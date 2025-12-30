القضاء السوري يشدد عقوبة تزوير الشهادات العلمية

- قررت محكمة النقض السورية تصنيف تزوير الشهادات والوثائق العلمية كجناية بدلاً من جنحة، بهدف تشديد العقوبات ورفع مستوى الردع لحماية المصلحة العامة وتعزيز الثقة بالمؤسسات التعليمية والرسمية. - استندت المحكمة إلى المادة 452 من قانون العقوبات، معتبرة أن الشهادات العلمية تدخل ضمن المصنفات العلمية، مما يؤدي إلى تشديد الملاحقة القضائية ورفع سقف العقوبات. - أثار القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لإنصاف المتضررين، ودعا الخبراء إلى تطوير آليات التحقق بين الجامعات والمؤسسات العامة.

قرّرت محكمة النقض السورية اعتبار تزوير الشهادات والوثائق العلمية جناية لا جنحة، في تحول قضائي لافت يهدف إلى تشديد العقوبة ورفع مستوى الردع، وحماية المصلحة العامة، وتعزيز الثقة بالمؤسسات التعليمية والرسمية، بعد سنوات من العمل باجتهادات قضائية كانت تصنف هذا الفعل ضمن إطار الجنح.

وبموجب القرار الجديد الذي صدر، اليوم الثلاثاء، أصبح تزوير الشهادات والوثائق العلمية يخضع للوصف الجرمي الأشد، باعتباره جريمة جنائية لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة على المجتمع والدولة، ولما يترتب عليه من آثار مباشرة تمس العدالة الوظيفية، وتكافؤ الفرص، وسلامة المواطن والمؤسسات.

ويؤكد القرار أن التعامل السابق مع هذه الأفعال كجنح لم يعد يتناسب مع حجم الضرر الناتج عنها، ولا سيّما في ظل اتساع ظاهرة تزوير المؤهلات العلمية خلال السنوات الماضية. وتوضح محكمة النقض في حيثياتها أن الاجتهادات القضائية السابقة التي اعتبرت تزوير الشهادات جنحة أصبحت غير مقبولة، نظراً لما يسببه هذا النوع من التزوير من فتح أبواب الوظائف العامة والخاصة أمام أشخاص غير مؤهلين، على حساب أصحاب الكفاءة الحقيقية.

واعتبرت المحكمة أن تزوير الشهادات، يهدر حقوق المستحقين فعلياً ويضرب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، ويقوض الثقة بالمؤسّسات، والتعليمية والرسمية، ويشكل خطراً مباشراً على المجتمع. واستندت محكمة النقض في قرارها إلى الفقرة الرابعة من المادة 452 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن تزوير المصنفات العلمية أو الوثائق التي لها سجل رسمي يعد جناية.

وترى المحكمة أن الشهادات العلمية، طالما أنها صادرة عن جهة تعليمية رسمية أو معترف بها ومسجلة في سجلات رسمية فإنّها تدخل حكماً ضمن مفهوم المصنفات العلمية، ويعامل تزويرها معاملة التزوير الجنائي، ويعد هذا القرار خطوة حاسمة لإنهاء التباين في توصيف الجرم والعقوبة الذي ساد لفترة طويلة بين المحاكم.

وتوقعت المحكمة أن ينعكس هذا التوجه القضائي بعدة آثار مباشرة، أبرزها، تشديد الملاحقة القضائية بحق المتورطين في تزوير الشهادات، ورفع سقف العقوبات بما يتناسب مع الوصف الجنائي للجريمة، وتدقيق أعلى في الشهادات المقدمة للتوظيف في القطاعَين العام والخاص، وضغط متزايد على المؤسسات التعليمية والإدارية لتعزيز آليات التحقق وحماية السجلات.

ويشكل قرار محكمة النقض رسالة واضحة وصريحة مفادها أن تزوير المؤهلات العلمية خطٌ أحمر، وأن القضاء رسم خطاً فاصلاً بين الجنحة والجناية، مؤكداً أن حماية المصلحة العامة والثقة بالمؤسسات تتقدم على أي تساهل أو تبرير.

وفي سياق ردّات الفعل الشعبية على القرار، يرى كثير من الأهالي أن الخطوة جاءت متأخرة، لكنها تحمل دلالة مهمة على صعيد إنصاف المتضرّرين ووضع حد لحالات الظلم التي رافقت ملف التوظيف لسنوات. وتقول أمينة البكر من ريف حلب الجنوبي، ووالدة شاب خريج كلية الاقتصاد، في حديثها لـ"العربي الجديد"، إن ابنها أمضى سنوات طويلة في الدراسة، وتحمل ظروفاً معيشية وأمنية قاسية، على أمل الحصول على وظيفة حكومية تضمن له الحد الأدنى من الاستقرار، إلّا أن تلك الفرصة ضاعت لصالح أشخاص تبين لاحقاً أنهم يحملون شهادات مزورة.

وتوضح، أن إحباط ابنها لم يكن مرتبطاً بخسارة الوظيفة فحسب، بل بالشعور العميق بالظلم وانعدام العدالة، معتبرة أن انتشار الشهادات المزورة حرم كثيراً من الشباب المستحقين من حقوقهم الطبيعية، وكرس حالة من فقدان الثقة بالمؤسسات الرسمية. وترى أن قرار محكمة النقض، رغم تأخره، يمنح العائلات المتضرّرة قدراً من الأمل بأن المرحلة المقبلة قد تشهد ضبطاً أكبر في آليات التوظيف، ومحاسبة حقيقية لمن استغلوا التزوير للوصول إلى مواقع لا يستحقونها، مؤكدة أن تشديد العقوبة يشكل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار للكفاءة والجهد الحقيقيين.

من جانبه، يرى الحقوقي عبد العزيز الحسن، من مدينة دمشق، أن قرار محكمة النقض يمثل تحولاً مفصلياً في التعاطي القضائي مع جرائم التزوير، واصفاً إياه بأنه "نقلة نوعية في السياسة الجزائية السورية". وأضاف الحسن لـ"العربي الجديد" أن توصيف تزوير الشهادات العلمية كجناية يعكس إدراكاً بالغ الأهمية لخطورة هذا النوع من الجرائم، موضحاً أن أثر التزوير لا يقتصر على مخالفة قانونية مجردة، بل يمتد ليصيب بنية المجتمع ومؤسّسات الدولة مباشرةً.

ويتابع: "عندما يحصل شخص غير مؤهل على شهادة مزورة، فإنّ الخطر لا يكمن في الورقة نفسها، بل في الموقع الذي سيشغله لاحقاً، سواء في التعليم أو الصحة أو الهندسة أو الإدارة العامة، وهي قطاعات تمس حياة الناس اليومية وأمنهم مباشرةً". ويشير إلى أن التساهل السابق في توصيف الجريمة شجع على انتشار الظاهرة، وخلق ما يشبه "سوقاً سوداء للمؤهلات العلمية"، مؤكداً أن تحويلها إلى جناية يرفع كلفة المخاطرة على المزورين والمتواطئين معهم، سواء كانوا أفراداً أو جهات.

ويلفت إلى أن أهمية القرار لا تكمن في تشديد العقوبة فحسب، بل في ما يترتب عليه من التزامات لاحقة، داعياً إلى تطوير آليات التحقق والتدقيق بين الجامعات والمؤسسات العامة، وربط قواعد البيانات التعليمية مع جهات التوظيف قائلاً: "المؤهل العلمي ليس إجراء شكلياً ولا ورقة إدارية، بل هو عقد ثقة بين الفرد والدولة، وأي عبث به هو عبث بأسس العدالة والاستقرار المؤسّسي".