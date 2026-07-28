القضاء الجزائري يقرر حل كبرى نقابات التعليم

قرر القضاء الجزائري حل نقابة المجلس الوطني للتعليم ثلاثي الأطوار، إحدى أبرز نقابات التعليم في البلاد، بعد سلسلة ملاحقات بحق قادة النقابة، فيما يبقى هذا الحكم الابتدائي قابلا للطعن في الاستئناف الإداري. وأصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية في بئر مراد رايس في العاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، قرارا بحل النقابة التي تسمى اختصارا (كنابست) وظهرت عام 2002، في أعقاب لجوء وزارة العمل الجزائرية بوصفها طرفاً إضافياً ووزارة التربية إلى رفع دعوى لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بحل النقابة، بذرائع تجاوز قانون العمل والتشريعات ذات الصلة بالنشاط النقابي.

وكانت النقابة قد دانت في بيانها أمس ما وصفته بـ"التضييق المتزايد على ممارسة الحق النقابي، لا سيما فرض استمرار الرقابة القضائية على أعضاء من قيادتها الذين فرضت عليهم الرقابة القضائية، كما ناشدت الرئيس عبد المجيد تبون التدخل من أجل إنصاف النقابة من خلال رفع التضييق الممارس عليها وممثليها، خاصة بعد جرها إلى أروقة العدالة في تعد صريح على ممارسة الحق النقابي المكفول دستوريا".

ودانت أحزاب سياسية قرار القضاء بشأن حل نقابة التعليم، ووصفت جبهة القوى الاشتراكية الخطوة بأنه "انحراف سلطوي مقلق بالغ الخطورة في تاريخ الحريات النقابية بالجزائر، ويعكس إرادة واضحة لتضييق فضاءات التعبير المستقل داخل المجتمع، وإضعاف الهيئات الوسيطة، واستبدال منطق الحوار الاجتماعي بمنطق الإكراه، والمقاربة الأمنية، وتجريم العمل النقابي، وإقحام القضاء في معالجة قضايا الفضاء العام"، وحذر الحزب المعارض مما وصفه بـ"الإفراط في تجريم الفعل النضالي والتوسع في اللجوء إلى القضاء لمعالجة مختلف أوجه النشاط السياسي والنقابي. فاعتماد المقاربة الأمنية والقضائية بصورة ممنهجة في مواجهة المطالب السياسية والاجتماعية والنقابية يشكّل طريقاً مسدوداً، يحمل في طياته عواقب وخيمة على تماسك المجتمع، ويقوّض الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويغذّي الانقسامات التي يتعين على البلاد العمل على تجاوزها، ودعت السلطات العليا في البلاد إلى إعادة النظر في ذلك.

من جانبه، عبر حزب العمال عن "بالغ الذهول للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، القاضي بحل النقابة، وعبر الحزب عن "قلقه العميق إزاء هذا التطور الجد الخطير وغير المسبوق، الذي يَقوّض أسس الديمقراطية بشكل عام، ويصادر حرية العمال في التنظيم النقابي المستقل، بشكل خاص"، وأكد تضامنه الكامل وغير المشروط مع النقابيين، ووجه نداء مجدداً إلى رئيس الجمهورية، "لوقف هذا التطور الذي قد تكون عواقبه غير محسوبة".

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ومنذ فبراير/ شباط 2015، قررت حكومة الجزائرية رفع الغطاء القانوني عن النقابة، ونقابتين أخريين، هما المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية (الإسلامية)، ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، واعتبارها نقابات غير تمثيلية، عقب إقرار هذه النقابات بدء حركة احتجاجية وإضراب عام في تلك الفترة رفضا لنظام التعويضات الذي أقره القانون الجديد للمعلم. وأبلغت الحكومة نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية بأنها باتت منذ ذلك التاريخ نقابة غير تمثيلية بناءً على قرار وزارة العمل، بزعم أنها خرقت القوانين المنظمة للإضرابات، ما يؤدي إلى حل التنظيم النقابي وشطبه من لائحة النقابات المعتمدة.