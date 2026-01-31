الفلسطيني أبو زهير يعيد إحياء مطعمه التراثي وسط ركام غزة القديمة

- في البلدة القديمة بغزة، يصر الفلسطينيون على الحفاظ على تراثهم وهويتهم من خلال إحياء المأكولات الأصيلة مثل مناقيش الزعتر وخبز الطابون، متحدين محاولات الاحتلال لمحو تاريخ المدينة. - أبو زهير، صاحب مطعم تراثي دمرته الحرب، يجسد الصمود بإعادة إحياء نكهة الذاكرة الفلسطينية عبر تقديم الطعام الشعبي باستخدام أدوات بدائية وجهد يدوي. - رغم التحديات، يواصل أبو زهير عمله في منطقة خطرة، مؤمناً بأن التمسك بالحلم وإعمار الأماكن المدمرة يعيد الروح للمدينة ويعزز الهوية الفلسطينية.

تعود رائحة الزعتر البلدي لتختلط بغبار الحجارة وآثار الحريق، من بين ركام البلدة القديمة المدمّرة شرقي مدينة غزة، كأنها إعلان صامت بأن الحياة لم تغادر المكان. فهنا حيث تحوّلت الأزقة التاريخية والأسواق العتيقة إلى أنقاض، تنهض المأكولات الفلسطينية الأصيلة من جديد، رافضة الغياب، وحاملة معها ذاكرة مدينة حاول الاحتلال الإسرائيلي تدمير ملامحها ومحوها.

وسط هذا المشهد القاسي، تُحضر أطباق ارتبطت بالهوية الفلسطينية منذ عقود، مثل مناقيش الزعتر البلدي على الصاج، خبز الطابون، المعجنات اليدوية، والمسخّن بزيت الزيتون الفلسطيني، بأدوات بسيطة وإمكانات محدودة، لكن بإصرار كبير على الحفاظ على النكهة الأصلية التي عرفها الغزيون والزائرون على حد سواء.

من قلب البلدة القديمة شرقي مدينة غزة، بالقرب من المسجد العمري الكبير، أعاد الفلسطيني إسماعيل قاسم، المعروف بـ"أبو زهير"، إشعال النار تحت صاج المناقيش، بعد أن دمّرت الحرب مطعمه التراثي بالكامل، لتصبح عودته سعياً واعياً لإحياء نكهة الذاكرة الفلسطينية في المكان ذاته الذي ارتبط بها تاريخياً، وليس مجرد محاولة لاستئناف العمل.

قبل الحرب، كان مطعم أبو زهير يعدّ معلماً بارزاً من معالم غزة، ومزاراً للعائلات وسكان المدينة وزوارها من خارجها، بمن فيهم الأجانب، لما كان يقدمه من تجربة متكاملة تجمع بين الطعام الشعبي الأصيل والمشهد التراثي للبلدة القديمة، وكانت الصور الصادرة من المكان تشبه حواري القدس والمدن الفلسطينية العتيقة، حيث تختلط رائحة الزعتر بتاريخ الحجر والأسواق القديمة.

يقول أبو زهير لـ"العربي الجديد" إن مشروعه لم يكن مطعماً عادياً، بل محاولة لتغيير الفكرة السائدة عن قطاع غزة، بوصفه مكاناً مدمراً وغير قابل للحياة، عبر تقديم وجبات تراثية مرتبطة بالمكان العتيق، حيث تكتمل النكهة بالمشهد، ويصبح الطعام جزءاً من الحكاية والذاكرة.

لكن العدوان الإسرائيلي جاء ليهدم هذا الحلم بالكامل، إذ دمر المطعم عن آخره، وتعرّض أبو زهير للنزوح نحو عشرين مرة داخل مدينة غزة وباقي محافظات القطاع، وفقد ابنه أحمد خلال الحرب. ويشير إلى أن هذه الخسارة المزدوجة، في المكان والابن، شكلت ضربة قاسية، لكنها لم تنجح في كسر إرادته.

وبعد محاولات لإعادة إطلاق المشروع في المحافظات الجنوبية، يوضح أبو زهير أن التجربة لم تنجح كما كان يأمل، إذ بقيت مأكولاته مرتبطة بنكهات البلدة القديمة التي كانت تشكل جزءاً لا يتجزأ من جمال المشهد وروح المكان، وهو ما لم يتوفر في أماكن أخرى.

ومع عودته من النزوح عقب وقف إطلاق النار، وجد أبو زهير نفسه عاجزاً عن تشغيل مطعمه من جديد، بعد أن فقد جميع الأدوات والماكينات الخاصة به، وقد اضطر أخيراً إلى العودة للعمل جزئياً، من خلال فتح مكانه القديم الذي كان يعمل فيه قبل افتتاح المطعم، معتمداً على أدوات بدائية وجهد يدوي شاق.

واستعاض أبو زهير عن العجّانات والقطّاعات والرقّاقات الكهربائية بالعجن والتقطيع والرق بيديه، واستبدل أفران الغاز بفرن يعمل على الحطب، ما يستنزف وقتاً وجهداً كبيرين، دون أن يوفر الكميات المطلوبة، ويؤكد أن حجم الإنتاج الحالي لا يتجاوز ربع الإنتاج الذي كان يحققه قبل الحرب.

ورغم محدودية الإنتاج، يشير أبو زهير إلى أن الإقبال لا يزال حاضراً، وخصوصاً من سكان المنطقة الذين يجدون في هذه المأكولات طعماً يعيدهم إلى ما قبل الحرب، فكل منقوشة زعتر أو رغيف خبز يتحول إلى رسالة تمسّك بالهوية، ومحاولة لاستعادة الإحساس بالحياة الطبيعية وسط واقع مثقل بالخسائر.

ويعمل أبو زهير في منطقة لا تبعد كثيراً عن المناطق المصنفة خطرة، وضمن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" وفق الخطة الأميركية، إلا أنه يرى في البقاء والعمل هناك فعلاً من أفعال الصمود، مؤكداً أن إعمار الأماكن المدمرة والتمسك بالحلم، مهما بدا صغيراً، هو الطريق الوحيد لإعادة الروح إلى المدينة التي أنهكتها الحرب.