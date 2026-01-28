الفلسطيني سعيد العمور يواجه التهجير بساق مبتورة

- تتعرض عائلة الشيخ سعيد العمور في خربة الركيز لاعتداءات متكررة من المستوطنين، مما أدى إلى إصابة الشيخ برصاصة وبتر قدمه، واعتقاله بعد تقديم شكوى ضدهم. - يواجه العمور وعائلته ملاحقات قانونية واتهامات بالاعتداء، مع مطالبات بدفع غرامة مالية، في إطار سياسة تهدف لاقتلاعهم من أرضهم، خاصة بعد تصاعد الاعتداءات منذ الحرب على غزة في أكتوبر 2023. - يعيش العمور في مسافر يطا المهددة بالإخلاء، ويعاني من غياب الحماية والدعم، ويحتاج إلى طرف صناعي لإعالة أسرته في ظل التهديدات المستمرة.

في خربة الركيز، إحدى قرى مسافر يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية تتكرر المشاهد القاسية يوماً بعد يوم أمام منزل الشيخ سعيد العمور، فالمستوطنون يهاجمون باستمرار المنزل وأفراد أسرة الشيخ العمور وأرضه. وقبل نحو 8 أشهر اخترقت رصاصة أطلقها مستوطن يدعى "بودي" ساق الشيخ العمور ما أدى إلى بتر قدمه، وبعدها عاد المستوطن نفسه واقتحم محيط المنزل وحاول قطع السلك الشائك فخرجت ابنة الشيخ سعيد وصرخت عليه ففرّ من المكان، واتجه إلى الشرطة الإسرائيلية وقدم شكوى ضد الشيخ سعيد الذي اعتقل ساعات، وهو يتكئ على عكّازه.

يقول العمور لـ"العربي الجديد": "قبل أن أعتقل اتصلت بالشرطة الإسرائيلية لتقديم شكوى ضد المستوطن بودي، لكنهم لم يسجّلوها وطلبوا مني الذهاب إلى المركز في مستوطنة كريات أربع المشيّدة على أراضي فلسطينيين شرق الخليل، ورفض المركز استقبال الشكوى فغادرت وعدت إلى المنزل قبل أن تأتي الشرطة وتعتقلني".

يستعيد العمور تفاصيل يوم 17 إبريل/ نيسان الماضي، حين أبلغه ابنه بأنّ مستوطنين ينفّذون حفريات في أرض العائلة باستخدام آليات ثقيلة، ويسرقون الكهرباء من مركبته الخاصة. ويقول: "خرجت لمحاولة إبعادهم، وكان ابني يوثّق ما يجري، لكنهم رفضوا التصوير، وهاجم أحد المستوطنين ابني البالغ 14 عاماً والذي يعاني من أمراض مزمنة".

وعندما حاول الشيخ العمور الدفاع عن ابنه تعرّض لاعتداء مباشر، وأطلقت رصاصتان في الهواء والثالثة على ساقه اليمنى التي نزفت نحو أربعين دقيقة، في حين مُنعت سيارة إسعاف فلسطينية من نقله، ثم وصلت سيارة إسعاف إسرائيلية ونقلته إلى مستشفى "سوروكا" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إذ خضع لعملية جراحية انتهت ببتر قدمه.

ويصف العمور ما تعرّض له داخل المستشفى بأنه "احتجاز مقنّع" إذ جرى تقييده بسرير داخل غرفة وُجد فيها جنود من جيش الاحتلال.

ولم يكن المستشفى الإسرائيلي بمعزلٍ عن "سياسة الاحتلال مع ما هو فلسطيني" إذ أحضر الممرضون الطعام للعمور، وهو مكبّل اليدين بالسرير، ولا يستطيع أن يتحرّك للأكل، وسخروا منه. ويتحدث عن واقعة سمع خلالها ممرضة إسرائيلية تطلب من أحد الجنود تصوير ملفه الطبي وإرساله إلى المستوطن "بودي" الذي أطلق النار عليه، واعتبر أنّ هذا التصرف يكشف عن طبيعة العلاقة بين المستوطنين ومؤسسات الاحتلال.

جنود إسرائيليون ومزارعون فلسطينيون في قرية سعير بالخليل، 23 أكتوبر 2025 (الأناضول)

ولم تتوقف الملاحقة عند هذا الحدّ، إذ فُوجئ العمور، بعد إصابته، بتقديم شكوى ضده وضد ابنه من قبل المستوطن "بودي" نفسه، بتهمة محاولة الاعتداء عليه، وتحوَّل الملف من قضية أمنية إلى مدنية طالبته بدفع غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف شيكل (3235 دولاراً).

ويؤكد الشيخ العمور، الذي تجاوز الستين أن ما تتعرض له عائلته ليس حادثاً عابراً، بل جزء من سياسة تضييق مستمرة تهدف إلى اقتلاعهم من أرضهم. ويستعيد ذكرياته منذ مولده عام 1965 في خربة صارورة، ويقول: "وُلدت قبل عامين من احتلال الضفة، أي قبل أن يحضر أكبر مستوطن على أرض الضفة لاحتلالها، ثم هُجّرت بالقوة من منطقة صارورة عام 1999 وذهبت كي أستقر على أرض ورثتها عن جدي في خربة الركيز".

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تصاعدت الاعتداءات في شكل لافت، وبات المستوطنون يهاجمون الأراضي الزراعية في خربة الركيز في شكل شبه يومي، ويكسرون أشجار الزيتون، ويخرّبون نوافذ المنازل، ويدمرون خزانات المياه وشبكاتها. ويقول العمور: "لم يخفِ المستوطنون نيّاتهم، وكنت أسمعهم يتحدثون بالعبرية عن خصوبة الأرض وصلاحيتها للزراعة، ثم انتقلوا إلى مرحلة أكثر عدوانية تمثلت في الاستيطان الرعوي عبر إطلاق قطعان الأغنام في محيط المنازل والأراضي الخاصة".

وقدّم الشيخ العمور أكثر من ثماني شكاوى ضد المستوطنين في مراكز الشرطة الإسرائيلية، من دون أي استجابة، "ما يُثبت أن المستوطنين يتلقون كل أنواع الدعم، في حين لا يحصل الفلسطينيون على أي حماية أو دعم".

ويحتاج الشيخ العمور اليوم إلى طرف صناعي ودعم يفتقده كي يعيل أسرته الكبيرة، إذ يعيش مع زوجتيه وأبنائه الأربعة عشر في منزلين متجاورين، ما يجعل أي اعتداء من المستوطنين تهديداً مباشراً لأمن أسرته التي تعيش في مسافر يطا المهدّدة بالإخلاء بعد إعلانها منطقة عسكرية مغلقة لأغراض ما يُسمى مناطق "إطلاق النار918".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت في مايو/ أيار 2022 التماساً قدمه أهالي 12 تجمعاً سكنياً في مسافر يطا ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار".