة، بمثابة مستودع مخصّص عبر شبكة الإنترنت للالتزامات والمبادرات التي تجسد الابتكار والأهمية والالتزام بالموارد والتأثير والقابلية للتكرار. ويهدف هذا المنهاج الحيّ إلى إلهام التعاون، وتعزيز المبادرات القائمة، والتوجيه نحو تطوير مبادرات جديدة.

كما ستُعرض التزامات مختارة تُبرهن على إمكانات قوية لتحقيق تأثير تحويلي في القمة. وخلال منتدى الدوحة للحلول من أجل التنمية الاجتماعية، وهو حدث سبق القمة قادته قطر بالتعاون مع فرنسا أمس الاثنين (3 نوفمبر/ تشرين الثاني)، ستُعرض حلول إضافية أيضاً في استوديو الحلول طوال فترة انعقاد القمة. وستُقيَّم المبادرات المعروضة على منهاج الدوحة للحلول بناءً على أهمية نتائج القمة والتوافق مع إعلان كوبنهاغن وإعلان الدوحة السياسي وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبناء على الابتكار، بما في ذلك المناهج الجديدة أو المعزّزة بشكل كبير التي تستفيد من التكنولوجيا أو إصلاح السياسات أو الابتكار الاجتماعي، والالتزام بالموارد بما يضمن التمويل المستدام وخطط التمويل المحددة بوضوح، والتأثير والقابلية للتكرار، مع إمكانات يمكن إثباتها لتحقيق نتائج قابلة للقياس وللتوسع.