- رفضت إدارة الغذاء والدواء الأميركية طلب موديرنا لاعتماد لقاح إنفلونزا جديد بتقنية الحمض النووي المرسال، مشيرة إلى عدم كفاية التجربة السريرية التي شملت 40 ألف شخص، حيث لم تقارن اللقاح الجديد بأفضل مستوى متاح من الرعاية القياسية. - أبدت إدارة الغذاء والدواء اعتراضها على استخدام موديرنا للقاح قياسي بدلاً من علامة تجارية موصى بها لكبار السن، رغم موافقتها لاحقاً على الخطة الأصلية للدراسة. - تُعدّ الإنفلونزا الموسمية عدوى تنفسية حادة تنتشر عالمياً، والتطعيم هو الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية منها، مع وجود أربعة أنماط رئيسية للفيروسات، A وB هما المسؤولان عن الأوبئة السنوية.

أعلنت شركة موديرنا، أمس الثلاثاء، أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية ترفض النظر في طلبها لاعتماد لقاح جديد للإنفلونزا مصنوع بتقنية الحمض النووي المرسال الحائزة على جائزة نوبل. ويعد هذا القرار أحدث مؤشر على تشديد إدارة الغذاء والدواء رقابتها على اللقاحات في عهد وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، ولا سيما تلك التي تستخدم تقنية الحمض النووي المرسال، والتي سبق أن انتقدها قبل توليه منصبه وبعده.

وقالت موديرنا إنها تلقت من إدارة الغذاء والدواء ما يُعرف بـ"خطاب رفض قبول الطلب"، اعترضت فيه الوكالة على الطريقة التي أجريت بها تجربة سريرية شملت 40 ألف شخص قارنت فيها الشركة لقاحها الجديد بأحد لقاحات الإنفلونزا القياسية المستخدمة حاليا. وقد خلصت تلك التجربة إلى أن اللقاح الجديد كان أكثر فاعلية إلى حد ما لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فأكثر مقارنة باللقاح القياسي.

وذكر خطاب مدير اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء، فيناي براساد، أن الوكالة لا تعتبر الطلب متضمنا "تجربة كافية ومضبوطة جيدا"، لأنه لم يقارن اللقاح الجديد بـ"أفضل مستوى متاح من الرعاية القياسية في الولايات المتحدة وقت إجراء الدراسة". وأشار الخطاب إلى بعض التوجيهات التي قدمها مسؤولو الإدارة لشركة موديرنا في عام 2024، خلال إدارة الرئيس جو بايدن، والتي لم تلتزم بها الشركة.

وبحسب موديرنا، فإن تلك الملاحظات أفادت بأنه من المقبول استخدام لقاح الإنفلونزا بجرعته القياسية الذي اختارته الشركة، لكن كان يفضل استخدام علامة تجارية أخرى موصى بها خصيصا لكبار السن لمن تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر ضمن الدراسة. ومع ذلك، قالت موديرنا إن إدارة الغذاء والدواء وافقت في النهاية على السماح بإجراء الدراسة وفق الخطة الأصلية.

ووفق منظمة الصحة العالمية، تُعدّ الإنفلونزا الموسمية عدوى تنفسية حادة تسببها فيروسات الإنفلونزا، وتنتشر في جميع أنحاء العالم، حيث يُصاب بها الملايين سنوياً. وتنتقل بسهولة بين الأشخاص عبر الرذاذ المتطاير أثناء السعال أو العطاس. وتتسم الإنفلونزا ببداية مفاجئة لأعراض تشمل الحمى، والسعال، والتهاب الحلق، وآلام العضلات، والإرهاق. ويُعدّ التطعيم الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية منها وتقليل مضاعفاتها. وتشير المنظمة إلى وجود أربعة أنماط رئيسية لفيروسات الإنفلونزا (A وB وC وD)، ويُعدّ النمطان A وB المسؤولين عن الأوبئة الموسمية السنوية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)