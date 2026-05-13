القبض على أردني قتل والدته في عمّان

- شهد الأردن جريمة قتل مروعة حيث أقدم شاب عشريني على قتل والدته في عمّان، وتم القبض عليه لاحقاً، مع الإشارة إلى معاناته من مشاكل نفسية. التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات القضية. - تزايدت الجرائم الأسرية في الأردن، حيث شهدت البلاد عدة حوادث قتل مروعة في الأشهر الأخيرة، مما يعكس خطورة العنف الأسري وتأثيره على المجتمع. - تقرير "تضامن" يحذر من استمرار جرائم القتل الأسرية، مشدداً على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية للنساء والأطفال لمواجهة هذه الظاهرة.

قتل شاب عشريني أردني والدته داخل منزل العائلة في منطقة جنوبي العاصمة عمّان، بعد الاعتداء عليها بواسطة عصا على الرأس، قبل أن يلوذ بالفرار، وفق بيان صادر عن مديرية الأمن الأردنية اليوم الأربعاء. وبحسب البيان، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات حول وقوع الجريمة، حيث تحركت الفرق الأمنية المختصة فوراً إلى الموقع، وباشرت التحقيقات، مضيفاً أنه حُدِّد مكان وجود المشتبه فيه وأُلقي القبض عليه، ليتبين من خلال التحقيقات الأولية أنه يعاني من "سيرة مرضية نفسية". ووفقاً للبيان، فإن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات القضية كافة.

وشهد الأردن خلال الفترة الماضية عدداً من الجرائم الأسرية المروعة، كان آخرها جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة في 7 مايو/ أيار الحالي في منطقة شفا بدران، شمالي العاصمة الأردنية، إثر تعرضها للطعن على يد شقيقها داخل منزل العائلة، وفق ما أفادت به مصادر أمنية.



وفي 25 إبريل/ نيسان، قتل رجل في محافظة الكرك، جنوبي البلاد، أطفاله الثلاثة باستخدام أداة حادة داخل إحدى المزارع. كذلك شهد 29 مارس/ آذار حادثة أخرى في لواء الرمثا، شمالي الأردن، حيث أطلقت امرأة النار على طفلتيها فأردتهما قتيلتين، ثم أنهت حياتها بإطلاق النار على نفسها.

وأظهر التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن مديرية الأمن العام لعام 2025 تسجيل 2302 جريمة، مقارنة بـ2398 جريمة في عام 2024، مشيراً إلى انخفاض جرائم الشروع بالقتل بنسبة 5.82%، بواقع 257 جريمة مقارنة بـ292 جريمة في عام 2024، وانخفاض جرائم القتل العمد بنسبة 21.15% بواقع 41 جريمة، مقابل ارتفاع جرائم القتل غير المقصود بنسبة 58.82%.

وأفادت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، في تقريرها الصادر بداية العام الحالي، بأن الأردن شهد 17 جريمة قتل في إطار الأسرة خلال عام 2025، قضى فيها 20 شخصاً، من بينهم 13 أنثى وسبعة ذكور. ويأتي ذلك بعدما شهد عام 2024 وقوع 25 جريمة أسرية أودت بحياة 25 شخصاً.

وأضافت الجمعية أنه على الرغم من تراجع عدد الجرائم التي تُصنَّف ضمن الإطار الأسري مقارنة بالأعوام السابقة، فإن الوقائع التي رصدتها خلال العام الماضي تُظهر "أنماطاً خطرة من العنف الأسري القاتل، وخصوصاً ضد النساء والفتيات والأطفال، بأساليب تتسم بالقسوة والعنف الجسدي المباشر". وحذّرت "تضامن" من أن جرائم القتل المرتبطة بالأسرة تمثل خطراً حقيقياً ومستمراً على تماسك الأسرة والسلم المجتمعي، وتعكس "خللاً بنيوياً في منظومات الحماية الاجتماعية والقانونية، واستمرار ثقافة الصمت والتسامح مع العنف تحت ذرائع اجتماعية وأسرية". وشددت الجمعية على أهمية تضافر الجهود الرسمية والوطنية في الأردن للحد من الجرائم الأسرية، وتعزيز أدوات الحماية المبكرة للنساء والأطفال.